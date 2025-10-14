Biểu tượng con tôm cao hơn 20m trên quảng trường lớn ở tỉnh cực Nam Tổ quốc

Quảng trường Phan Ngọc Hiển tọa lạc tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, có diện tích hơn 8ha. Quảng trường nằm kế bên Trung tâm hội nghị tỉnh và cách trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau khoảng 2km.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển mới được xây dựng ở tỉnh Cà Mau (Ảnh: H.L.).

Nổi bật trên quảng trường là biểu tượng con tôm Cà Mau cao hơn 20m, cột cờ Tổ quốc cao 28m, hệ thống 233 vòi nhạc nước nghệ thuật, cùng một số hạng mục khác như cây xanh, đèn chiếu sáng...

Trong đó, nổi bật nhất là biểu tượng con tôm Cà Mau được làm bằng bê tông cốt thép, ốp gốm.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, lý do tỉnh chọn con tôm làm biểu tượng bởi đây là thế mạnh của tỉnh, mỗi năm xuất khẩu hơn 1 tỷ USD.

Việc xây dựng biểu tượng con tôm nhằm tôn vinh nghề và người nuôi tôm, các dịch vụ ngành tôm, những đóng góp của con tôm đối với kinh tế của tỉnh, thể hiện khát vọng đưa con tôm vươn tầm thế giới.

Phía trước và phía sau biểu tượng con tôm (Ảnh: Huỳnh Hải).

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng quảng trường hơn 270 tỷ đồng.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển được ví như “trái tim” của đô thị Cà Mau. Đây không chỉ là công trình kiến trúc nghệ thuật mang tầm biểu tượng mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, vui chơi, giải trí, kết nối nhịp sống năng động, văn minh của người dân với diện mạo đô thị Cà Mau hiện đại.

Toàn cảnh quảng trường Phan Ngọc Hiển về đêm (Ảnh: H.L.).

Theo kế hoạch, quảng trường Phan Ngọc Hiển sẽ được khánh thành đưa vào sử dụng từ ngày 16/10. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thời gian tới đây, công trình này hứa hẹn sẽ là một điểm đến nổi bật đối với du khách khi đến Cà Mau - tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc.