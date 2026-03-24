Khách Tây chặt đĩa gà tan nát và bức thư tay gửi chủ ở Lào Cai gây xúc động

Giữa tháng 3 vừa qua, Maxime (21 tuổi, quốc tịch Pháp) đặt một homestay ở Bản Liền (Lào Cai) để trải nghiệm. Anh dự tính tới đây nghỉ ngơi khoảng 1-2 ngày, nhưng không ngờ chuyến đi vượt ngoài mong đợi và kéo dài tới 6 ngày.

Maxime chụp ảnh cùng anh Nâng, chủ căn homestay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên và không gian khoáng đạt, chàng trai người Pháp còn đi từ bất ngờ này tới ngỡ ngàng khác khi mỗi ngày trải nghiệm lại là điều khác biệt.

Anh gần như không có thời gian ở một mình trong phòng. Thay vào đó, vị khách liên tục được chủ homestay rủ đi làm việc, dạy cách nấu ăn khiến 24 tiếng mỗi ngày đều trôi qua thú vị.

Một trong những trải nghiệm khiến chàng trai người Pháp ấn tượng đó là lần học cách chặt thịt gà.

"Ở Việt Nam, khi con rể ra mắt bố vợ là phải biết chặt thịt gà, nếu không sẽ bị loại", anh Lâm A Nâng, chủ căn homestay nơi Maxime lưu trú, trêu đùa vị khách.

Đây là lần đầu chàng trai người Pháp học cách chặt gà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điều này khiến Maxime tưởng thật nên tỏ ra bối rối. Anh được chủ nhà hướng dẫn cặn kẽ từ cách để thớt, cầm dao và dùng lực ra sao. Để có được đĩa thịt gà đẹp mắt, người chặt phải dùng lực dứt khoát. Tuy nhiên đây là lần đầu cầm dao thớt, chàng trai người Pháp còn lóng ngóng.

Sau một hồi loay hoay, anh cho ra thành quả là một đĩa gà tan nát. Tuy nhiên, Maxime rất thích thú với kết quả của mình và cho rằng lần sau sẽ tốt hơn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nâng cho biết, hầu hết khách tới đây lưu trú đều chọn luôn dịch vụ ăn uống cùng gia đình. Vị khách người Pháp cũng không là ngoại lệ. Để Maxime hiểu hơn về cuộc sống địa phương, mỗi khi đi làm việc gì, anh đều kéo nam thanh niên đi cùng.

Anh Nâng bày biện các món ăn địa phương để khách trải nghiệm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi không để khách nằm rỗi rãi trong phòng một mình, mà muốn họ được trải nghiệm thêm tập tục, văn hóa bản địa. Như vậy mỗi chuyến đi mới ý nghĩa", anh Nâng nói.

Với Maxiem, cuộc sống ở Bản Liền rất khác biệt nên mỗi khi được tự tay làm điều mới lạ, anh đều thích thú. Đây là lần đầu anh biết tới cách trồng ngô, bắt cá dưới ruộng, cuốc đất, nhóm bếp lửa ở nhà, mài củ sắn...

Để khách biết thêm về ẩm thực đặc trưng của Bản Liền, anh Nâng hướng dẫn làm một số món ăn cơ bản như nộm hoa chuối rau dớn, chả sắn (mài củ sẵn thành miếng nhỏ rồi đập trứng và rán lên), thịt nướng, nem măng (bẻ măng về luộc và cuộn với thịt gà bên trong).

Gần một tuần được sống cùng thiên nhiên và không khí ấm áp gia đình, Maxiem rất xúc động. Trước ngày rời đi, anh dùng phần mềm dịch thuật hỗ trợ và ghi chép lại một bức thư tay bằng tiếng Việt.

Lá thư viết tay của Maxime được anh chép từ phần mềm dịch thuật (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Con chân thành cảm ơn gia đình vì một kỳ nghỉ không thể nào quên. Con ước gì có thể ở lại bên mọi người lâu hơn nữa. Gia đình mình thực sự rất tuyệt vời và hiếm khi nào con cảm thấy được đón tiếp nồng hậu như ở đây. Cảm ơn gia đình giúp con có cảm giác như ở nhà dù đang xa cách người thân của mình", một phần bức thư chia sẻ.

Anh Nâng cho biết rất xúc động khi nhận được lá thư viết tay của vị khách. Với anh, đây cũng là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời làm du lịch của mình.

Được biết, gia đình anh Nâng bắt đầu làm du lịch cộng đồng từ năm 2019, nhưng đến nay nơi này mới được khách biết tới nhiều hơn. Hiện các ngày cuối tuần hầu như gia đình đều đón các đoàn khách.

Anh thừa nhận chưa được học qua bất cứ trường lớp nào. Mọi thứ đều tự mày mò nên còn hạn chế, nhưng đến nay anh có thể giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Làm du lịch cũng giúp cuộc sống gia đình anh khấm khá hơn trước.

Bản Liền là một xã vùng cao thuộc huyện Bắc Hà cũ của tỉnh Lào Cai, nằm gần ranh giới với Hà Giang cũ (nay là tỉnh Tuyên Quang).

Vốn có không gian thiên nhiên thanh bình và xinh đẹp nhưng trước đó, Bản Liền vẫn là cái tên còn khá lạ với nhiều du khách. Kể từ sau một chương trình truyền hình thực tế về vùng nông thôn Việt Nam được phát sóng, Bản Liền trở nên thu hút, được nhiều tín đồ du lịch tìm tới trải nghiệm.