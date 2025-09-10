YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo” là ai?

Đức nổi lên từ vai diễn "Chủ tịch giả nghèo" (Ảnh chụp màn hình).

Từ một YouTuber bình dân thành “ông chủ vũ trụ nội dung"

Hoàng Văn Đức sinh năm 1987, quê Thường Xuân, Thanh Hóa (còn được biết đến là Đức SVM) - hiện tượng mạng nổi tiếng với loạt video “Chủ tịch giả nghèo và cái kết”.

Trong giai đoạn từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2022, Đức đã đăng tải nhiều video trên YouTube, thu về nguồn thu nhập đáng kể từ tiền quảng cáo.

Đức SVM từng là cái tên quen thuộc với hàng triệu khán giả trẻ. Đức từng theo học Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2015, sau đó chuyển sang làm video YouTube, sản xuất video tại quê nhà, anh dần gây dựng một “vũ trụ nội dung” với nhiều kênh khác nhau như SVM TV, SVM School... thu hút hàng triệu lượt theo dõi.

Nội dung đặc trưng làm nên tên tuổi Đức SVM chính là loạt video “Chủ tịch giả nghèo”. Trong đó, nhân vật trung tâm - thường do chính Đức thủ vai - là một người đàn ông giàu có nhưng cố tình cải trang thành người nghèo khổ để thử thách lòng người.

Sau nhiều tình huống bị coi thường, khinh miệt, nhân vật “lật mặt” với thân phận thật và đưa ra bài học đạo lý.

Công thức kịch bản tuy đơn giản nhưng lại đánh trúng tâm lý tò mò của khán giả: Sự bất ngờ, cú twist (tình huống giật gân đảo ngược) cuối cùng thông điệp “đừng coi thường người khác”.

Nhờ đó, kênh YouTube của Đức nhanh chóng cán mốc gần 2 triệu người đăng ký, còn các video lan truyền mạnh mẽ trên Facebook, TikTok, tạo thành trào lưu giải trí ăn khách một thời.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Đức SVM không chỉ chia sẻ hoạt động nghề nghiệp mà còn thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường. Năm 2024, vợ chồng anh gây chú ý khi hoàn thành một tòa nhà khang trang, bề thế tại Thanh Hóa.

Căn nhà bề thế của Đức tại Thanh Hoá (Ảnh: Chụp màn hình).

Cú ngã của “chủ tịch”

Sự nổi lên của Đức SVM không chỉ phản ánh khả năng sáng tạo nội dung mà còn cho thấy sức hút của dòng video ngắn “drama” trên nền tảng số. Trong nhiều năm, loạt clip của anh góp phần hình thành xu hướng “chủ tịch và cái kết”, được nhiều kênh nhỏ lẻ khác bắt chước. Tuy thu hút hàng triệu lượt xem, song các nội dung đăng tải trên kênh của Đức SVM được đánh giá là "nhảm nhí", "nhạt nhẽo", chủ yếu nhấn vào các nội dung gây sốc, giật gân để tăng lượng xem.

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, việc quản lý thu nhập từ nền tảng xuyên biên giới như YouTube, Facebook cũng đặt ra thách thức lớn.

Không ít nhà sáng tạo nội dung, rơi vào tình trạng khai thuế không đầy đủ, thậm chí cố tình né tránh nghĩa vụ.

Đức từng tiết lộ đã tự thưởng cho mình chiếc Mercedes-Benz C200 Exclusive trị giá hơn 1,7 tỷ đồng sau nhiều năm nỗ lực làm việc (Ảnh chụp màn hình).

PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) từng chia sẻ với Dân trí, nhiều kênh YouTube hiện đăng tải nội dung nhảm nhí, phản cảm, khiến không ít bạn trẻ bắt chước, tạo nên vòng xoáy tiêu cực khó kiểm soát.

Theo ông Nam, nhiều người trẻ không phân biệt được ranh giới giữa thế giới ảo và thực. Các video thiếu định hướng giá trị tích cực lại chủ yếu nhắm đến đối tượng trẻ tuổi. Trong khi nội dung lành mạnh ít ỏi và dễ gây nhàm chán, thì những hành vi lệch lạc, gây sốc lại đa dạng, mới lạ, kích thích sự tò mò, thu hút lượt xem.

Đáng chú ý, phần lớn người sáng tạo những video gây sốc cũng là giới trẻ. Họ chỉ quan tâm đến việc thu hút khán giả, gia tăng lượt xem để kiếm tiền, mà bỏ qua hệ lụy tiêu cực đối với cộng đồng. Thực tế, làm YouTube giờ đã trở thành một nghề có thể mang lại thu nhập lớn, nên nhiều người sẵn sàng bất chấp, miễn là có “view” và được chú ý.