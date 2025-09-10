Vừa sắm ô tô mới, cô gái lao xe từ tầng 1 xuống đất vì đạp nhầm chân ga

Theo India Times, chiếc SUV hãng Thar Roxx mới tinh, có giá khoảng 2,7 triệu rupee (khoảng 823 triệu đồng), được bàn giao cho vợ chồng chị Maani Pawar (29 tuổi). Hào hứng với chiếc xe mới, chị Pawar quyết định thực hiện nghi lễ chèn chanh dưới bánh xe để cầu may trước khi lái xe ra ngoài.

Chiếc xe lật ngửa trên đường sau tai nạn (Ảnh: India Times).

Theo truyền thống, một quả chanh được đặt trước bánh xe, tượng trưng cho sự may mắn và bảo vệ. Sau đó, chủ xe sẽ tiến chậm để bánh xe nghiền quả chanh.

Tuy nhiên, sau khi xe cán qua quả chanh, thay vì đạp thắng để dừng lại, chị Pawar lại vô tình đạp nhầm chân ga. Chỉ trong giây lát, chiếc xe đã lao qua các tấm kính của cửa hàng tầng 1, rơi xuống vỉa hè bên dưới.

Một video lan truyền nhanh trên mạng xã hội ghi lại cảnh chiếc SUV lật úp trên đường, nhiều người dân xung quanh chạy đến hỗ trợ. Bên trong xe là chị Pawar và một nhân viên may mắn chỉ bị thương nhẹ nhờ túi khí của xe bung kịp thời.

Các lực lượng cứu nạn và y tế đã có mặt, đưa cả hai tới bệnh viện để kiểm tra và sơ cứu. Hai người đều được xuất viện sau khi nhận chăm sóc y tế ban đầu.

Theo thông tin từ Cảnh sát Delhi, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 8/9, tại showroom Mahindra ở Nirman Vihar, Đông Delhi (Ấn Độ).

Cảnh sát cho biết chị Pawar và chồng vừa hoàn tất việc mua xe trước khi tai nạn xảy ra.

Sự cố làm dấy lên câu hỏi về quy trình an toàn tại cửa hàng tại Ấn Độ khi nhiều khách hàng thường thực hiện các nghi lễ truyền thống trong lúc nhận xe.

Trên mạng xã hội nước này, cư dân mạng bày tỏ nhiều ý kiến, nhấn mạnh sự cần thiết của hướng dẫn an toàn để tránh những tai nạn nguy hiểm. Một số bình luận khác lại trêu chọc về kỹ năng lái xe của phụ nữ.

Trong khi đó, một người cho rằng: “Nếu xử lý khéo, đây có thể là cách quảng bá tốt về tính an toàn của Thar. Chiếc SUV lao khỏi tầng 1 mà người lái chỉ trầy xước nhẹ. Thật đáng kinh ngạc”.