Penthouse 200 triệu đồng/tháng ở Hồ Tây và luật riêng của giới thượng lưu

Bên trong căn penthouse cho thuê giá 200 triệu/tháng ở hồ Tây (Video: Nhóm phóng viên).

Vừa dẫn chúng tôi tham quan không gian bên trong, anh Lê Hùng - Phó Giám đốc bộ phận Kinh doanh - vừa giới thiệu đây là một trong những căn penthouse (là căn hộ cao cấp nằm ở tầng cao nhất toà nhà) đẹp nhất của khách sạn Oakwood Residence Hà Nội.

“Đây là lần đầu tiên căn hộ này trống khách kể từ khi đi vào vận hành năm 2019. Hiện căn hộ đã có khách mới đặt trước và chờ đến thời điểm nhận phòng”, anh cho biết.

Không giống mô hình khách sạn thông thường, các căn hộ dạng này gần như không có khách lưu trú ngắn ngày. Theo anh Hùng, nhóm khách chính là các đại sứ quán, tham tán hoặc lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn quốc tế.

Thời gian lưu trú tại các căn hộ này thường kéo dài từ 1 đến 3 năm, thậm chí có trường hợp ở tới 5 năm. Vì vậy, việc một căn penthouse có khoảng thời gian trống khách được xem là điều hiếm gặp.

Khi có một cuộc hẹn xem căn hộ, quy trình tại đây không chỉ bằng việc tham quan không gian, mà là những bước kiểm tra an ninh dày đặc. Nhân viên rà soát từ khu vực bên ngoài như hành lang, thang máy, lối ra vào, đến từng ngóc ngách bên trong căn hộ để đảm bảo mọi thứ tuyệt đối an toàn.

Trong khi đó, một nhóm khác tiếp tục kiểm tra hệ thống điện, thiết bị, thậm chí cả những yếu tố có thể ảnh hưởng đến môi trường sống như chất lượng không khí hay mức độ an toàn của ban công. Tất cả diễn ra kỹ lưỡng, như một quy trình bắt buộc trước khi khách bước chân vào ở.

Những điều này, với nhiều người, có thể gây bất ngờ. Nhưng với người phụ trách kinh doanh tại khu căn hộ, đó lại là chuyện quen thuộc.

Bởi phần lớn khách đến xem và lưu trú tại đây là nhân sự từ các đại sứ quán hoặc tổ chức quốc tế, những người luôn đặt yêu cầu an ninh và an toàn lên hàng đầu, trước cả tiện nghi hay không gian sống.

Căn hộ phóng viên ghi nhận có diện tích khoảng 435m², được thiết kế theo dạng duplex 2 tầng, với không gian thông tầng tạo cảm giác rộng rãi, thoáng mát, tầm nhìn rộng.

Bên trong gồm 3 phòng ngủ, gồm một phòng ngủ chính, một phòng 2 giường đơn và một phòng ngủ phụ. Ngoài ra còn có phòng làm việc riêng, khu tập với máy chạy bộ, khu vực xem phim và bàn ăn kết hợp phòng họp...

Phòng ngủ chính được bố trí giường đôi cỡ lớn, có khu vệ sinh - phòng tắm rộng rãi. Khu vực thay đồ được thiết kế như một phòng độc lập, trang bị hệ thống tủ quần áo, ngăn kéo, kệ lưu trữ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng và bảo quản đồ cá nhân.

Theo chia sẻ từ phía quản lý, mức giá thuê của căn hộ vào khoảng 200 triệu đồng mỗi tháng, đi kèm các dịch vụ vận hành như dọn phòng hàng ngày.

Ngoài ra, khách lưu trú tại đây được sử dụng tiện ích chung của khách sạn như phòng tập thể hình, hồ bơi vô cực, khu tập golf trên skydeck (đài quan sát)…

Điểm đáng chú ý không nằm ở diện tích hay nội thất, mà ở những yêu cầu đi kèm từ khách thuê. “Với các khách hàng cao cấp, yêu cầu của họ đặc thù hơn, liên quan đến chất lượng không khí, nguồn nước, an ninh, an toàn và cả bảo mật thông tin cá nhân”, anh Hùng tiết lộ.

Anh kể lại một trường hợp khi một khách hàng là lãnh đạo tập đoàn lớn trực tiếp mang theo thiết bị đo chất lượng không khí và nguồn nước để kiểm tra. Chỉ khi các tiêu chuẩn khắt khe này được đáp ứng, khách mới quyết định thuê căn hộ.

Ngoài các yếu tố môi trường, phong thủy cũng là điều nhiều khách quan tâm. “Có khách có chuyên gia phong thủy riêng, họ kiểm tra hướng phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn để phù hợp với tuổi. Chúng tôi phải điều chỉnh lại cách bố trí trong khả năng cho phép”, anh Hùng chia sẻ.

Ở góc độ vận hành, những căn hộ VIP gần như không có một quy chuẩn cố định áp dụng chung cho tất cả. “Chúng tôi có quy trình tiêu chuẩn 5 sao, nhưng với căn hộ VIP thì yêu cầu cao hơn rất nhiều”, chị Trà Hương - Trưởng bộ phận Buồng phòng - cho biết.

Theo chị, nhiều khách quy định rất cụ thể về thời gian dọn phòng, thậm chí chỉ cho phép nhân viên vào phòng trong một khung giờ nhất định. Có trường hợp yêu cầu dọn vào 10h sáng hoặc 13h chiều, buộc bộ phận buồng phòng phải sắp xếp nhân sự đúng thời điểm, không thể linh hoạt như với các phòng thông thường.

Không chỉ vậy, một số khách còn yêu cầu chỉ định một nhân viên cố định phụ trách căn hộ vì đã quen với cách sắp xếp và thói quen phục vụ. Trong trường hợp nhân viên nghỉ, việc bàn giao phải được thực hiện rất chi tiết để người thay thế có thể duy trì đúng tiêu chuẩn và nếp sinh hoạt mà khách đã thiết lập.

Nằm tại khu vực hồ Tây - thường được ví như “đất kim cương” của Hà Nội - căn hộ sở hữu vị trí đắc địa với tầm nhìn từ trên cao bao quát mặt hồ rộng lớn.

Từ trên cao, không gian mở ra với mặt nước, cây xanh và sự tách biệt tương đối khỏi nhịp sống dày đặc của đô thị. Đây cũng là lý do khu vực này từ lâu trở thành lựa chọn quen thuộc của cộng đồng người nước ngoài sinh sống và làm việc dài hạn tại Hà Nội.