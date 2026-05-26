Ngày 18/11/1991, một bản tin của Tân Hoa Xã với tiêu đề “Cầu dây văng lớn nhất Trung Quốc hoàn thành tại Thượng Hải” đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

Mở đầu bài viết là nội dung: "Khi ngọn đèn cuối cùng trên cầu được lắp đặt, vạch sơn giao thông tại mặt cầu cũng hoàn thiện, cây cầu dây văng lớn nhất Trung Quốc - cầu Nam Phố - chính thức xuất hiện trên sông Hoàng Phố ở Thượng Hải", bỗng trở thành chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Ngày 1/12 năm đó, cầu Nam Phố chính thức thông xe, chấm dứt việc người dân khu vực nội đô Thượng Hải chỉ có thể qua sông bằng phà hoặc đường hầm. Trong ảnh là cảnh người dân Thượng Hải đi phà thời điểm chưa có cầu Nam Phố.

Hơn 30 năm sau, cầu Nam Phố cũng bước sang tuổi 35, hai bên bờ sông Hoàng Phố giờ đây đã mọc lên vô số tòa nhà cao tầng cùng 13 cây cầu vượt sông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Cầu xoắn ốc nhìn trên cao hoa mắt chóng mặt, ví như rồng thép ở Trung Quốc (Nguồn video: News).

Cầu Nam Phố - cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hoàng Phố trong khu vực nội đô Thượng Hải, từng là cây cầu có nhịp lớn nhất Trung Quốc, gần đây gây sốt trở lại khi xuất hiện trong loạt video triệu view trên nền tảng Douyin và TikTok.

Quay lại quãng thời gian hàng chục năm trước, từ những năm 1980, Thượng Hải bắt đầu đẩy mạnh xây dựng hạ tầng đô thị, trong đó kế hoạch xây cầu vượt sông Hoàng Phố được đưa vào chương trình trọng điểm.

Các bài viết của Tân Hoa Xã năm 1990 có đề cập thông tin, việc xây cầu Nam Phố được mô tả là “đại kế hoạch trăm năm của Thượng Hải”. Trong hình là cảnh một người dân ở Thượng Hải quan sát cây cầu Nam Phố trong quá trình xây dựng.

Ngày nay, cầu Nam Phố có thể không còn quá nổi bật giữa hàng loạt công trình quy mô lớn của Trung Quốc, nhưng vào thập niên 1990, nó từng lập nhiều kỷ lục. Đây là cây cầu dây văng hai mặt cáp, dầm liên hợp đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế và tự xây dựng.

Ông Lâm Nguyên Bồi - Kỹ sư trưởng thiết kế cầu Nam Phố thuộc Viện Công trình Trung Quốc - từng chia sẻ với Tân Hoa Xã về những tính toán khó khăn khi xây công trình này.

Ông Lâm phân tích, những tàu trọng tải hàng chục nghìn tấn phải qua lại trên sông Hoàng Phố, nên cây cầu buộc phải vượt sông chỉ bằng một nhịp. Trong khi đó, Thượng Hải lại có nền đất yếu. Xây một cây cầu siêu lớn trên sông Hoàng Phố là bài toán vô cùng khó.

Trong suốt 1,5 năm, ông Lâm cùng các cộng sự đã vẽ số lượng bản thiết kế đủ chất đầy một căn phòng nhỏ.

Cuối cùng, vị trí xây dựng được chọn tại Nam Mã Đầu - nơi mặt sông hẹp nhất trong khu vực nội đô Hoàng Phố với luồng tàu rộng khoảng 350m, đồng thời là nút thắt giao thông quan trọng của tuyến vành đai nội đô Thượng Hải.

Để đảm bảo an toàn cho bờ kè hai bên, tháp cầu được kéo dài ra phía bờ. Cầu chính dài 846m, trong đó nhịp chính dài tới 423m vượt sông. Đây là kích thước lớn nhất Trung Quốc thời điểm đó.

Hơn 8.000 công nhân đã tham gia xây dựng cầu Nam Phố với tốc độ thần tốc. Chất lượng công trình cũng được đánh giá rất cao. Cầu có tổng vốn đầu tư 820 triệu tệ, chính thức thông xe vào ngày 1/12/1991.

Sau khi đưa vào sử dụng, thời gian qua sông Hoàng Phố bằng ô tô giảm từ hơn 2 giờ chờ phà xuống còn khoảng 7 phút. Tân Hoa Xã khi đó nhận định: “Cầu Nam Phố sẽ trở thành đường băng rộng lớn cho công cuộc phát triển và mở cửa Phố Đông, đồng thời góp phần phục hưng Thượng Hải”.

Thời gian đầu, cây cầu còn mở dịch vụ tham quan cho du khách. Tới tháng 5/2000, toàn bộ cầu và hầm vượt sông Hoàng Phố chính thức bỏ thu phí nhằm cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển Phố Đông.

Sau khi bỏ phí, cùng với tốc độ phát triển nhanh của Phố Đông, lưu lượng phương tiện qua cầu Nam Phố tăng mạnh. Nhân dịp Hội nghị APEC 2001 tổ chức tại Thượng Hải, cầu được mở rộng từ 6 lên 7 làn xe và duy trì tới hiện nay.

Qua nhiều lần sửa chữa, chiều dài toàn cầu cũng tăng từ 8.346m lên hơn 10km. Hiện nay, hai bờ sông Hoàng Phố có tổng cộng 13 cây cầu, 17 đường hầm và gần 10 tuyến metro kết nối. Việc qua sông không còn là bài toán nan giải mà đã trở thành hoạt động đi lại thường ngày của người dân.

Mới đây trên các nền tảng mạng xã hội, khoảnh khắc ghi hình cầu Nam Phố từ trên cao bất ngờ gây bão với nhiều video thu hút hàng triệu lượt xem.

Cư dân mạng dùng hiệu ứng đặc biệt để biến phần đường dẫn xoắn ốc của cây cầu thành các video mang màu sắc siêu thực. Những vòng xoắn chồng lớp cùng dòng xe không ngừng di chuyển và ánh đèn rực rỡ tạo nên khung cảnh được ví như “thành phố ma thuật”. Nhiều người còn gọi đây là "cây cầu ma lực" ở Thượng Hải.

Thiết kế độc đáo của cầu Nam Phố đến từ sự sáng tạo của đội ngũ kỹ sư. Phần đường dẫn phía Phố Tây được thiết kế dạng xoắn ốc nhiều tầng nhằm tiết kiệm diện tích và tăng tính thẩm mỹ.

Hiện nay, cây cầu còn được quản lý bằng hệ thống số hóa hiện đại. Hơn 200 cảm biến được lắp đặt để theo dõi môi trường, lưu lượng giao thông và kết cấu cầu theo thời gian thực.

Ngày nay, giữa tuyến cảnh quan dài 45km dọc sông Hoàng Phố, cầu Nam Phố về đêm rực sáng như viên ngọc nổi bật trên “chuỗi vòng cổ” của thành phố.

Sau hơn 30 năm, cây cầu từng được thiết kế cho lưu lượng khoảng 50.000 lượt xe/ngày hiện phải phục vụ hơn 120.000 lượt xe/ngày.

Dòng sông Hoàng Phố vẫn chảy không ngừng, còn cầu Nam Phố tiếp tục chứng kiến sự đổi thay từng ngày của Thượng Hải.

Ảnh: The Paper/China Daily/Joven Zhang/Wenhui...