Máy bay MiG-21 được bảo quản nguyên vẹn, thu hút du khách khi đến Bạc Liêu
(Dân trí) - Trong khi chiếc máy bay MiG-21 ở Cà Mau bị "bỏ quên" nhiều năm thì tại tỉnh Bạc Liêu (cũ) cũng có một máy bay loại này được trưng bày, bảo quản hầu như còn nguyên vẹn.
Chiếc máy bay MiG-21 số hiệu 6110, một hiện vật lịch sử quý giá, hiện đang được bảo quản nguyên vẹn và trưng bày cố định tại khuôn viên Trung tâm triển lãm văn hóa - nghệ thuật và nhà hát Cao Văn Lầu (còn gọi nhà 3 nón lá) thuộc phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. Máy bay được đặt ngay trước Bảo tàng Bạc Liêu, thu hút sự chú ý của đông đảo du khách.
Khoảng 12 năm trước, tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã được Bộ Quốc phòng cấp chiếc máy bay này để làm hiện vật trưng bày tại bảo tàng. Ban đầu, máy bay được đặt tại khu đất thuộc dự án xây dựng mới bảo tàng tỉnh. Đến khoảng năm 2018, chiếc máy bay được di dời về trưng bày tại nhà 3 nón lá và duy trì cho đến nay.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tổng thể chiếc máy bay vẫn còn nguyên vẹn. Thông tin từ bảo tàng cho biết, máy bay dài khoảng 15m, cao hơn 4m. Đây là loại máy bay chiến đấu phản lực, tiêm kích mặt trận, một chỗ ngồi, được trang bị nhiều thiết bị hiện đại để đảm bảo hiệu quả hoạt động.
Việc gìn giữ và bảo quản chiếc MiG-21 tại bảo tàng đã góp phần phát huy giá trị lịch sử của hiện vật. Nơi đây đã trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách tham quan, chụp ảnh, đặc biệt vào các dịp lễ, tết.
Cà Mau: Máy bay MiG-21 bị "bỏ quên", xuống cấp nghiêm trọng
Trong khi đó, tại Cà Mau, một chiếc máy bay MiG-21 khác lại đang trong tình trạng hư hại, xuống cấp nghiêm trọng do bị "bỏ quên" nhiều năm. Chiếc máy bay này nằm phía sau khu tập thể cán bộ tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.
Theo xác minh ban đầu của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, vào năm 1985, tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau) đã phối hợp với Quân khu 9 chuyển 3 chiếc máy bay về trưng bày. Sau đó, Quân khu 9 đã chuyển về 2 chiếc, còn một chiếc (được xác định là MiG-21) được để lại cho tỉnh và chuyển về khu Cao Thắng (nay là khu nhà tập thể cán bộ) để tiếp tục trưng bày.
Do không có cơ quan quản lý, bảo vệ và bảo quản thường xuyên, thân máy bay đã bị bong tróc sơn, nhiều bộ phận xuống cấp, hư hỏng và thất lạc. Hiện, các ngành chức năng của tỉnh Cà Mau đang phối hợp với cơ quan chuyên môn để xác định nguồn gốc, hồ sơ hiện vật nhằm đưa ra phương án xử lý phù hợp cho chiếc máy bay này.