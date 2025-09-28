Nơi nào có thể ngắm bình minh trên Biển Đông và hoàng hôn ở Biển Tây?

Ngày 28/9 UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thảo “Định vị thương hiệu du lịch Cà Mau trong tổng thể du lịch quốc gia”, hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới (27/9).

Sự kiện tập trung vào chủ đề “Cà Mau - địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi hội tụ thiên nhiên và sự an lành”, nhằm khai thác tiềm năng và định hình chiến lược phát triển du lịch cho vùng đất cuối cùng của Tổ quốc.

Cà Mau: Nơi hội tụ đa dạng sinh thái và văn hóa

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh việc hợp nhất Bạc Liêu và Cà Mau đã mở ra không gian phát triển kinh tế rộng lớn, đặc biệt là du lịch. Tỉnh đang dần định hình và phát triển các loại hình du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh và nhiều tiềm năng khác.

Cà Mau sở hữu hệ sinh thái đa dạng, phong phú với gần 150.000ha rừng tràm và rừng ngập mặn ven biển, được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Nơi đây còn có các điểm đến nổi bật như Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn quốc gia U Minh Hạ, biểu tượng Mũi tàu, cột mốc tọa độ quốc gia và cột cờ Hà Nội.

Về văn hóa, Cà Mau là một trong những “cái nôi lớn” của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ - di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Đây cũng là nơi sản sinh ra bài Dạ cổ hoài lang bất hủ của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu và là quê hương của bản vọng cổ - “bài ca vua” của sân khấu cải lương.

Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử và nhạc sĩ Cao Văn Lầu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ngoài ra, tỉnh còn có nhiều khu du lịch - văn hóa tâm linh như Quán âm Phật Đài (Mẹ Nam Hải), các lễ hội truyền thống của ba dân tộc Kinh - Hoa - Khmer, khu du lịch "công tử Bạc Liêu" và nhiều di tích cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt (Đền thờ Bác Hồ, căn cứ Cái Chanh, tháp cổ Vĩnh Hưng).

Ông Thăng cũng thông tin về các dự án trọng điểm quốc gia đang được đầu tư tại Cà Mau, bao gồm Cụm cảng Hòn Khoai, tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và Cà Mau - Đất Mũi, cùng dự án nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau. Những dự án này được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế - xã hội và du lịch của tỉnh.

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, chia sẻ thêm, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau là nơi duy nhất cả nước có thể ngắm bình minh trên Biển Đông và hoàng hôn trên Biển Tây.

Các cánh đồng điện gió cũng được xem là chất liệu để hình thành sản phẩm du lịch công nghiệp. Ông Tấn nhấn mạnh lợi thế về bờ biển dài, hải sản phong phú và đặc sản nổi tiếng như tôm sú, cua biển, ba khía, cá khô, muối Bạc Liêu, tạo sức hấp dẫn lớn cho du khách.

Định vị thương hiệu: Biến biểu tượng thành giá trị bền vững

Tiến sĩ Dương Đức Minh (Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế và Du lịch) nhận định, Cà Mau từ lâu đã được biết đến là cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng lợi thế địa lý đơn thuần sẽ trở nên mong manh nếu không được chuyển hóa thành giá trị gia tăng bền vững.

Cà Mau cần biến sức mạnh biểu tượng thành động lực phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường.

Biểu tượng con tàu ở Mũi Cà Mau được nhiều du khách tham quan, chụp ảnh khi đến với cực Nam Tổ quốc (Ảnh: Huỳnh Hải).

Tiến sĩ Minh nhấn mạnh vai trò của du khách không chỉ là người tiêu dùng dịch vụ mà còn là tác nhân đồng kiến tạo giá trị thương hiệu. Mỗi trải nghiệm tại Cà Mau, từ việc đặt chân lên mảnh đất tận cùng bản đồ, chiêm ngưỡng rừng ngập mặn, đến lắng nghe âm vang biển cả và trải nghiệm văn hóa đa sắc thái, đều góp phần biến chuyến đi thành ký ức, cảm xúc tự hào và động lực để kể lại, quay trở lại và giới thiệu cho người khác.

Ông Nguyễn Ngọc Tấn đề xuất các chương trình du lịch đặc trưng cho Cà Mau như: “Một ngày nơi cuối trời Tổ quốc”, “Hồn xưa công tử - điệu Nam Bộ”, “Sinh thái rừng xanh - biển bạc - văn hóa đa sắc” và “Du lịch cộng đồng - trải nghiệm văn hóa bản địa”.

Về thị trường khách, ông Tấn gợi ý tập trung vào các thị trường nội địa trọng điểm như TPHCM, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam Bộ, miền Trung và các tỉnh có kết nối thuận lợi với Cà Mau, cùng với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có xu hướng tìm hiểu vùng đất cực Nam Tổ quốc.

“Phát triển sản phẩm du lịch Cà Mau trong không gian mới gắn với hệ sinh thái rừng, biển và văn hóa bản địa không chỉ khai thác hiệu quả thế mạnh của địa phương, mà còn góp phần bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống cộng đồng. Đây sẽ là hướng đi quan trọng để Cà Mau trở thành điểm đến độc đáo, hấp dẫn trong bản đồ du lịch Việt Nam”, ông Tấn khẳng định.