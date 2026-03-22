Bến Nhà Rồng sắp có bảo tàng quy mô gấp 10 lần

Hiện trạng bảo tàng ở khu Bến Nhà Rồng sắp mở rộng gấp 10 lần (Video: Nam Anh - Thúy Hường)

Đảng ủy UBND TPHCM vừa đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy về kế hoạch cải tạo và mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TPHCM, tại khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (phường Xóm Chiếu). Theo đó, khu di tích lịch sử quan trọng này sẽ được mở rộng lên khoảng 11ha, gấp gần 10 lần quy mô hiện tại.

Bảo tàng Hồ Chí Minh, tiền thân là trụ sở thương cảng Sài Gòn do thực dân Pháp xây dựng năm 1863, là nơi ghi dấu sự kiện lịch sử trọng đại: ngày 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã lên tàu Amiral Latouche Tréville, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước kéo dài 30 năm.

Đề xuất mở rộng bảo tàng nằm trong quy hoạch tổng thể khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội với diện tích khoảng 39,51ha, nhằm hình thành một không gian văn hóa - lịch sử gắn liền với chủ đề Hồ Chí Minh dọc sông Sài Gòn.

Hiện tại, Bảo tàng Hồ Chí Minh có 7 phòng trưng bày, trong đó 4 phòng giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng 3 phòng chuyên đề đặc biệt về sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tình cảm của Bác Hồ với nhân dân miền Nam và hệ thống đền thờ Bác Hồ ở Nam Bộ.

Ông Đinh, một du khách chia sẻ: "Dù từng làm việc ở TPHCM hơn 20 năm nhưng đây là lần đầu tôi ghé thăm. Đi hết một vòng bảo tàng, tôi như hiểu thêm được cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ".

Lê Ngọc Phương Anh (25 tuổi, phường Tam Bình) bày tỏ: "Mỗi bức tranh, hiện vật đều gắn liền với cuộc đời của Bác. Với mình, nơi này không chỉ là bảo tàng mà còn là nơi để các thế hệ sau hiểu rõ hơn về lịch sử, phát huy những truyền thống cao đẹp của các thế hệ đi trước".

Được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố và là một trong những điểm du lịch hấp dẫn, Bảo tàng Hồ Chí Minh thu hút đông đảo du khách, đặc biệt vào các dịp lễ và cuối tuần.

Khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội nằm ở vị trí trung tâm, tiếp giáp đường Nguyễn Tất Thành, trục giao thông huyết mạch kết nối cửa ngõ phía Nam TPHCM với trung tâm thành phố.

Ngoài việc mở rộng bảo tàng, TPHCM còn đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành về phía cảng, đạt tối thiểu 8 làn xe, gấp đôi hiện nay, và xây cầu Tân Thuận 1 mới thay thế cầu hiện hữu.

Phần diện tích còn lại sẽ được bố trí công viên cây xanh đa chức năng, không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí, cảng hành khách và khu tái định cư cho người dân bị giải tỏa.

Các hạng mục này dự kiến được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Giai đoạn một của dự án, bao gồm việc mở rộng và cải tạo khu di tích - Bảo tàng Hồ Chí Minh, dự kiến hoàn thành vào dịp 2/9 năm nay.