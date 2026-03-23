Bảo vệ điểm du lịch nổi tiếng Tuyệt Tịnh Cốc thiếu chuẩn mực với du khách

Ngày 23/3, Đoàn kiểm tra gồm Phòng Kiểm tra – Pháp chế, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp với phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành làm việc với Ban quản lý điểm du lịch Tuyệt Tịnh Cốc (phường Tây Hoa Lư), để làm rõ sự việc nhân viên bảo vệ điểm du lịch này có hành vi thiếu chuẩn mực đối với khách du lịch.

Hình ảnh về bảo vệ điểm du lịch Tuyệt Tịnh Cốc có thái độ thiếu chuẩn mực với du khách được ghi lại chiều 21/3 (Ảnh: Du khách cung cấp).

Theo báo cáo của bà Dương Thị Thu Hương, đại diện Ban quản lý điểm du lịch Tuyệt Tịnh Cốc, chiều 21/3 tại cổng số 1 (cổng Cách Chư) bảo vệ tên Nguyễn Ngọc Ánh được giao nhiệm vụ ghi biển số xe, đưa vé xe và hướng dẫn khách đi xe vào khu vực bến bãi theo quy định.

Khoảng 14h cùng ngày, lượng khách đến đông, có một nhóm thanh niên đến điểm du lịch, đi xe vào bãi xe mà chưa ghi biển số. Lúc này, ông Ánh có đi vào và yêu cầu nhóm thanh niên đi ra để ghi biển số xe, sau đó hai bên xảy ra to tiếng.

Ngay khi sự việc xảy ra, Ban quản lý điểm du lịch đã kịp thời ra làm việc và xin lỗi khách du lịch. Đại diện Ban quản lý điểm du lịch đã nhận trách nhiệm còn sơ xuất trong công tác quản lý dẫn đến vụ việc nêu trên và nghiêm túc rút kinh nghiệm. Đồng thời chấn chỉnh, nhắc nhở nhân viên điểm du lịch trong việc đón tiếp, phục vụ khách du lịch.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh tường trình, bản thân ông nhận thấy trong lúc nói chuyện với du khách đã có hành động không tốt và xin hứa sẽ không tái phạm.

Điểm du lịch Tuyệt Tịnh Cốc nổi tiếng ở Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Qua kiểm tra, xác minh, đoàn kiểm tra nhận thấy ông Nguyễn Ngọc Ánh bảo vệ điểm du lịch Tuyệt Tịnh Cốc có hành động thiếu chuẩn mực với du khách.

Đoàn kiểm tra đề nghị Ban quản lý điểm du lịch này thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động, kinh doanh điểm du lịch, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại điểm du lịch; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nội quy, quy chế khu du lịch.

Đoàn cũng đề nghị xử lý nghiêm đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc du khách đến điểm du lịch Tuyệt Tịnh Cốc bị bảo vệ đuổi ra ngoài tại bãi gửi xe.

Du khách này kể lại, cùng bạn đến khu vực gửi xe máy và hỏi nhân viên về phí thì nhận được câu trả lời là không mất phí nên họ đã chạy xe vào trong bãi để xe.

Tuy nhiên, sau đó họ bị chính người bảo vệ này đến quát lớn và yêu cầu ra ngoài vì lý do chưa lấy vé. Du khách đã giải thích là lần đầu đến điểm tham quan nên không nắm rõ quy định, mong muốn được hỗ trợ nhưng nhân viên vẫn giữ thái độ khó chịu, không giải thích mà tiếp tục yêu cầu họ phải rời đi.

Chưa dừng lại, hai vị khách này sau đó tiếp tục quay lại để ghi nhận thái độ của người bảo vệ. Họ không ngờ khi bị người bảo vệ này nhận ra, họ đã bị "xua đuổi" không cho vào tham quan.

Sự việc đã khiến du khách có "trải nghiệm rất tệ và mất thiện cảm" với địa điểm du lịch này ở Ninh Bình.

Sau khi thông tin được đăng tải lên mạng xã hội cũng đã thu hút nhiều người vào xem và bình luận, chia sẻ những nội dung mà du khách này đã đăng tải.