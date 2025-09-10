Cuộc hội ngộ của 2 cựu binh tại A80 sau gần nửa thế kỷ: "Tôi đã khóc!"

Lời hẹn của 2 cựu binh sau cuộc hội ngộ định mệnh

Câu chuyện về cuộc hội ngộ bất ngờ của 2 cựu binh Hoàng Xuân Nga (64 tuổi, trú tại xã Gia Phố, tỉnh Hà Tĩnh) và Hoàng Xuân Quế (68 tuổi, trú tại thành phố Hà Nội) tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sau khi được báo Dân trí đăng tải khiến nhiều người xúc động.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, cựu binh Hoàng Xuân Quế cho biết ông rất cảm động.

"Đọc bài báo, tôi vừa rơi nước mắt vừa nhớ tới đồng đội, cả những người đã hy sinh và những người còn sống. Tất cả chúng tôi đã trải qua một cuộc chiến đấu gian khổ nhưng đầy tự hào vì độc lập, tự do, hạnh phúc và vinh quang của dân tộc", ông chia sẻ.

Hai cựu binh Hoàng Xuân Nga (trái) và Hoàng Xuân Quế bất ngờ gặp lại nhau tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Hoàng Thắm).

Theo ông Quế, sau cuộc hội ngộ hôm đó, ông đã mời đồng đội Hoàng Xuân Nga và con gái Hoàng Thị Thắm về nhà chơi. Tuy nhiên, ông Nga phải đi khám bệnh rồi trở về quê vì việc gia đình nên hai người tạm chia tay.

"Cậu ấy hứa sẽ có ngày trở lại Hà Nội thăm tôi. Còn tôi, trong thời gian tới cũng sẽ vào Hà Tĩnh, ghé thăm gia đình Nga và tìm đến nhà Minh (quê Hà Tĩnh), người đồng đội đã hy sinh trong vòng tay tôi, để thắp nén nhang tưởng nhớ", ông Quế nghẹn ngào nói.

Ngày trước, hai cựu binh Hoàng Xuân Quế, Hoàng Xuân Nga cùng thuộc Quân đoàn 3. Trong đó, ông Quế giữ vai trò chỉ huy, ông Nga là tân binh.

Mùa hè năm 1978, Quân đoàn 3 nhận nhiệm vụ cơ động triển khai lực lượng ngăn chặn các cuộc xâm lấn biên giới Tây Nam vào nước ta của quân Pôn Pốt và chia làm nhiều mũi tiến công.

Cựu binh Hoàng Xuân Quế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong đó, mũi tiến công có sự tham gia của cựu binh Hoàng Xuân Quế, Hoàng Xuân Nga bị địch bao vây tại khu rừng rậm. Họ đã trải qua cuộc chiến vào sinh ra tử, nhiều người hy sinh và bị thương. Sau thời điểm đó đến nay, nhiều cựu binh mất liên lạc với nhau, trong đó có ông Nga và ông Quế. Suốt gần nửa thế kỷ qua, cả hai ông đều nghĩ đồng đội đã hy sinh.

Vì thế, khi bất ngờ gặp lại nhau giữa dòng người xem diễu binh hôm 2/9, cựu binh Hoàng Xuân Quế đã thốt lên: "Mày chưa chết à? Tao cứ tưởng mày đã hy sinh rồi, em ạ!", rồi cả 2 ôm chầm lấy nhau trong nước mắt.

Cựu binh bật khóc kể lại phút hội ngộ đồng đội sau gần nửa thế kỷ tại A80 (Video: Dương Nguyên).

"Câu chuyện lay động trái tim và lấy đi biết bao giọt nước mắt"

Khi đọc được câu chuyện trên do báo Dân trí đăng tải, nhiều bạn đọc để lại bình luận bày tỏ sự xúc động, không ít người cho biết đã rơi lệ vì cảm động.

Độc giả Do Bui Sy cho rằng cuộc đời có những nhân duyên và số mệnh thật khó hiểu. Vì thế, sau gần 50 năm, giữa hàng triệu người như vậy, 2 đồng đội lại gặp được nhau.

"Thế mới thấy cuộc diễu binh lại càng ý nghĩa biết bao. Câu chuyện của 2 bác rất đẹp và giản dị giữa đời thường nhưng lại lay động trái tim và lấy đi biết bao giọt nước mắt. Chúc 2 bác luôn mạnh khỏe. Tự hào về 2 bác", độc giả Do Bui Sy bình luận.

Nhiều độc giả bày tỏ sự xúc động khi đọc câu chuyện về cuộc hội ngộ định mệnh của 2 cựu binh (Ảnh: Dương Nguyên).

Độc giả có nickname Van Hop bày tỏ: "Đọc bài mà tôi thấy xúc động, nhiều người nằm xuống nơi chiến trường, có người may mắn trở về, họ đều là anh hùng của dân tộc. Chúc các ông nhiều sức khỏe để chứng kiến thêm sự đổi mới của đất nước".

"Tôi đã khóc khi đọc bài báo này, vì cũng giống y như bố tôi tìm gặp lại đồng đội. Tình đồng đội vào sinh ra tử nơi chiến tuyến và sau này gặp lại y như những gì bài báo viết thật chân thực với những gì với bản thân tôi! Tiếc là bố không có cơ hội vui như các chú bây giờ để chứng kiến A80 hoành tráng của đất nước", một bạn đọc khác chia sẻ.

Độc giả Tien phung cũng chia sẻ câu chuyện của gia đình mình rằng: "Tôi khóc khi đọc. Thắm (con gái cựu binh Nga) hạnh phúc khi còn cha, còn cha tôi hy sinh ở Lạng Sơn năm 1979 khi tôi được 3 tháng tuổi. Tôi xúc động khi 2 chú còn gặp được nhau".

Cựu binh Hoàng Xuân Nga cùng con gái trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Hoàng Thắm).

Bạn đọc Le Ngoc Dung Tran viết: "Đọc tin mà nổi da gà, xúc động quá. Đến bao giờ thế hệ chúng con mới đền đáp hết công ơn của các bác, các ông ngày xưa".

Độc giả Pham Thuan nêu cảm nghĩ: "Người lính vào sinh ra tử, mỗi phút trôi qua là đối diện với cái chết bất cứ lúc nào. Họ gặp lại nhau đúng là không có niềm vui nào bằng và lại đúng vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 nên thật quá tuyệt vời. Chúc 2 chú luôn mạnh khỏe".

Cựu binh Đinh Bá Phúc chia sẻ: "Một cuộc hội ngộ của những người lính năm xưa thật là xúc động. Tôi cũng là lính Quân đoàn 3 nên rất nghẹn ngào, xúc động xen lẫn niềm tự hào. Chúc tất cả đồng đội của chúng tôi luôn mạnh khoẻ, phát huy truyền thống Anh bộ đội cụ Hồ".