Hàng nghìn bạn trẻ phủ sắc Việt phục kín trung tâm TPHCM

Hàng nghìn bạn trẻ tại TPHCM đã biến khu vực Hồ Con Rùa (phường Xuân Hòa) thành một không gian rực rỡ sắc màu Việt phục vào chiều nay, tạo nên một bức tranh sống động và giàu năng lượng, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần gìn giữ văn hóa truyền thống. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên - Youth Fest, do Thành đoàn TPHCM chỉ đạo, phối hợp cùng Đoàn Trường ĐH KHXH&NV TPHCM và các đơn vị văn hóa thực hiện, đồng thời đánh dấu chặng đường 6 năm của ngày hội “Tóc xanh vạt áo”.

Ngày hội Việt phục “Tóc Xanh Vạt Áo” lần thứ VI sẽ diễn ra trong hai ngày 21 và 22/3, với hai hoạt động trọng tâm là chương trình đồng diễn Việt phục trên đường phố và ngày hội văn hóa quy mô lớn.

Mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình đồng diễn Việt phục “Tóc Xanh Vạt Áo 2026”. Đây được xem là điểm nhấn nổi bật khi hàng trăm bạn trẻ cùng khoác lên mình những bộ Việt phục truyền thống, đồng diễn qua các tuyến phố trung tâm TPHCM và trình diễn flashmob trên nền ca khúc đầy ý nghĩa “Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ”.

Bạn Lê Thị Kiều Tố, một trong những người tham gia, chia sẻ: "Đây là năm thứ hai tôi tham gia đồng diễn Việt phục tại ngày hội. Được khoác lên mình tà áo truyền thống và hòa vào dòng người mang lại cho tôi cảm giác rất tự hào. Theo tôi, đây là một hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đến giới trẻ".

Đoàn diễu hành khởi hành từ khu vực Hồ Con Rùa, di chuyển qua tuyến đường Võ Văn Tần, tiếp tục qua đường Pasteur và kết thúc tại Công viên Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa). Tại đây, đoàn đã có tiết mục sân khấu hóa tái hiện tinh hoa của các triều đại và sự kế thừa của người trẻ trong việc giữ gìn, phát huy các di sản cha ông, thu hút sự đón xem của đông đảo người dân và du khách.

Bảo Uyên cùng gia đình, có mặt tại tuyến đường diễu hành, hào hứng ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ. Bạn Uyên bày tỏ: “Tôi rất thích thú khi được chứng kiến đoàn diễu hành trong những bộ trang phục đa sắc và ấn tượng. Có lẽ lần sau tôi sẽ đăng ký để được hòa mình vào dòng người Việt phục”.

Một trong những điểm đặc biệt của “Tóc Xanh Vạt Áo” là tính cộng đồng cao. Chương trình không chỉ dành cho những người đã có sẵn Việt phục mà còn mở rộng cơ hội cho nhiều bạn trẻ tham gia thông qua các hoạt động đồng hành cùng các thương hiệu trang phục truyền thống.

Trong đoàn diễu hành, nhiều bạn trẻ diện trang phục áo Mã Tiên - một dạng thức áo đối khâm cổ đứng, cộc tay mặc cùng với áo tay thụng, quấn, thường được nhìn thấy rất phổ biến trong bưu ảnh về nữ nhạc cung đình Huế, đa dạng về độ dài cũng như kiểu cách.

Đặc biệt, các bạn trẻ trong trang phục phục dựng công phu do Vi Cự Việt Nhân thực hiện, tái hiện hình ảnh văn hóa cổ truyền với các chi tiết như mũ lông, giáp trụ, phụ kiện thủ công được chăm chút tỉ mỉ, đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong đoàn diễu hành Việt phục tại trung tâm TPHCM.

Sau 6 năm duy trì với 7 mùa tổ chức, “Tóc xanh vạt áo” dần khẳng định vị trí là một trong những sự kiện văn hóa cộng đồng thu hút giới trẻ yêu lịch sử và bản sắc Việt. Từ quy mô ban đầu còn khiêm tốn, chương trình từng bước mở rộng, quy tụ đông đảo người yêu Việt phục, các nhóm nghiên cứu, thực hành văn hóa truyền thống cùng nhiều đơn vị, thương hiệu theo đuổi việc phục dựng trang phục cổ.

Theo ban tổ chức, “Tóc xanh vạt áo” không chỉ dừng lại ở một chuỗi hoạt động văn hóa, mà còn là hành trình âm thầm gieo lại tình yêu lịch sử, nuôi dưỡng niềm tự hào về di sản trong giới trẻ. Thông qua nhiều hình thức tiếp cận, chương trình hướng đến việc đưa các giá trị truyền thống trở nên gần gũi, sống động hơn, từng bước lan tỏa vào đời sống đương đại.