Hai chàng trai TPHCM bỏ việc 50 triệu đồng/tháng, bán bún mắm ở Philippines

Tờ mờ sáng, căn bếp trong một ngôi nhà nhỏ ở Philippines đã đỏ lửa. Nồi nước lèo bún bò sôi lục bục trên bếp, tỏa mùi thơm nồng. Bên cạnh là khay thịt vừa ướp để chuẩn bị nướng, còn ở góc bếp, rau thơm vừa rửa sạch được chia vào từng rổ nhỏ cho những đơn hàng buổi trưa.

Tăng Thiện Huy (SN 1992) và Lâm Trí Toàn (SN 1985) gần như đã quen với nhịp làm việc bắt đầu từ sáng sớm như vậy suốt những năm qua.

Anh Huy và anh Toàn trong căn bếp nhỏ tại Philippines (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ít ai nghĩ rằng trước đó không lâu, cả hai vẫn là những nhân viên văn phòng tại Philippines với mức lương khoảng 45-50 triệu đồng mỗi tháng nếu quy đổi sang tiền Việt. Công việc ổn định, thu nhập khá và môi trường làm việc quốc tế từng là cuộc sống quen thuộc của họ trong nhiều năm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Tăng Thiện Huy cho biết hành trình nấu nướng của anh bắt đầu từ một việc giản dị: Nấu vài món chè để bán cho đồng nghiệp kiếm thêm thu nhập.

Bỏ việc lương 50 triệu đồng/tháng để bán đồ ăn toàn thời gian

Anh Huy sang Philippines từ năm 2017 để làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Những năm đầu sống tại đây, cuộc sống của anh khá ổn định. Công việc văn phòng bắt đầu từ 10h đến 18h. Môi trường làm việc với nhiều đồng nghiệp nước ngoài cũng giúp anh cải thiện tiếng Anh và quen biết thêm nhiều bạn bè.

“Lúc đó tôi làm văn phòng giờ giấc ổn định, lương khoảng 45-50 triệu đồng mỗi tháng. Nếu so với làm ở Việt Nam thì mức lương đó khá tốt”, anh Huy nhớ lại.

Trong thời gian làm việc tại Philippines, anh Huy quen anh Lâm Trí Toàn - một người Việt khác cũng đang sinh sống tại đây. Điều thú vị là cả hai đều quê TPHCM, nhưng lại chỉ gặp nhau khi đã sang nước ngoài. Anh Toàn làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Họ quen nhau qua bạn bè rồi dần thân thiết vì cùng sống xa quê.

Những buổi trò chuyện sau giờ làm và những bữa ăn chung của hai người Việt xa nhà dần khiến họ nảy ra ý tưởng bán đồ ăn Việt. Ý tưởng được hiện thực hóa vào năm 2022.

Ban đầu, việc nấu ăn chỉ đơn giản là một công việc làm thêm sau giờ làm. Ban ngày, họ vẫn đến công ty như bình thường. Trước khi đi làm, hai người tranh thủ ghé chợ mua nguyên liệu rồi để sẵn trong nhà.

Ban đầu, những món anh Huy và anh Toàn bán chỉ là các phần tráng miệng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi tan ca lúc 18h, căn bếp nhỏ trong căn hộ lại sáng đèn. Họ bày biện, nấu chè, chia từng phần ăn vào hộp nhựa. Trên bàn là những túi nguyên liệu vừa mua ở chợ chiều, còn trên bếp là nồi chè mè đen, chè dưỡng nhan vẫn đang sôi. Những phần ăn này được mang đến công ty vào sáng hôm sau để giao cho đồng nghiệp.

“Thời điểm đầu, hai đứa chỉ buôn bán nhỏ, chủ yếu là các món chè dưỡng nhan, chè mè đen hay chè đậu cho đồng nghiệp người Việt và bạn bè. May mắn nhờ mọi người ủng hộ nên nghề tay trái này khá thuận lợi”, anh Huy kể.

Không ngờ, những phần ăn nhỏ đó lại được đồng nghiệp đặt hàng ngày càng nhiều. Người ăn thấy ngon rồi giới thiệu cho người khác, khiến lượng khách dần tăng lên. Thực đơn cũng bắt đầu phong phú hơn. Ngoài chè và xôi, họ thử nấu thêm những món Việt quen thuộc để phục vụ khách xa quê.

Khi căn bếp nhỏ ngày càng bận rộn, những rắc rối cũng bắt đầu xuất hiện.

Lúc đầu họ chỉ nấu chè nên mùi không đáng kể. Nhưng khi thực đơn có thêm những món đậm chất Việt như mắm ruốc, mắm chưng hay các món bún nước, mùi thức ăn lan ra hành lang. Những hôm nấu bún mắm hoặc các món có mắm ruốc, mùi đặc trưng còn khiến hàng xóm người Philippines nhiều lần phàn nàn.

“Những ngày đầu, chúng tôi cố đóng cửa lại để hạn chế mùi. Nhưng sau đó họ vẫn phản ánh và làm lớn chuyện. Chúng tôi hiểu đây cũng là lỗi của mình, bởi nấu nướng ở căn hộ là không phù hợp nên chúng tôi quyết định chuyển đi nơi khác”, anh Huy kể.

Anh Huy và anh Toàn quyết định thuê một căn nhà mặt đất để tiếp tục nấu nướng. Việc chuyển địa điểm khiến chi phí sinh hoạt tăng lên đáng kể. Nếu trước đây sống ở chung cư, tổng chi phí mỗi tháng - gồm tiền nhà và điện nước - khoảng 30 triệu đồng, thì khi chuyển xuống nhà mặt đất, con số tăng lên khoảng 40 triệu đồng.

“Chi phí tăng khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, nhưng chúng tôi chấp nhận để việc nấu nướng thoải mái hơn”, anh Huy nói.

Hai chàng trai quê TPHCM muốn mang những món ăn Việt Nam đến với bà con xa quê tại Philippines (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm 2023, anh Toàn quyết định nghỉ hẳn việc văn phòng để dành trọn thời gian cho việc nấu nướng, phát triển bếp ăn online. Anh dành nhiều thời gian thử nghiệm công thức, nấu thử các món mới và điều chỉnh khẩu vị cho phù hợp với khách hàng. Một thời gian sau, anh Huy cũng nghỉ việc theo để cùng vận hành việc kinh doanh.

Căn bếp nhỏ phục vụ 30 món ăn mỗi ngày

Hiện nay, căn bếp online của hai người phục vụ khoảng 30 món mỗi ngày. Thực đơn mang đậm hương vị Việt Nam với nhiều món quen thuộc như phở, hủ tiếu, bún mắm miền Tây, bún thịt nướng, bún thịt xào hay bún mắm ruốc.

Các món nước như phở, bún bò, bún riêu hay bún mắm thường được thay đổi theo ngày. Ngoài ra còn có các món cố định như bún thịt nướng, bún thịt xào hoặc cơm văn phòng. Các món chè và đồ uống vẫn được giữ lại trong thực đơn, như một phần ký ức của những ngày đầu khởi nghiệp.

Trung bình mỗi ngày, căn bếp bán hơn 100 phần ăn nếu tính cả món chính, món tráng miệng và đồ uống. Giá mỗi phần trung bình khoảng 150.000 đồng, chưa tính phí giao hàng.

Ngày làm việc của họ bắt đầu khá sớm. Khoảng 6h, căn bếp đã đỏ lửa. Anh Toàn thường đảm nhận nấu nước lèo cho các món bún và phở. Những nồi nước dùng được hầm từ sớm để kịp phục vụ khách đặt món cho buổi trưa. Trong khi đó, anh Huy lo sơ chế rau, cắt thịt và chuẩn bị nguyên liệu. Ngoài ra, hai người còn thuê thêm vài người giúp nướng thịt, chiên chả giò và luộc bún.

“Món nước như phở hay bún thì chúng tôi thường nấu khoảng 30-50 phần mỗi ngày”, anh Huy cho biết.

Mỗi ngày, bếp ăn online của anh Huy và anh Toàn bán khoảng 30 món (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khách hàng của họ khá đa dạng. Khoảng 60% là người Việt sinh sống và làm việc tại Philippines. Khoảng 30% là khách địa phương, còn lại là người Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia hoặc Trung Quốc. Nhiều khách là người Việt xa quê nên thường nhắn tin đặt món từ tối hôm trước, chỉ để hôm sau có thể ăn một tô phở hoặc bún đúng vị Việt.

Để giữ liên lạc với khách quen, họ lập một nhóm trò chuyện riêng với gần 900 thành viên. Mỗi ngày, thực đơn sẽ được đăng lên nhóm để khách tham khảo và đặt trước.

Việc tìm nguyên liệu nấu món Việt ở Philippines nhìn chung không quá khó. Tuy vậy, một số loại rau thơm quen thuộc của Việt Nam như húng quế hay ngò gai lại khá khó tìm.

“Ngoài ra, rau xanh và trái cây ở Philippines thường đắt hơn nhiều so với Việt Nam. Có loại rau giá gấp đôi. Nhưng thịt thì giá gần như tương đương ở Việt Nam, thịt bò khoảng 250.000 đồng/kg, còn thịt heo khoảng 200.000-220.000 đồng/kg”, anh Huy nói.

Dù chuyển sang kinh doanh, thu nhập của hai người thực ra không tăng quá nhiều. Trước đây mỗi người đã có mức lương khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng. Khi bán đồ ăn, thu nhập chỉ tăng thêm khoảng 10%. Tuy vậy, với anh Huy, điều khiến công việc này đáng làm không nằm ở tiền.

“Cảm giác mình nấu ăn, khách ăn thấy ngon rồi quay lại lần sau, chúng tôi rất vui”, anh Huy nói.

Theo anh, nhiều khách Việt sau khi ăn thường nhắn tin lại, nói rằng đã lâu rồi họ mới được ăn một tô phở hay bún mắm đúng vị quê nhà. Có người còn đùa rằng chỉ cần ngửi mùi nước lèo bốc lên là đã thấy nhớ Việt Nam.

Hai chàng trai ấp ủ ước mơ mở nhà hàng Việt Nam tại nước ngoài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhiều khách sau khi ăn vài lần còn giới thiệu thêm bạn bè, đồng nghiệp đến đặt món. Mỗi khi nhận được những tin nhắn như “hôm nay ăn rất ngon” hay “món này giống hương vị ở Việt Nam”, hai người lại có thêm động lực để tiếp tục công việc.

“Những lúc như vậy chúng tôi thấy công sức đứng bếp từ sáng sớm rất xứng đáng”, anh Huy chia sẻ.

Với anh, mục tiêu của việc mở bếp không chỉ là kiếm thêm thu nhập mà còn muốn mang hương vị ẩm thực Việt đến với nhiều người hơn ở Philippines, đặc biệt là những người Việt đang sống xa quê.

Hiện tại, kế hoạch lớn hơn của hai người là mở một nhà hàng Việt Nam tại Philippines. Nếu thuận lợi, họ hy vọng có thể thực hiện ngay trong năm nay. Nếu chưa kịp chuẩn bị, kế hoạch có thể dời sang năm sau.

Nhìn lại chặng đường từ những nồi chè bán cho đồng nghiệp đến căn bếp phục vụ hàng trăm suất ăn mỗi ngày, anh Huy cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là sự kiên trì. “Nếu mình đã thích thì phải làm tới cùng. Bỏ giữa chừng vì khó khăn thì tiếc lắm”, anh Huy nói.