Món chè cua độc đáo ở Cà Mau, khách nói ăn lạ miệng

Tại Ngày hội cua Cà Mau năm 2025 (diễn ra từ ngày 16/11 đến 22/11), gian hàng chè cua của một đơn vị kinh doanh ẩm thực du lịch ở Đất Mũi gây ấn tượng với du khách bởi tên món ăn khá lạ.

Nhiều du khách cho biết lần đầu nghe tên chè cua, bởi từ trước nay chè thường có vị ngọt, còn cua được chế biến thành món mặn.

Món chè cua độc đáo ở Ngày hội cua Cà Mau (Video: Huỳnh Hải).

Đại diện chủ gian hàng chè cua cho biết, ý tưởng làm chè cua lấy từ món ăn 3 miền gồm bánh (chè) trôi ở miền Bắc, chè bột lọc heo quay ở miền Trung và chè sôi (trôi) nước của miền Tây.

“Chúng tôi sáng tạo ra món ăn này với nước chè vẫn có vị ngọt của đường, chỉ có khác là nhân bên trong làm từ thịt, gạch cua Cà Mau”, đại diện chủ gian hàng chia sẻ. Người này khẳng định, món chè "không có vị tanh của cua".

Anh Mến (một người dân ở Cà Mau), sau khi thưởng thức món chè cua, cho biết nước chè ngọt như chè bình thường, còn nhân cua có vị bùi tạo cảm giác lạ miệng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, những ngày qua, gian hàng chè cua đón nhiều lượt khách đến thưởng thức và nghe chia sẻ về ý tưởng, quá trình làm món ăn độc lạ này.