Khách Tây mặc áo dài khám phá "cung đường sắt đẹp nhất thế giới" ở Việt Nam

Hành khách trải nghiệm giao diện mới của đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng (Video: Vi Thảo).

Ngày 26/3, nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng thành phố Huế, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phối hợp địa phương tổ chức lễ ra mắt giao diện mới của đoàn tàu Hành trình kết nối di sản miền Trung và gắn biển địa điểm du lịch ga Huế.

Đoàn tàu du lịch này chính thức vận hành từ ngày 26/3/2024, hàng ngày chạy 2 đôi tàu mang số hiệu HĐ1/2 và HĐ3/4 giữa Huế - Đà Nẵng. Đến nay, đoàn tàu đã thực hiện hơn 2.800 chuyến đi an toàn, kết nối giữa 2 thành phố Huế và Đà Nẵng, phục vụ trên 440.000 lượt khách.

Ga Huế được người Pháp xây dựng năm 1908, thuộc tuyến đường sắt xuyên Đông Dương, tọa lạc tại phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Đây là một trong những nhà ga đẹp và cổ kính nhất Việt Nam, được xây dựng từ năm 1908 theo lối kiến trúc Pháp.

Theo lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, việc nâng cấp đoàn tàu Hành trình kết nối Di sản miền Trung và công nhận ga Huế là điểm du lịch sẽ giúp thu hút thêm hành khách và kích thích nhu cầu đi tàu. Đồng thời, hình ảnh đường sắt được nâng tầm, trở nên hấp dẫn hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Toa xe cao cấp (VIP) trên đoàn tàu Hành trình kết nối di sản miền Trung có quầy bar phục vụ đồ uống cho hành khách. Đội ngũ nhân viên phục vụ sẽ mang đồ uống, hoa quả, bánh ngọt phục vụ tận bàn cho hành khách trên toa VIP.

Toàn bộ ghế ngồi trên các toa xe thường của đoàn tàu du lịch cũng được thay mới hoàn toàn. Theo giới thiệu của VNR, đôi tàu có 12 toa xe, 56 ghế ngồi mềm/mỗi toa. Hàng ghế mới có khả năng xoay 180 độ, giúp hành khách ngồi thuận hướng tàu chạy, thoải mái ngắm cảnh dọc đường.

Trên khoang công cộng, hành khách được trải nghiệm không gian cổ kính của 2 đô thị di sản Huế và Hội An, thưởng thức âm nhạc truyền thống, nhất là Nhã nhạc cung đình Huế, di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận.

Trên suốt hành trình gần 100km từ Huế vào Đà Nẵng và ngược lại, đoàn tàu sẽ đưa du khách băng qua đầm phá, vượt đèo, với nhiều khung cảnh huyền ảo. Trong ảnh là khu vực trung tâm xã Phú Lộc, thành phố Huế về đêm, với đường sắt Bắc - Nam chạy ngay bên bờ đầm Cầu Hai, thuộc hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đã được công nhận hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á.

Tại địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô, du khách sẽ bị hút mắt bởi khung cảnh hữu tình của đầm Lập An - "tuyệt tình cốc" xứ Huế.

Vẻ đẹp "chẳng nơi nào có được" của đầm Lập An và vịnh Lăng Cô sẽ là địa điểm tham quan đáng trải nghiệm cho du khách khi đi trên chuyến tàu Hành trình kết nối di sản miền Trung.

Đoàn tàu di sản dừng bánh tại ga Lăng Cô để hành khách xuống tham quan, trải nghiệm thắng cảnh nổi tiếng xứ Huế.

Sau khi dừng bánh ở ga Lăng Cô, đoàn tàu sẽ vượt đèo Hải Vân, với núi non hùng vỹ, biển cả bao la, đưa hành khách vào thành phố Đà Nẵng. Đây được đánh giá là cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam và đáng trải nghiệm nhất thế giới.

Đoàn tàu Hành trình kết nối di sản miền Trung đi qua cầu Vòm trên đèo Hải Vân (Ảnh: VNR).

Du khách nước ngoài mặc áo dài truyền thống Việt Nam tỏ ra thích thú khi đi trên chuyến tàu Hành trình kết nối di sản miền Trung, được trải nghiệm cung đường sắt vượt qua đèo Hải Vân (Ảnh: VNR).

Trên hành trình vào thành phố biển Đà Nẵng, du khách có thể phóng tầm mắt quan sát Hòn Sơn Chà (hay còn gọi là Hòn Chảo, Đảo Ngọc), nơi được mệnh danh là "mắt thần" miền Trung dưới chân đèo Hải Vân.