Vụ shipper tử vong: Gặp nạn mới thấy tình người Đà Nẵng ấm áp

Sáng 14/1, tại căn nhà cấp 4 nằm sâu trong thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, nhiều người đã đến thắp hương và chia buồn với gia đình anh Trần Thành (31 tuổi), nam nhân viên giao hàng bị đánh tử vong.

Trước bàn thờ con trai, ông Trần Viết Thông, cha ruột anh Thành, đã gửi lời cảm ơn đến những người đã đến viếng thăm gia đình.

Theo ông Thông, trong những ngày qua, không thể nhớ hết có bao nhiêu mạnh thường quân và láng giềng đã đến thăm hỏi gia đình. Trong số đó, có cả những người ông chưa từng gặp mặt. Đây là nguồn động lực lớn giúp gia đình vượt qua nghịch cảnh.

"Tôi xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, hàng xóm láng giềng đã quan tâm chia sẻ với mất mát của gia đình tôi. Qua vụ việc này, tôi thấy tình người Đà Nẵng thật tuyệt vời khi đã quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn như gia đình chúng tôi", ông Thông bày tỏ.

Chị Đinh Thị Đào, vợ anh Thành cho biết, là người dân tộc Cơ Tu theo chồng xuống thành phố Đà Nẵng nên ít có họ hàng ở đây. Tuy nhiên, khi gia đình xảy ra sự cố, hàng xóm và mạnh thường quân đã đến hỗ trợ khiến chị rất xúc động.

Bà Võ Thị Thu Sương, Chủ tịch Nghiệp đoàn lái xe công nghệ Grab Đà Nẵng cho biết, ngay khi hay tin, nhiều anh chị em trong nghiệp đoàn muốn đến động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân. Dù không ai quen biết với anh Thành, nhưng các thành viên đều rất đau xót trước mất mát lớn và hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân.

Đoàn viếng cũng gửi số tiền 10 triệu đồng từ Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ TPHCM, với mong muốn giúp vợ con anh Trần Thành sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trước đó, nhà hảo tâm Nguyễn Hữu Hiển đã nhận đỡ đầu và lo ăn học cho con gái 5 tuổi của anh Thành đến năm 18 tuổi. Ông cũng muốn tạo điều kiện để vợ anh Thành làm việc tại một cơ sở may mặc với mức lương 8-9 triệu đồng/tháng.

Ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, đã đề nghị xã Hòa Phước tạo điều kiện, động viên vợ con của nạn nhân tiếp tục sinh sống tại địa phương. Trước mắt, gia đình anh Thành sẽ được đưa vào diện hộ nghèo để thụ hưởng các chính sách an sinh.

Về lâu dài, địa phương sẽ hỗ trợ vợ anh Thành có công việc ổn định, gần nhà để trang trải cuộc sống, đảm bảo con gái được học hành đầy đủ.

Như Dân trí đã thông tin, Công an huyện Hòa Vang đã khởi tố bị can Trần Văn Minh Toàn, Nguyễn Thanh Tùng và Trần Hoàng Thiên để điều tra về tội Cố ý gây thương tích. Nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn liên quan đến việc giao, nhận hàng giữa anh Thành và chị T..

Anh Thành đã bị Toàn, Tùng và Thiên đánh. Khi được can ngăn, cả 3 đối tượng mới dừng lại. Anh Thành đi xe về nhà rồi lên giường nằm ngủ. Sau đó, người nhà phát hiện nạn nhân tử vong.