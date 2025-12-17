Hà Nội sắp có Lễ hội văn hóa ẩm thực, nghệ nhân kể chuyện làm món ngon

Từ ngày 19 đến 21/12, tại Công viên Thống Nhất, Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội sẽ diễn ra với chủ đề “Hà Nội - Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo”.

Tại Lễ hội, các nghệ nhân sẽ kể câu chuyện làm nghề giúp gắn kết với thế hệ trẻ thông qua trình diễn làm kẹo lạc, giã giò chả Ước Lễ, nấu bún óc, nấu cháo se, làm bánh Phu Thê....

Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai, cho biết ẩm thực được xác định là một trong những lĩnh vực góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá của Thủ đô (Ảnh: Văn Trọng).

Người dân Thủ đô và du khách có cơ hội thưởng thức các món ăn đặc sắc của Hà Nội và một số địa phương khác tại 60 gian hàng khác nhau.

Theo bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội, tại Lễ hội văn hóa ẩm thực 2025, Ban Tổ chức sẽ công bố quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi danh "tri thức chế biến và thưởng thức chả cá Lã Vọng" vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Gia đình dòng họ Đoàn sẽ kể câu chuyện làm nên món chả cá Lã Vọng nổi tiếng in đậm trong tâm thức người Hà Nội từ nhiều đời trước.

Chia sẻ về món chả cá Lã Vọng, GS.TS Đặng Văn Bài, nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, cho rằng chả cá nói riêng và văn hoá ẩm thực nói chung là tài nguyên di sản và du lịch. Ẩm thực góp phần làm nên bản sắc văn hoá địa phương và dân tộc.

Món chả cá được cụ Đoàn Xuân Phúc và vợ là cụ Bì Thị Vân sáng tạo nên, bán từ năm 1871 tại số nhà 14 phố Hàng Sơn, sau đó đổi tên là phố Chả Cá.

Món chả cá Lã Vọng được thế hệ thứ tư gia tộc họ Đoàn bán tại 14 phố Chả Cá, Hà Nội (Ảnh: Trần Thành Công).

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, đến nay, đời thứ tư của gia đình họ Đoàn vẫn giữ nghề làm chả cá và bán cho thực khách trong và ngoài nước.

"Món chả cá đã được lan tỏa rộng rãi. Nhiều nơi có sự cải tiến trong chế biến, không còn giữ nguyên kiểu truyền thống nữa. Trong hồ sơ trình lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đưa chả cá vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia nhắc đến 2 địa chỉ là số 14 và số 5 phố Chả Cá - cửa hàng của gia tộc họ Đoàn", ông Bài nói thêm.

Trước "tri thức chế biến và thưởng thức chả cá Lã Vọng", Hà Nội đã có 6 di sản ẩm thực được ghi danh vào Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia gồm: Nghề làm cốm Mễ Trì (phường Tứ Liêm), nghề làm trà sen Quảng An (phường Tây Hồ), nghề làm xôi Phú Thượng (phường Phú Thượng), nghề làm bánh cuốn Thanh Trì (phường Vĩnh Hưng), tri thức nấu cỗ Bát Tràng (xã Bát Tràng), Phở Hà Nội.

Việc có tên trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia không chỉ góp phần vinh danh giá trị mà còn là giải pháp bảo vệ hiệu quả, phát huy và biến di sản thành "tài sản".