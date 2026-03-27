Sự thật về ngôi nhà cô độc nhất thế giới giữa đại dương và vị chủ nhà bí ẩn

Căn nhà trắng đơn độc nằm chênh vênh trên hòn đảo hoang từ lâu khiến nhiều người tò mò cùng nhiều lời đồn thổi. Tuy nhiên đằng sau vẻ bí ẩn ấy là câu chuyện giản dị.

Căn nhà giữa đảo hoang chỉ có chim biển làm “hàng xóm”

Công trình này tọa lạc trên đảo Ellidaey. Đây là hòn đảo cực Bắc thuộc quần đảo Vestmannaeyjar, cách đất liền Iceland khoảng 8km về phía Nam. Với Đảo Ellidaey nổi bật với vách đá dựng đứng, địa hình đá xen lẫn thảm cỏ xanh.

Đây là một trong 18 đảo núi lửa hình thành trong khoảng 12.000 năm qua. Hiện chỉ một đảo trong quần thể này có người sinh sống thường xuyên, còn lại chủ yếu hoang sơ.

Hòn đảo cũng là nơi trú ngụ của hàng trăm nghìn con chim biển, đặc biệt là loài hải âu rụt cổ (Puffin). Ngoài ra, vùng biển xung quanh giàu tài nguyên sinh học với hải cẩu, tôm hùm và nhiều loài cá voi.

Giữa đảo hoang, một căn nhà màu trắng nằm đơn độc. Khu vực này không có bất cứ dịch vụ tiện ích, đồ ăn hay nước uống. Sự biệt lập gần như tuyệt đối của căn nhà trên đảo trở thành đề tài của nhiều giả thuyết kỳ lạ. Thậm chí có người cho rằng đây là nhà riêng của một vị tỷ phú xây dựng để sống sót trong những ngày tận thế.

Một số khác lại tin rằng ngôi nhà thuộc sở hữu của nữ ca sĩ Björk. Thực tế, vào năm 2000, Thủ tướng Iceland khi đó là David Oddsson từng đề nghị tặng bà quyền sử dụng một hòn đảo hoang để ghi nhận đóng góp nghệ thuật. Tuy nhiên, nữ ca sỹ Björk đã từ chối vì không muốn thu hút khách du lịch.

Nhà nghỉ săn bắn xây dựng vào năm 1953

Trái với những lời đồn thổi thêu dệt, ngôi nhà cô độc nhất thế giới thực chất được xây dựng vào năm 1953 do Hiệp hội Săn bắn địa phương gây dựng. Đây là nơi để các thành viên tới săn loài chim hải âu rụt cổ tới nghỉ ngơi.

Bên trong ngôi nhà có đầy đủ tiện nghi cơ bản như bếp, phòng tắm, phòng sinh hoạt chung ở tầng dưới và phòng ngủ tập thể ở tầng trên. Bên cạnh đó còn có kho chứa đồ và một phòng xông hơi kiểu Bắc Âu.

Từ hiên nhà, du khách có thể phóng tầm mắt ra đại dương bao la. Quang cảnh trước mắt là những ngọn đồi cỏ xanh và các đảo lân cận như Bjarnarey hay Heimaey - nơi có thị trấn Vestmannaeyjabær với khoảng 4.400 dân sinh sống.

Hành trình tiếp cận “khó nhằn” và giá trị bảo tồn

Để tới được căn nhà, du khách phải đi thuyền ra đảo rồi leo qua vách đá dốc. Nơi đây không có cầu cảng hay lối đi thuận tiện. Dù vậy, cuốn sổ lưu niệm tại đây vẫn ghi nhận hơn 11.000 chữ ký của du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về.

Tuy nhiên, du lịch tại Ellidaey bị hạn chế do đây là khu vực được bảo tồn thiên nhiên. Hiệp hội Săn bắn chịu trách nhiệm quản lý công trình, đồng thời đơn vị này chịu trách nhiệm duy trì hệ sinh thái trên đảo.

Quần thể chim hải âu rụt cổ Puffin tại đây cũng được các nhà khoa học theo dõi chặt chẽ trong bối cảnh số lượng loài này đang suy giảm tại nhiều khu vực ở Iceland do biến đổi môi trường biển.

Dù không phải “căn cứ tận thế” hay biệt thự của người nổi tiếng, ngôi nhà trên đảo Ellidaey đến nay vẫn khiến nhiều người tò mò bởi vị trí biệt lập hiếm có. Dường như vị trí này chỉ có thể chào đón những "vị khách" đến chớp nhoáng như loài chim hay động vật hoang dã giữa thiên nhiên hoang dã.