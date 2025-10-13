Việt Nam xếp thứ 4 trong các nước có ẩm thực hàng đầu thế giới

Ngày 10/10, tạp chí Condé Nast Traveller (Mỹ) công bố các bảng xếp hạng trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Readers’ Choice Awards 2025 do độc giả trên toàn thế giới cùng tham gia bình chọn.

Theo đại diện từ ban tổ chức, một bữa sáng có các món buffet (đồ ăn tự chọn) thịnh soạn, ẩm thực đường phố đậm đà hương vị hay những bữa tối sang trọng dưới bầu trời đầy sao là những điều thể hiện rõ bản sắc của một quốc gia có nền ẩm thực đáng tự hào.

Phở là món ăn chinh phục nhiều khách nước ngoài khi tới Việt Nam (Ảnh: Thanh Thúy).

Một chuyến du lịch tuyệt vời tới đâu cũng sẽ thiếu trọn vẹn nếu không có các món ăn ngon để thưởng thức. Trên thực tế, ẩm thực không chỉ là chuyện khách ăn ngon miệng, nguyên liệu tươi ngon được vun trồng bằng sự chăm chút, mà còn kết hợp với bí quyết nấu nướng gìn giữ qua nhiều thế hệ, để tạo nên bản sắc văn hóa của mỗi vùng đất.

Bởi vậy, với giải thưởng về những nền ẩm thực hàng đầu thế giới năm nay, đơn vị tổ chức chọn những nơi đạt tiêu chí "khơi dậy vị giác của du khách". Đáng chú ý, những nước được nhắc tới trong danh sách năm nay đều nhận về điểm trung bình từ 94% trở lên. Đây là con số thể hiện mức độ hài lòng của du khách.

Phía ban tổ chức nhận định, những thiên đường ẩm thực được vinh danh trải dài trên khắp năm châu. Điều này cho thấy không hề tồn tại công thức chung nào cho một nền ẩm thực hoàn hảo. Mỗi quốc gia đều sở hữu những hương vị riêng đáng tự hào.

Trong danh sách này, Việt Nam nổi bật với điểm số 96,67, qua đó khẳng định vị thế là một trong những điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới.

Cà phê trứng cũng là thức đồ uống được nhiều khách nước ngoài chia sẻ nhất định phải thử khi tới Hà Nội (Ảnh minh họa: Nguyễn Hà Nam).

Các chuyên gia ẩm thực nhận định, điều này không khó để lý giải. Việt Nam sở hữu những cánh đồng lúa xanh mướt dọc theo chiều dài hình chữ S. Đó là nguồn nguyên liệu tươi ngon tạo nên sự đặc trưng trong ẩm thực Việt.

Gạo chính là linh hồn, được những đầu bếp chuyên nghiệp và không chuyên biến tấu đa dạng. Thực khách được thưởng thức từ những bát cơm nóng hổi, sợi bún mềm mịn cho tới bánh tráng cuốn thanh nhẹ.

Dù ở hình thức nào, món ăn Việt luôn hài hòa với rau củ tươi mới trồng tại địa phương, thịt tươi mềm và hương thơm thảo mộc đặc trưng.

Bài viết trên Condé Nast Traveller cho rằng, không một tín đồ du lịch bụi nào phủ nhận việc ẩm thực đường phố Việt Nam ví von như thiên đường giá hấp dẫn, phải chăng.

Thực khách có thể ghé thăm chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ luôn tấp nập những ghe thuyền từ miền Tây sông nước, cho tới quán nhỏ trong hẻm ở TPHCM hay Hà Nội. Những nơi đó luôn tấp nập hàng quán lớn nhỏ, phục vụ món ăn đậm vị quê hương với mức giá quy đổi chỉ vài chục nghìn đồng.

Bảng xếp hạng năm nay cũng quy tụ nhiều nền ẩm thực đặc sắc đến từ châu Á, châu Âu hay Nam Mỹ. Trong đó, đứng ở vị trí đầu bảng là Thái Lan với 98,33% lượt bình chọn từ độc giả. Đây cũng là số điểm cao nhất giúp Thái Lan trở thành nước có nền ẩm thực hấp dẫn nhất toàn cầu.

Lý giải về điều này, các chuyên gia nhận định Thái Lan hoàn toàn xứng đáng. 7 nhà hàng tại Bangkok lọt vào Top 35 nhà hàng tốt nhất thế giới năm nay. Bên cạnh đó, Thái Lan được đánh giá cao về sự đa dạng ẩm thực theo vùng miền.

Điều này đồng nghĩa với việc, mỗi điểm đến mới sẽ mang tới hương vị mà du khách chưa từng được nếm thử trước đó. Các khu chợ đêm sôi động khiến việc thưởng thức nhiều món ngon tại đây gần như không có điểm dừng.