Một TPHCM rất khác trong sáng 30/4

Sáng 30/4, nhiều tuyến đường ở TPHCM thông thoáng hiếm thấy khi phần lớn người dân vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài. Nhịp sống đô thị chậm rãi hơn thường lệ, mang đến một diện mạo khác biệt cho thành phố năng động này.

Các tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm thành phố và sân bay ghi nhận lượng phương tiện giảm đáng kể. Không còn cảnh ùn tắc giờ cao điểm, mặt đường rộng thoáng, tạo không gian dễ chịu giữa lòng đô thị vốn ồn ào.

Trong làn không khí trong lành buổi sớm, nhiều người dân tranh thủ ra ngoài tập thể dục. Những bước chân chạy bộ, đạp xe nhịp nhàng khởi đầu một ngày mới đầy năng lượng, tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm có.

Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua từng kẽ lá, tạo nên những vệt sáng đan xen trên mặt đường, vẽ nên khung cảnh vừa nên thơ, vừa mang đậm chất TPHCM buổi sớm.

Từ sớm, nhiều bạn trẻ đã có mặt tại khuôn viên Dinh Độc Lập để check-in, lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày lễ lớn của đất nước.

Khu vực quanh Dinh Độc Lập trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách trong buổi sáng đặc biệt này, tạo nên một không khí lễ hội sôi động.

Hình ảnh các bạn trẻ trải bạt ngồi cà phê bệt, trò chuyện rôm rả bên ly nước mát đã trở thành nét sinh hoạt quen thuộc, tô điểm thêm cho không khí lễ hội.

Anh Thư (21 tuổi) chia sẻ: "Kỳ lễ này, nhóm chúng mình không đi chơi xa mà chọn những điểm ngay trung tâm để vui chơi. Thức dậy thật sớm để hít thở không khí trong lành và tận hưởng ly cà phê cùng những người bạn là trải nghiệm rất tuyệt vời".

Bên trong một con hẻm trên đường Đinh Bộ Lĩnh (phường Bình Thạnh), cờ đỏ sao vàng được treo dọc hai bên đường, tạo nên khung cảnh rực rỡ. Nhịp sống nơi đây cũng chậm rãi hơn thường ngày. Người dân thức dậy sớm, quét dọn trước nhà, tận hưởng không khí trong lành và chào đón ngày 30/4 trong sự bình yên, giản dị.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), nhiều người dân diện áo đỏ sao vàng, hào hứng check-in, ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày 30/4, thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Trẻ em vui đùa bên đàn bồ câu, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian thoáng đãng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, tạo nên một bức tranh sống động và đầy sức sống.

Một du khách nước ngoài tản bộ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem triển lãm ảnh "Việt Nam - Một dải non sông", cho thấy sức hút của văn hóa và lịch sử Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Sự đối lập giữa phố phường vắng vẻ và các điểm đến đông đúc đã tạo nên bức tranh đa sắc cho TPHCM trong sáng 30/4, phản ánh sự đa dạng trong cách người dân tận hưởng ngày lễ.

Sáng 30/4, nhiều hoạt động thể thao được tổ chức, thu hút đông đảo người dân tham gia. Nổi bật là các nhóm đạp xe di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm, tạo nên hình ảnh khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng, góp phần làm sôi động không khí ngày lễ.

Những đoàn xe đạp nối dài, di chuyển dưới ánh nắng sớm, không chỉ lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần làm nên bức tranh phố phường TPHCM thêm sôi động và ý nghĩa trong ngày lễ trọng đại này.