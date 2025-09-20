Hà Nội vào top 10 châu Á về ẩm thực đường phố: Du khách mê mẩn món gì?

Hà Nội lọt top 10 thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á

Hà Nội là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng khác, trong đó có Singapore - nơi sở hữu văn hóa Hawker (văn hóa ẩm thực bình dân) đã được UNESCO ghi danh.

Theo đánh giá của Time Out, sức quyến rũ của ẩm thực Hà Nội không đến từ những nhà hàng sang trọng mà nằm ở sự chân chất, gần gũi của các hàng quán vỉa hè.

Hà Nội lọt top 10 thành phố có ẩm thực đường phố hấp dẫn nhất châu Á (Ảnh: Toàn Vũ).

Theo tạp chí, Thủ đô của Việt Nam là một "thiên đường ẩm thực" trải dài từ những con hẻm nhỏ vắng người, các bậc thang bê tông ngoằn ngoèo cho tới những ngã tư sầm uất. Ở mỗi nơi, người ta đều có thể bắt gặp một món ăn làm say lòng thực khách.

Trong danh sách gợi ý, Time Out không chỉ ca ngợi ẩm thực Hà Nội một cách khái quát mà còn dẫn dắt du khách đi vào những trải nghiệm rất cụ thể, gắn liền với từng địa chỉ quen thuộc.

Các địa điểm ăn uống được Time Out gợi ý có thể kể đến như Bánh Mì 25 ở Phố Cổ, tiệm phở của cô Minh ở Hàng Trống, Bánh Cuốn Bà Lộc hay Quán Bún Chả 74 Hàng Quạt.

Sự góp mặt của Hà Nội trong top 10 thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á lần này không chỉ là niềm tự hào của người dân Thủ đô mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của ẩm thực đường phố.

Hình ảnh các quán ăn ở Hà Nội trên tạp chí Time Out (Ảnh: Time Out).

Tháng 8, Việt Nam đón gần 1,7 triệu lượt khách quốc tế, nâng tổng số khách trong 8 tháng đầu năm lên hơn 13,9 triệu lượt, tăng 21,7% so với cùng kỳ 2024.

Trong bức tranh chung ấy, Hà Nội tiếp tục nổi lên như một điểm đến giàu sức hút. Theo Sở Du lịch Hà Nội, chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, Thủ đô đã đón khoảng 7,3 triệu lượt khách, tăng 8,7% so với cùng kỳ 2024. Riêng khách quốc tế ước đạt 1,85 triệu lượt, tăng 17,4%.

Đáng chú ý, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, Hà Nội ước đón gần 2,1 triệu lượt khách, gấp ba lần cùng kỳ 2024, trong đó có hơn 80.000 lượt khách quốc tế, tăng 35%.

Nhiều ý kiến cho rằng, một trong những yếu tố quan trọng nhất giữ chân khách quốc tế tại Hà Nội chính là ẩm thực đường phố.

"Thỏi nam châm" hút khách quốc tế

Thời gian qua, ẩm thực đường phố Hà Nội còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều YouTuber và food blogger (người chia sẻ trải nghiệm ẩm thực) quốc tế.

Ted Aroi (Đài Loan, Trung Quốc) - chủ kênh YouTube hơn 14.000 lượt đăng ký - đã dành trọn chuyến đi ngắn ngày của mình tại Hà Nội để khám phá 10 quán phở, trong đó có nhiều quán phở bình dân.

Bánh Cuốn Bà Lộc là một trong những điểm ăn uống tại Hà Nội được tạp chí Time Out đề cập (Ảnh: Toàn Vũ).

Anh trải nghiệm các hương vị khác nhau và dành không ít lời khen cho phở Hà Nội nói riêng và ẩm thực ở Hà Nội nói chung. Đáng nói, phở đặc biệt tại quán Gốc Gạo được anh xếp ở vị trí đầu bảng, bởi sự hài hòa trong nước dùng và chất lượng thịt bò dù giá rẻ, một bát thập cẩm chỉ 50.000 đồng.

Trong khi đó, Suhyang (Hàn Quốc) - người sở hữu kênh YouTube hơn 716.000 lượt đăng ký - đã không ngại bày tỏ sự háo hức, mong chờ được ăn phở Hà Nội ngay từ khi chưa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

Ngoài phở, cô còn thử bánh mì nem khoai, phở trộn, cơm rang dưa bò, trà chanh, sữa ngô… và khẳng định ẩm thực Hà Nội khiến cô muốn quay lại thêm nhiều lần nữa.

Suhyang bày tỏ sự thích thú với ẩm thực đường phố ở Hà Nội (Ảnh: Cắt từ clip).

Những trải nghiệm cá nhân ấy, khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, đã góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Nội đến cộng đồng yêu ẩm thực toàn cầu.

Ẩm thực đường phố Hà Nội vì thế vừa mang đến trải nghiệm độc đáo cho khách quốc tế, vừa tạo sinh kế cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Tuy nhiên, để "thỏi nam châm" này phát huy hết sức hút, Hà Nội cần đồng thời giải quyết những vấn đề về quản lý, vệ sinh, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững.

Ông Ngô Tiến Long - Nguyên Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Ngoại giao - từng nhận định, các tuyến phố Hà Nội, đặc biệt khu phố cổ và các quận trung tâm, luôn tấp nập du khách quốc tế là tín hiệu rất đáng mừng.

Niềm vui càng lớn hơn khi xu hướng này cũng diễn ra tại nhiều trung tâm du lịch khác trong cả nước. Theo ông, những chính sách như bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện, thuận lợi hóa thủ tục nhập cảnh và lưu trú, nâng cấp hạ tầng, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm… đã bước đầu phát huy hiệu quả.

Time Out gợi ý món bún chả cho du khách đến tham quan Hà Nội (Ảnh: Khôi Vũ).

Dẫu vậy, để duy trì đà tăng trưởng và thu hút thêm nhiều du khách, đặc biệt là nhóm khách quay lại nhiều lần, Hà Nội cần quyết liệt xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, giữ gìn vệ sinh đường phố và cải thiện chất lượng môi trường sống. Chỉ khi đó, ẩm thực mới thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững.

Trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Việt Nam đang tăng mạnh, việc xây dựng thương hiệu Hà Nội - Thủ đô ẩm thực đường phố không chỉ khả thi, mà còn có thể trở thành một "tấm hộ chiếu văn hóa" đưa hình ảnh thành phố đến gần hơn với bạn bè quốc tế.