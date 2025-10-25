Kiến nghị hướng xử lý 3 dự án nghìn tỷ của Tập đoàn Phúc Sơn
(Dân trí) - UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị cơ quan cấp trên về hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 3 dự án nghìn tỷ do Tập đoàn Phúc Sơn triển khai xây dựng tại Nha Trang.
Ngày 25/10, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký văn bản gửi Đảng ủy UBND tỉnh về kết quả, tiến độ thực hiện việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án trên địa bàn, trong đó có 3 dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).
Các dự án gồm: tuyến đường và các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang; dự án Đường Vành đai kết nối nút giao Ngọc Hội và dự án Nút giao Ngọc Hội (thuộc phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa). Ba dự án này có tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng.
Theo báo cáo, các dự án này được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (đầu tư, chuyển giao) giữa Khánh Hòa và Tập đoàn Phúc Sơn - đơn vị có liên quan đến vụ án đang được Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thụ lý, điều tra.
Tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Ban chỉ đạo 751 (do Chính phủ thành lập nhằm tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn của dự án có vướng mắc trên cả nước) cho phép áp dụng các quan điểm, nguyên tắc của đề án để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án nêu trên.
Cụ thể, Khánh Hòa kiến nghị chấp thuận cho dự án được tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo; giao Bộ Quốc phòng căn cứ vào các quy định pháp luật xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất sân bay Nha Trang cũ.
Kiến nghị giao UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện các thủ tục theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án giao đất, thuê đất cho nhà đầu tư để có cơ sở pháp lý thanh, quyết toán các dự án BT.
Hai cơ quan nêu trên có trách nhiệm xử lý diện tích đất còn lại sau khi đã thanh toán các hợp đồng BT, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị đã được phê duyệt theo quy định pháp luật.
Cần tổ chức thực hiện các nội dung kiến nghị tại kết luận thanh tra, đặc biệt là việc xác định giá đất để thanh toán cho các dự án BT đúng quy định, tránh gây thất thoát tài sản nhà nước.
Theo hồ sơ, năm 2009, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa có tờ trình xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất sân bay Nha Trang và được Thủ tướng đồng ý.
Sau đó, tỉnh Khánh Hòa ban hành các quyết định thực hiện nhiều dự án BT về giao thông, môi trường tại địa phương. Quỹ đất sân bay Nha Trang được “cắt” nhỏ để hoàn vốn cho nhà đầu tư.
Tính đến cuối năm 2015, Bộ Quốc phòng đã bàn giao hơn 62/238,82ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa. Diện tích còn lại vẫn thuộc sự quản lý của Bộ Quốc phòng.
Sau đó UBND tỉnh Khánh Hòa bàn giao cho Tập đoàn Phúc Sơn để thực hiện Dự án Khu Trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang.
Có đất sân bay, Tập đoàn Phúc Sơn phân lô, bán nền cho nhiều khách hàng.
Trong quá trình thực hiện phân lô, bán nền đất sân bay Nha Trang, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm và đề nghị chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Khánh Hòa nếu có dấu hiệu tội phạm.
Công an tỉnh xác định vụ việc thuộc thẩm quyền của Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng nên đã chuyển hồ sơ cho đơn vị này xử lý.
Tháng 9, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, đề nghị truy tố đối với 4 cựu cán bộ là lãnh đạo sở, ngành và UBND tỉnh Khánh Hòa về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Ngoài ra bị can Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng (cựu lãnh đạo Tập đoàn Phúc Sơn) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.