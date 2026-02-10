Hà Nội: Chủ quán chi 1,4 tỷ đồng mở tiệm cà phê, mua 3 tấn sách cũ

Đập tường làm cửa sổ, khách đi qua ngỡ quán… chưa sửa xong

Quán cà phê gây chú ý bởi thiết kế thô mộc, tường gạch và trần lộ kết cấu, khiến không ít người đi qua phải dừng lại quan sát (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tọa lạc trong một khu tập thể cũ trên phố Trần Huy Liệu (Hà Nội), quán Tủ Sách Coffee gây chú ý bởi diện mạo hoàn toàn khác biệt so với nhiều quán cà phê hiện nay. Ngay từ bên ngoài, không gian mang vẻ thô mộc khiến không ít người đi ngang lầm tưởng nơi đây vẫn đang trong quá trình cải tạo.

Các mảng tường gạch được giữ nguyên, trần nhà lộ kết cấu, hệ thống đường ống kỹ thuật chạy nổi, tạo cảm giác cũ kỹ và có phần nham nhở.

Bên trong, những chiếc quạt trần kiểu cũ quay chậm, đèn chiếu sáng ánh vàng được xử lý giả cổ, kết hợp cùng các vật dụng mang hơi hướng xưa cũ khiến tổng thể không gian gợi liên tưởng tới những căn nhà tập thể Hà Nội của nhiều thập niên trước.

Quạt trần, đèn và hệ khung thép mang màu gỉ sắt được chủ quán xử lý theo phong cách giả cũ, gợi liên tưởng tới những căn nhà tập thể Hà Nội xưa (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chủ quán Thu Hiền (SN 1993) cho biết việc giữ lại bề mặt thô mộc của công trình là chủ ý nhằm tôn trọng kiến trúc nguyên bản của khu tập thể, đồng thời tạo môi trường phù hợp cho việc đọc sách và làm việc.

Chị chủ động đập bớt tường, mở thêm các ô cửa sổ lớn hướng ra bên ngoài để tăng ánh sáng tự nhiên, dù điều này khiến không gian trông như chưa hoàn thiện.

Theo Thu Hiền, cảm giác “chưa sửa xong” ấy chính là điều chị muốn giữ lại, như một cách tái hiện nhịp sống chậm và ký ức của những khu tập thể cũ. Ngay cả các vật dụng như đèn chiếu sáng, quạt trần dù được mua mới cũng được chị tự tay xử lý, sơn sửa theo phong cách giả cũ nhằm tạo sự đồng bộ với tổng thể, thay vì mang lại cảm giác mới và hiện đại.

Khoảng 3 tấn sách cũ được xếp kín các kệ từ tầng 1 lên tầng 2, vừa tạo không gian đọc, vừa trở thành điểm nhấn thị giác của quán (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Quán hạn chế tối đa các chi tiết trang trí cầu kỳ, ưu tiên ánh sáng tự nhiên thông qua hệ thống cửa sổ mở rộng. Trong không gian đó, khoảng 3 tấn sách cũ được bố trí trên hệ thống tủ kéo dài xuyên suốt hai tầng, trở thành điểm nhấn lớn nhất của quán.

Toàn bộ số sách này đều do chủ quán trực tiếp mua và sưu tầm trong nhiều tháng, chia thành 3 đợt vận chuyển, sử dụng để trang trí không gian, phục vụ khách đọc tại chỗ. Các đầu sách khá đa dạng, gồm văn học, lịch sử, sách kỹ năng sống và sách thiếu nhi. Trước khi đưa vào sử dụng, sách được phân loại, vệ sinh để đảm bảo khách có thể đọc trực tiếp tại quán.

Theo chủ quán, chi phí mua sách cũ vào khoảng gần 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn và chịu lực cho khối lượng sách lớn, quán đầu tư hệ thống tủ sách bằng gỗ kết hợp khung kim loại với chi phí khoảng 80 triệu đồng. Tính riêng hạng mục sách và tủ, tổng chi phí đã lên tới gần 200 triệu đồng.

Xuất phát từ tình yêu với sách, chị Thu Hiền - chủ quán - quyết định mở không gian cà phê kết hợp đọc sách, với hàng tấn sách cũ được sưu tầm trong nhiều tháng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo Thu Hiền, tổng mức đầu tư cho quán lên tới hơn 1,4 tỷ đồng, bao gồm chi phí nhượng lại mặt bằng, mua sách, cải tạo không gian và đầu tư thiết bị pha chế.

Trong đó, riêng tiền sang nhượng mặt bằng khoảng 400 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận, chủ quán phá bỏ phần lớn cấu trúc cũ để cải tạo lại, tập trung vào hệ thống điện nước, ánh sáng và gia cố kết cấu.

Nụ (SN 2004) cho biết quyết định ghé thử vì tò mò. Đánh giá về trải nghiệm, Nụ nhận xét khu vực đọc sách khá yên tĩnh, phù hợp để ngồi lâu.

Tuy nhiên, theo cô, hệ thống đèn vàng khiến một số vị trí đọc sách có phần hơi tối. “Tôi hiểu đây là chủ ý của quán, nhưng nếu khu vực làm việc ở tầng 2 có thêm đèn trắng thì sẽ thuận tiện hơn cho việc đọc”, Nụ góp ý.

Lần đầu ghé quán, Nụ (SN 2004) nhận xét không gian đẹp, yên tĩnh, tuy nhiên khu vực đọc sách sẽ thuận tiện hơn nếu có thêm đèn để bàn (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trên thực tế, việc mở nhiều cửa sổ lớn để lấy sáng cũng phát sinh những vấn đề ngoài dự tính. Do nằm trong khu tập thể cũ, không gian mở từng khiến quán trở thành mục tiêu của một số đối tượng trèo vào từ cửa sổ. Gần đây, đã xảy ra một vụ mất cắp, buộc chủ quán phải gia cố lại hệ thống cửa, đồng thời đầu tư thêm camera và thiết bị an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho khách và tài sản.

Quán đón hàng trăm khách mỗi ngày

Nếu kiến trúc thô mộc tạo ấn tượng ban đầu, thì việc sử dụng nước mía tươi làm chất tạo ngọt chính lại là chi tiết khiến nhiều người chú ý khi xem thực đơn.

Thay vì đường tinh luyện hay siro công nghiệp, quán lựa chọn kết hợp nước mía ép tươi với nước ép trái cây và mật ong rừng để tạo vị ngọt tự nhiên cho đồ uống.

Đồ uống tại quán sử dụng nước mía tươi làm nguồn tạo ngọt, với mức giá từ 32.000-60.000 đồng/cốc (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo chủ quán, nguyên liệu mía phụ thuộc mùa vụ nên độ ngọt không ổn định, buộc người pha chế phải điều chỉnh thường xuyên, khiến hương vị đồ uống có thể chênh lệch giữa các ngày. Ghi nhận thực tế cho thấy quán đón khoảng 200 lượt khách mỗi ngày, với những đánh giá khá đa chiều về hương vị đồ uống.

Chị Hiền Anh (SN 1990), người thường xuyên đi qua khu vực này, cho biết ấn tượng ban đầu của chị đến từ không gian mở, mang hơi hướng cổ điển và mộc mạc. Theo chị, quán tạo cảm giác dễ ngồi và phù hợp để quay lại. “Đồ uống ở đây hợp khẩu vị tôi, không quá xuất sắc nhưng dễ uống”, Hiền Anh cho hay.

Chị Hiền Anh (bên trái, SN 1990) nhận xét quán có không gian mở, thiên về phong cách cũ; đồ uống ở mức ổn, với giá 32.000-60.000 đồng/cốc được chị đánh giá là hợp lý (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đánh giá về hương vị, chị Hiền Anh cho biết mình thích các đồ uống thiên về vị hoa quả tươi; mức giá dao động 32.000-60.000 đồng/cốc được chị nhận xét là hợp lý.

Chị Thanh Mai (SN 1982), thường xuyên ghé quán khoảng 2 lần mỗi tuần để làm việc, cho biết lý do chị quay lại chủ yếu đến từ không gian.

“Không gian tầng 2 khá phù hợp để làm việc, yên tĩnh, bàn ghế và wifi ổn, tạo cảm giác thoải mái khi ngồi lâu. Tuy nhiên, bàn ghế được kê khá sát nhau nên đôi lúc có thể ảnh hưởng tới những người thật sự cần yên tĩnh”, chị nói.

Chị Thanh Mai (SN 1982) cho biết chị thường xuyên ghé quán để làm việc nhờ không gian yên tĩnh, tạo cảm giác thoải mái (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nhận xét về đồ uống, chị Thanh Mai cho rằng hương vị có phần hơi nhạt so với khẩu vị cá nhân. Dù vậy, theo chị, với mức giá và vị trí trong khu tập thể cũ, trải nghiệm tại quán vẫn ở mức chấp nhận được.

Địa chỉ: 101C6 Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ, Hà Nội Giá tham khảo: 32.000-60.000 VNĐ Giờ mở cửa: 6h30-23h

Ảnh: Nguyễn Hà Nam