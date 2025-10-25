Kiến nghị hướng xử lý 3 dự án nghìn tỷ của Tập đoàn Phúc Sơn

Ngày 25/10, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký văn bản gửi Đảng ủy UBND tỉnh về kết quả, tiến độ thực hiện việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án trên địa bàn, trong đó có 3 dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).

Các dự án gồm: tuyến đường và các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang; dự án Đường Vành đai kết nối nút giao Ngọc Hội và dự án Nút giao Ngọc Hội (thuộc phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa). Ba dự án này có tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng.

Nút giao Ngọc Hội do Tập đoàn Phúc Sơn xây dựng mới hoàn thành 3/4 nhánh (Ảnh: Trung Thi).

Theo báo cáo, các dự án này được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (đầu tư, chuyển giao) giữa Khánh Hòa và Tập đoàn Phúc Sơn - đơn vị có liên quan đến vụ án đang được Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thụ lý, điều tra.

Tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Ban chỉ đạo 751 (do Chính phủ thành lập nhằm tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn của dự án có vướng mắc trên cả nước) cho phép áp dụng các quan điểm, nguyên tắc của đề án để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án nêu trên.

Cụ thể, Khánh Hòa kiến nghị chấp thuận cho dự án được tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo; giao Bộ Quốc phòng căn cứ vào các quy định pháp luật xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất sân bay Nha Trang cũ.

Đất sân bay Nha Trang bị phân lô, bán nền (Ảnh: Trung Thi).

Kiến nghị giao UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện các thủ tục theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án giao đất, thuê đất cho nhà đầu tư để có cơ sở pháp lý thanh, quyết toán các dự án BT.

Hai cơ quan nêu trên có trách nhiệm xử lý diện tích đất còn lại sau khi đã thanh toán các hợp đồng BT, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị đã được phê duyệt theo quy định pháp luật.

Cần tổ chức thực hiện các nội dung kiến nghị tại kết luận thanh tra, đặc biệt là việc xác định giá đất để thanh toán cho các dự án BT đúng quy định, tránh gây thất thoát tài sản nhà nước.