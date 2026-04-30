Du khách hào hứng với hội đua bè ở Côn Đảo dịp 30/4

Chiều 30/4, đặc khu Côn Đảo (TPHCM) tổ chức hội thi đua bè truyền thống mở rộng lần thứ 20. Sự kiện diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách tham gia cổ vũ.

Các đội đua bè trên mặt nước biển xanh biếc ở Côn Đảo (Ảnh: Lý Huyền).

Hội thi có sự tham gia của 20 đội bè, gồm 6 đội nữ đến từ các khu dân cư, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang tại đặc khu Côn Đảo và một đội khách mời đến từ xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau).

Mỗi đội có 7 vận động viên, cùng nhau chèo lái những chiếc bè do chính các thành viên trong đội kết từ tre, nứa, xốp…

Hội thi đua bè đặc khu Côn Đảo được tổ chức trên vịnh Côn Sơn. Đội nam phải hoàn thành cự ly 2km, đội nữ là 1,2km.

Dưới nước, các đội bè liên tục bứt phá, rượt đuổi nhau quyết liệt, tạo nên những màn tranh tài gay cấn. Trên bờ, hàng nghìn cổ động viên hòa mình vào không khí lễ hội, reo hò, cổ vũ nhiệt tình cho các tay chèo.

Du khách hào hứng theo dõi các đội đua bè (Ảnh: Lý Huyền).

Theo lãnh đạo đặc khu Côn Đảo, hội thi không chỉ tạo sân chơi thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân mà còn để tôn vinh ý chí kiên cường, bất khuất của cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do; đồng thời tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ, chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước đã ngã xuống trên mảnh đất Côn Đảo.

Việc tái hiện lịch sử “kết bè vượt ngục” thông qua môn thể thao đua bè đã trở thành hoạt động truyền thống, được người dân Côn Đảo nhiệt tình hưởng ứng, được du khách mong chờ vào mỗi dịp 30/4 hàng năm.