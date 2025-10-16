Khánh thành quảng trường 270 tỷ đồng có biểu tượng “con tôm Cà Mau”

Ngày 16/10, tỉnh Cà Mau tổ chức khánh thành các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự lễ khánh thành có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Cà Mau.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội tham dự lễ khánh thành các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau (Ảnh: V.Đ).

11 công trình, dự án, ấn phẩm thuộc 4 nhóm lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và lịch sử - truyền thống được khánh thành dịp này gồm: Quảng trường Phan Ngọc Hiển; cầu qua sông Gành Hào; nâng cấp đê Biển Đông và hệ thống cống qua đê; nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao; khu liên hợp thể dục - thể thao; khu dịch vụ du lịch “Công tử Bạc Liêu”; hội trường Công an tỉnh; di tích lịch sử “Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là”; cụm tượng đài “Chuyến tàu tập kết ra Bắc”; sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau"; "Kỷ yếu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Cà Mau".

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại, các công trình này hướng tới mục tiêu chung thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, giúp địa phương bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khát vọng phát triển nhanh, bền vững.

"Các công trình cũng góp phần tạo nên diện mạo mới, nâng cao đời sống nhân dân, lan tỏa tinh thần tự hào về vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc”, ông Ngại nhấn mạnh.

Đại biểu cắt băng khánh thành các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau (Ảnh: V.Đ).

Công trình di tích "Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là", cụm tượng đài “Chuyến tàu tập kết ra Bắc”, ấn phẩm “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau” và “Kỷ yếu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Cà Mau”, theo Chủ tịch tỉnh Cà Mau, có ý nghĩa cùng gắn kết trong mục tiêu tri ân, tôn vinh và giáo dục truyền thống yêu nước, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

"Nhóm công trình, ấn phẩm này góp phần bồi đắp niềm tự hào, khơi dậy ý chí, niềm tin và khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng quê hương", theo chia sẻ của Chủ tịch tỉnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (ngoài cùng bên phải) cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội nghe giới thiệu những công trình, ấn phẩm của tỉnh Cà Mau (Ảnh: V.Đ).

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, công trình quảng trường Phan Ngọc Hiển được đầu tư xây dựng hơn 270 tỷ đồng, được xem như “trái tim” của đô thị Cà Mau.

Nổi bật trên quảng trường có biểu tượng con tôm Cà Mau cao hơn 20m (kinh phí hơn 20 tỷ đồng), cột cờ Tổ quốc cao 28m, hệ thống 233 vòi nhạc nước nghệ thuật.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển không chỉ là công trình kiến trúc nghệ thuật mang tầm biểu tượng, mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, vui chơi, giải trí, kết nối nhịp sống năng động, văn minh của người dân với diện mạo đô thị Cà Mau hiện đại.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển, nơi có biểu tượng "con tôm Cà Mau" nổi bật cao hơn 20m (Ảnh: Huỳnh Hải).

UBND tỉnh Cà Mau nhận định việc hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng 11 dự án, công trình, ấn phẩm cũng như các dự án quan trọng của Trung ương đang triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh, sẽ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về hạ tầng giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục, du lịch...

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại đề nghị các đơn vị quản lý, chính quyền và nhân dân địa phương cần quan tâm bảo quản, khai thác, sử dụng các dự án, công trình đúng mục đích, hiệu quả, bền vững.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo địa phương, các đơn vị cần phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, sớm đưa Cà Mau - tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc - trở thành tỉnh phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.