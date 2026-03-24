Thấy ảnh mình in trên biển quảng cáo ở Hà Nội, khách Tây phản ứng bất ngờ

Trở lại Hà Nội trong chuyến du lịch kéo dài 2 tuần, Cherrie cùng bạn trai dạo quanh khu phố cổ.

Đang đi giữa con phố đông đúc, cô bất ngờ nhận ra gương mặt mình xuất hiện trên tấm biển quảng cáo đặt trước cửa một tiệm làm mi.

Tấm poster in hình cô kèm dòng chữ quảng cáo dịch vụ làm đẹp khiến nữ du khách vừa thích thú vừa bối rối.

Cherrie thích thú tạo dáng bên tấm biển quảng cáo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ nên tôi và bạn trai đều ngạc nhiên. Tôi không nghĩ gương mặt mình có một ngày xuất hiện giữa Hà Nội theo cách đặc biệt như vậy", Cherrie nói với phóng viên Dân trí.

Đoạn video ghi lại cảm giác bất ngờ đến nỗi không tin vào mắt mình của Cherrie nhận được lượt tương tác lớn trên mạng xã hội. Đa số ý kiến cho rằng, gương mặt của nữ du khách xinh đẹp nên được chủ cửa hàng lựa chọn để quảng bá nhằm thu hút khách.

Nữ khách Tây bất ngờ khi thấy gương mặt trên biển quảng cáo ở Hà Nội (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến du lịch tới Việt Nam của Cherrie hồi năm ngoái. Thời điểm đó, nhận thấy dịch vụ uốn mi có mức giá phải chăng nên cô quyết định làm đẹp.

"Sau khi hoàn thành việc uốn mi, chủ tiệm muốn quay video đăng lên mạng xã hội nhằm quảng bá dịch vụ. Tôi nhận lời ngay vì nhân viên có tay nghề tốt, hoàn toàn không biết chuyện họ sử dụng hình ảnh để in lên biển quảng cáo", Cherrie trải lòng.

Theo cô gái, ở Anh, các quy định sử dụng ảnh cá nhân để quảng cáo rất chặt chẽ và phải có sự đồng ý của nhân vật. Các cửa hàng không dựng biển quảng cáo trên vỉa hè, chủ yếu dùng nhiều nền tảng khác nhau trên mạng Internet để tiếp cận khách hàng.

"Tại cửa tiệm ở Hà Nội, khi họ quay video để đăng lên mạng, tôi nghĩ mọi chuyện rất bình thường. Tôi không trách họ, cảm thấy buồn cười vì mất vài giây mới nhận ra gương mặt của mình", cô gái bày tỏ.

Việt Nam để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp từ con người thân thiện, đến phong cảnh đẹp và ẩm thực hấp dẫn.

"Gương mặt được in trên biển quảng cáo giúp tôi luôn hiện diện ở Việt Nam", nữ du khách cười nói.

Lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam năm 2023, mỗi khi ra đường, Cherrie cảm nhận sự hiếu khách, nhiệt tình chào đón của người dân Hà Nội và nhiều địa phương khác.

Trước đó, cô từng nghe nhiều bạn bè, người thân khen ngợi về Việt Nam. Chuyến đi đầu tiên khiến cô mong muốn quay lại nhiều lần nữa.

"Trong 3 năm qua, tôi đã quay lại Việt Nam 6 lần. Hàng năm, tôi đều mong muốn đến Hà Nội để đi chơi, ăn phở...", nữ du khách chia sẻ.

Trong chuyến đi tới Hà Nội mới nhất, ngoài tham quan Hà Nội, cô còn tham gia tình nguyện dạy tiếng Anh, tới Sapa, Ninh Bình, Hà Giang (Tuyên Quang)... để ngắm phong cảnh núi đồi tuyệt đẹp.

Cherrie đang nuôi giấc mơ một ngày nào đó sẽ chuyển đến Việt Nam sinh sống, khám phá hết tất cả các tỉnh thành.