Món ốc “không dành cho người vội vàng”, ăn cả tiếng mới xong

Trong vô số món ăn vặt ở Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung, ốc gạo có lẽ là món khiến thực khách mất thời gian nhất.

Có khi người ngồi lể ốc đến “còng lưng”. Những con ốc nhỏ chỉ bằng khuy áo, muốn ăn phải dùng gai nhọn lể từng con một. Chính sự tỉ mẩn đó đã biến loại ốc này thành món “không dành cho người vội vàng”.

Người dân cào ốc dưới biển, đưa lên bờ sàng lọc lại và rửa sạch (Ảnh: Bình An).

Những ngày cuối tháng 3, trong các khu chợ hay dọc tuyến đường lớn nhỏ ở Đà Nẵng, du khách dễ dàng bắt gặp các quầy ốc lể bày bán nhộn nhịp. Ốc thường được luộc sẵn thay vì để sống, bán với giá 45.000-60.000 đồng/lon tùy kích cỡ ốc.

Bà Nguyễn Thị Hồng (56 tuổi, ở phường Điện Bàn, Đà Nẵng) cho biết ốc lể nhanh chín nên khi chế biến cũng đòi hỏi kinh nghiệm, sự tỉ mỉ. Thay vì cho ốc vào luộc từ đầu, người ta phải đợi nước sôi mới cho ốc vào, chờ 2-3 phút rồi vớt ra.

Ốc chín được bày biện đẹp mắt, khi có khách đến mua, người bán mới bắt đầu trộn thêm các loại gia vị đi kèm như hành khô, sả, muối ớt, nước mắm gừng… và gói kèm một ít gai bưởi, chanh đã chuẩn bị sẵn.

Loại ốc tí hon là món quà vặt thử thách sự kiên nhẫn của người dùng (Ảnh: Bình An).

“Tùy thời điểm, điều kiện thời tiết nên giá ốc sẽ có sự thay đổi. Mỗi ngày tôi nấu khoảng 70kg ốc, bán ngày nào hết sạch ngày đó. Ngoài bán trực tiếp, tôi còn bán online (bán qua mạng) cho khách trong và ngoài địa phương”, bà Hồng chia sẻ.

Để thưởng thức loại ốc này, thực khách thường dùng loại gai nhọn và chắc như gai chanh, bưởi. Mỗi người cũng có một cách ăn khác nhau. Người thì nhấm nháp chút gia vị đậm đà ở vỏ ốc rồi mới lể, người thì khều ruột từng con, chờ khều được vài con mới cho vào miệng nhai cùng lúc. Thường món ăn này dành cho người có thời gian, không vội vàng, bởi đôi khi mất cả tiếng mới thưởng thức xong.

“Phải kiên nhẫn mới thưởng thức hết vị ngon của loại ốc này vì nó nhỏ xíu, ngồi lể khá cực. Dù vậy, khi đã thích thì sẽ mê không lối thoát, giá cao vẫn mua để thưởng thức. Tôi thường ngồi cùng nhóm bạn 3-4 người, vừa trò chuyện vừa nhâm nhi món ốc cả buổi”, chị Kiều Oanh (26 tuổi, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng) nói.

Các loại gia vị tạo nên linh hồn cho món ốc lể (Ảnh: Bình An).

Ốc lể (hay còn có các tên gọi khác như ốc ruốc, ốc gạo) là loại ốc quen thuộc với người dân miền Trung, được tìm thấy nhiều ở một số tỉnh, thành ven biển như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Huế…

Theo người dân Đà Nẵng, ốc lể thường xuất hiện từ cuối tháng Chạp năm trước và kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch năm sau.

Để đánh bắt, ngư dân mang theo thùng nhựa và vợt lưới, lội ra vùng nước cách bờ khoảng 100m để cào ốc. Loài ốc nhỏ chỉ bằng khuy áo, được ví như “lộc biển” mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương.

Bà Nguyễn Thị Miên (54 tuổi, trú tại xã Duy Nghĩa, Đà Nẵng) cho biết mỗi thùng ốc (nặng 25-30kg) bán được hơn 500.000 đồng, mỗi ngày vợ chồng bà cào được 2-3 thùng. “Nghề cào ốc lể cần sự kiên nhẫn, sức khỏe tốt. Nghề này cũng giúp chúng tôi có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống”, bà Miên bày tỏ.