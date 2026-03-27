Công ty chi 38 tỷ đồng mời bố mẹ 4.000 nhân viên du lịch ở Trung Quốc

Mới đây, Công ty TNHH Khai thác mỏ Hà Nam (Trung Quốc) tổ chức chương trình du lịch tri ân báo hiếu lần thứ 14.

Theo đó, Giám đốc công ty quyết định chi 10 triệu nhân dân tệ (38 tỷ đồng) mời bố mẹ của hơn 4.000 nhân viên du lịch miễn phí.

Năm nay, chuyến du lịch kéo dài 6 ngày. Cả đoàn sẽ tham quan Từ Châu, Nam Kinh, Tô Châu và Vô Tích... Đây đều là những địa điểm có phong cảnh đẹp nổi tiếng ở Trung Quốc.

Dãy ô tô xếp hàng dài chờ đón nhân viên công ty và bố mẹ đi du lịch (Ảnh: JM).

Ông Cui Pejiun - Giám đốc công ty - cho hay, mục đích tổ chức chương trình du lịch để giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp, tạo cơ hội cho nhân viên thể hiện sự hiếu thảo với bố mẹ bằng những việc làm cụ thể. Hoạt động này cũng giúp con cái và bố mẹ có thêm thời gian vui vẻ bên nhau.

Anh Feng, nhân viên công ty, cho biết bình thường ai cũng bận rộn công việc nên không có thời gian du lịch cùng bố mẹ. Nhờ công ty quan tâm, mọi người có dịp đưa bố mẹ đi chơi, vừa tham quan vừa gắn kết và giữ gìn những giá trị truyền thống.

Ngoài tổ chức chương trình với quy mô lớn, công ty còn mua gói bảo hiểm du lịch cho bố mẹ của nhân viên, cung cấp đồ ăn, thuốc men và các vật dụng khác cho chuyến đi.

"Bố mẹ tôi chỉ cần mang theo căn cước, còn chi phí và các thứ khác do công ty bao trọn gói", anh Feng tự hào nói.

Giám đốc công ty phát thưởng tiền mặt cho nhân viên dịp Tết vừa qua (Ảnh: JM)

Công ty Khai thác mỏ Hà Nam nổi tiếng với chế độ phúc lợi tốt, luôn quan tâm đời sống nhân viên.

Hôm 13/2, công ty tổ chức đại hội cổ đông thường niên. Giám đốc trực tiếp phát thưởng bằng tiền mặt với số tiền 60 triệu nhân dân tệ (228 tỷ đồng).