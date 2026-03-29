Khách Tây từng nhận lời thách đấu đi bộ từ Anh sang Việt Nam, giờ ra sao?

Ngày 16/9/2024, anh Chubby Trekka (tên thật Luke Deakin), một nhà sáng tạo nội dung du lịch, quyết định bắt đầu hành trình đi bộ từ quê nhà Stratford-upon-Avon (Vương quốc Anh) tới Việt Nam.

Anh Luke cho biết, ý tưởng này bắt đầu từ một câu nói đùa tưởng chừng như vu vơ.

Khi đang ngồi uống bia tán gẫu với bạn bè tại Đà Nẵng, anh cho biết sẽ đi bộ tới Việt Nam. Tưởng chừng câu nói đó sẽ rơi vào quên lãng, nhưng rồi vị khách người Anh quyết tâm hiện thực hóa thử thách "điên rồ" một mình.

Vào một ngày giữa tháng 9, anh mang trong mình hành trang gồm những món đồ thiết yếu. Đó là chiếc ba lô đựng khoảng 15kg hành lý với quần áo, thực phẩm, lều trại, bộ lọc nước, thuốc men đồ y tế, vài món đồ để nấu ăn và bắt đầu lên đường.

"Bản thân tôi cũng không biết phía trước có những gì đang chờ đợi mình. Nhưng tôi có sẵn sự quyết tâm cao độ", anh khẳng định.

Do ngân sách không dư dả nên trong chuyến đi Luke vẫn kiếm tiền nhờ làm việc online. Mỗi ngày trong hành trình đều được anh liên tục cập nhật lên trang cá nhân để người xem tiện theo dõi. Trong đó có những video đạt cả triệu lượt xem cùng lượng tương tác cao.

Hầu như mỗi ngày, chàng trai người Anh đều cập nhật thông tin về hành trình tới người xem. Vào ngày 27/3, anh cho biết đã đi bộ được 257 ngày. Anh còn khoảng 200km cuối tại Thổ Nhĩ Kỳ trước khi di chuyển tới địa điểm mới.

"Do đi bộ nhiều ngày liên tiếp nên tôi nghỉ ngơi hoàn toàn vào ngày 28/3 để giữ sức khỏe và giặt đồ. Sau một ngày xả hơi, chúng tôi sẽ tiếp tục lên đường để sang đất nước tiếp theo là Kazakhstan", anh cập nhật.

Ít người biết rằng, trong suốt hành trình của mình, có thời điểm anh đã tạm dừng lại. Đó là vào tháng 12/2025, khi đang ở Kazakhstan, anh quyết định đặt vé máy bay tới Nha Trang (Việt Nam).

Hành động này không phải "ăn gian" hành trình. Lý do chính vì anh muốn cùng bạn bè tham gia một số hoạt động hỗ trợ người dân địa phương.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Duy Tiến - một trong những người bạn của Luke - cho biết, khi biết thông tin về các hoạt động cộng đồng, chàng trai người Anh rất muốn tham gia nên đã dừng ngay hành trình đi bộ để tới hỗ trợ.

Sau đó, anh đã trở về quê nhà đón Giáng sinh và năm mới, rồi lại đặt vé trở lại Kazakhstan để tiếp tục hành trình như dự kiến.

"Chúng tôi quen biết nhau từ năm 2024. Với tôi, Luke là chàng trai nhiệt tình, tốt bụng và có tình yêu Việt Nam mãnh liệt. Cậu ấy cũng rất thích làm thiện nguyện và những dự án cộng đồng. Nên mỗi khi có dịp, chúng tôi lại nhắn để Luke cùng đồng hành", anh Tiến cho biết.

Hành trình của Luke luôn được những người bạn ở Việt Nam dõi theo. Mỗi khi có thời gian, Luke lại nhắn tin, chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ hay khoảnh khắc khó quên suốt quãng đường đi.

Được biết, vị khách người Anh không hề đơn độc. Hiện anh đi cùng người bạn gái cũng là người đồng hành đặc biệt - chị Sophie. Cả hai quen nhau tại Hà Nội vào năm 2022. Họ có chung niềm đam mê du lịch. Khi đi bộ tới Thổ Nhĩ Kỳ, anh đã rủ Sophie tham gia cùng.

Ban đầu, cô gái dự tính chỉ đi bộ khoảng một tháng. Tuy nhiên mọi thứ lại thay đổi sau đó. Khi họ đặt chân tới Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ), Luke đã tỏ tình thành công và Sophie đồng hành cùng anh kể từ thời điểm đó.

Chia sẻ về mục tiêu của mình khi thực hiện hành trình đi bộ, chàng trai người Anh cho rằng đây là "minh chứng cho thấy những người bình thường cũng có thể làm được điều phi thường và thế giới tốt bụng hơn nhiều so với những gì tin tức phản ánh".

Với anh, việc đi bộ giúp mình được nhìn thế giới bằng lăng kính khác, được nhận ra nhiều điều nhỏ bé và thực sự trải nghiệm ở từng quốc gia thay vì chỉ lướt thoáng qua.

Khi được hỏi tại sao lựa chọn Việt Nam trở thành điểm đến, Luke cho biết đây là câu hỏi mà anh nhận được từ nhiều người. Trước khi bắt đầu chuyến đi này, vị khách người Anh đã đi vòng quanh thế giới, đặt chân tới nhiều vùng đất thú vị. Và Việt Nam là một trong số đó.

Anh từng sống ở Hà Nội khoảng một năm, có nhiều bạn bè ở đây. Ngoài ra, anh cũng dành thời gian tới nhiều điểm đến ở Việt Nam. Trong mắt anh, đây là quốc gia rất dễ chịu, có thể sống lâu dài và Hà Nội giữ vị trí quan trọng trong tim.

Hiện hành trình của Luke vẫn tiếp tục và nhận được sự quan tâm, dõi theo của rất nhiều người hâm mộ trên thế giới cũng như tại Việt Nam.