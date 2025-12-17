Hà Nội: Chủ quán chi chục tỷ đồng mở quán cà phê xanh, "view" Nhà thờ Lớn

Chủ quán chi… chục tỷ đồng để sửa sang

Men theo con phố Nhà Chung (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhóm phóng viên tìm đến địa điểm gây ấn tượng trong thời gian gần đây: Quán cà phê phủ kín cây xanh và tầm nhìn hướng thẳng ra Nhà thờ Lớn Hà Nội - quán 99/81 Coffee and Wine Tapas.

Quán có tổng cộng 4 tầng với diện tích hơn 300m2. Trong đó, tầng 1, tầng 2 và tầng 4 được bố trí làm không gian cà phê, còn tầng 3 được dành riêng để vận hành một quán pub (nơi phục vụ đồ uống có cồn).

Theo ghi nhận, khu vực tầng 4 - nơi có ban công nhìn thẳng ra Nhà thờ Lớn - là không gian được nhiều thực khách lựa chọn nhất, đặc biệt vào những dịp cao điểm như Giáng sinh.

Khi chiều xuống, ánh đèn vàng bật sáng, nhiều bạn trẻ, du khách tranh thủ chọn cho mình vị trí ngồi sát lan can, vừa nhâm nhi đồ uống, vừa ghi lại khoảnh khắc nhà thờ lên đèn.

Không gian quán được phủ kín cây xanh, với hệ thống tưới nước tự động hiện đại (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Không ít người lần đầu ghé quán thừa nhận, điều khiến họ bất ngờ nhất không phải đồ uống, mà là cảm giác như đang lạc vào một không gian xanh hiếm hoi giữa trung tâm Thủ đô.

Chọn một góc ngồi sát lan can nhìn thẳng ra Nhà thờ Lớn Hà Nội để chụp ảnh, Phương Nga (18 tuổi, Hà Nội) cho biết, cô cùng bạn tìm đến quán trong một buổi chiều cuối tuần để “đổi không khí” giữa trung tâm thành phố.

Theo Phương Nga, điều khiến cô ấn tượng không chỉ là quán có tầm nhìn ra Nhà thờ Lớn, mà còn là cảm giác tách biệt khi ngồi giữa không gian phủ kín cây xanh.

“Bình thường tôi quen với việc nhìn thành phố qua màn hình điện thoại hoặc khi đang ngồi trên xe máy, di chuyển rất nhanh. Ngồi ở đây, nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên đều đều, tự nhiên thấy mọi thứ chậm lại”, Nga chia sẻ.

“Tôi từng đi nhiều quán cà phê đẹp ở Hà Nội, nhưng không nhiều nơi có nhiều cây xanh thế này. Ngồi một lúc là quên mất bên dưới đang rất đông người”, Phương Nga nói thêm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chủ quán là anh Đỗ Mạnh Cường, người đặc biệt yêu thích cây xanh và Nhà thờ Lớn Hà Nội. Từng sống và làm việc tại Canada suốt 16 năm, anh quen với nhịp sống gắn liền với thiên nhiên, nơi mỗi ngôi nhà đều có vườn và con người tự tay chăm sóc cây cối.

Khi trở về Hà Nội, anh mong muốn mang tinh thần đó vào không gian quán của mình. “Nếu không phải khu Nhà thờ Lớn Hà Nội, có lẽ, tôi cũng không mở quán cà phê”, anh Mạnh Cường chia sẻ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về chi phí đầu tư quán, anh Cường bật mí con số lên tới hàng… chục tỷ đồng để sửa sang làm quán cà phê.

“Mỗi tháng, riêng chi phí chăm sóc cây của quán không dưới 10 triệu đồng, chưa kể tiền mua cây, thay cây chết, phân bón và hệ thống tưới”, anh Cường kể.

“Không chỉ thuê người cắt tỉa cây hàng tháng, tôi còn phải trực tiếp giám sát từng loại cây tại quán”, anh Mạnh Cường bộc bạch (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đến quán cùng nhóm bạn để chụp ảnh, Thanh Ngọc (17 tuổi, Hà Nội) ấn tượng ngay từ lúc bước lên cao và nhìn Nhà thờ Lớn qua những tán cây xanh.

“Bình thường tôi phải chọn hoặc là chụp cây, hoặc là chụp thành phố. Ở đây thì đứng một chỗ đã có cả hai, chỉ cần đứng vào khung hình đã có ảnh đẹp”, Ngọc nói.

Theo nữ sinh, các góc lan can phủ cây làm những bức ảnh trông “không giống đang chụp ở Hà Nội”, dù phía dưới là khu phố đông đúc.

“Sáng và tối quán đều đẹp, nhưng vẻ đẹp rất khác”, Thanh Ngọc cười nói (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Thành vợ chồng nhờ… bức ảnh chụp tại quán cà phê

Cách bàn Thanh Ngọc không xa, vợ chồng chị Li Ying (du khách Trung Quốc) không chỉ đến quán để uống cà phê. Li Ying cho biết, họ từng gặp nhau lần đầu trong một đoàn du lịch và ghé thăm khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội nhiều năm trước, khi đó chỉ trò chuyện đôi câu rồi mất liên lạc sau chuyến đi.

Vài năm sau, trong lúc tìm kiếm các quán cà phê đẹp ở Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến quay lại Việt Nam, chồng chị bất ngờ nhìn thấy hình ảnh chị chụp tại chính quán cà phê này.

“Tôi nhận ra cô ấy ngay khi nhìn bức ảnh. Từ đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện lại và nảy sinh tình cảm, rồi tới quyết định kết hôn”, chồng chị Li Ying chia sẻ.

“Có lẽ, chúng tôi thành vợ chồng cũng nhờ… bức ảnh chụp tại quán cà phê này”, chị Li Ying vui vẻ cho biết (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trong chuyến du lịch Việt Nam đầu tiên sau khi cưới, cả hai chọn quay lại khu vực Nhà thờ Lớn và ghé quán cà phê từng gắn với mối duyên đặc biệt của mình. “Với chúng tôi, đây giống như nơi mọi chuyện bắt đầu và cũng là nơi để quay lại”, Li Ying nói thêm.

Khu vực ban công nhìn thẳng ra Nhà thờ Lớn được xem là vị trí đẹp nhất của quán. Tuy nhiên, tại đây chỉ được bố trí vỏn vẹn hai chiếc bàn nhỏ nhằm giữ không gian thoáng và đảm bảo tầm nhìn.

Đồ uống và đồ ăn tại quán có giá dao động khoảng 50.000-500.000 đồng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Vào những dịp cao điểm như đêm Giáng sinh, khu vực này cần đặt trước và được “bán chỗ” với mức giá vài trăm nghìn đồng.

“Nếu khách chỉ chụp bằng điện thoại, quán không thu thêm phí. Nhưng với những trường hợp mang máy ảnh chuyên nghiệp, thay trang phục và chụp trong thời gian dài, quán sẽ tính phí theo giờ, khoảng vài trăm nghìn đồng”, anh Mạnh Cường cho biết.

Đến quán cùng nhóm bạn để dùng bữa tối, Diệp Anh (17 tuổi, Hà Nội) cho biết, cô ấn tượng với các món ăn mang phong cách phương Tây được phục vụ tại đây.

“Quán có mức giá khá hợp lý so với khu vực trung tâm”, Diệp Anh nhận xét (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tuy vậy, theo nữ khách hàng, không gian quán có phần hơi tối do sử dụng chủ yếu ánh đèn vàng. “Ánh đèn tạo cảm giác ấm và hợp không khí Giáng sinh, nhưng nếu sáng hơn một chút thì sẽ dễ nhìn món ăn và chụp ảnh rõ hơn”, Diệp Anh góp ý.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam