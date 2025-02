Gia đình shipper tử vong ở Đà Nẵng nhận nhiều cuộc gọi nghi lừa đảo

Ngày 7/2, chị Đinh Thị Đào, vợ của anh Trần Thành - nam nhân viên giao hàng bị đánh tử vong - cho biết, gia đình đã nhận được một số tin nhắn và cuộc gọi nghi ngờ lừa đảo nhằm chuyển tiền giúp đỡ.

Chị Đào kể lại, vài ngày trước, chị nhận được cuộc gọi từ một người lạ thông báo đã chuyển nhầm 10 triệu đồng ủng hộ và yêu cầu lấy lại số tiền này. Người này còn đề nghị kết nối qua Zalo để thực hiện thủ tục chuyển tiền.

Căn nhà của vợ con nam shipper Trần Thành đang ở (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo chị Đào, gia đình đã được công an và chính quyền địa phương cảnh báo không làm theo hướng dẫn từ người lạ để tránh bị lừa đảo qua mạng. Do đó, chị đã cảnh giác và không thực hiện chuyển tiền.

Ông Trần Viết Dũng, chú ruột của anh Thành, cho biết, khi nhận được cuộc gọi trên, ông đã yêu cầu vợ anh Thành kiểm tra tài khoản ngân hàng nhưng không thấy bất kỳ khoản tiền nào được chuyển vào, nghi ngờ đây là một cuộc gọi lừa đảo.

Vụ việc nam shipper Trần Thành ở Đà Nẵng bị hành hung và tử vong sau khi về nhà đã gây xôn xao dư luận. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn trong việc giao nhận hàng đặt mua qua mạng.

Nam shipper có hoàn cảnh khó khăn, do đó gia đình nạn nhân đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân trong và ngoài thành phố Đà Nẵng.

Những ngày qua gia đình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ (Ảnh: A Núi).

Ông Trần Viết Thông, cha ruột của anh Thành, cho biết, trong những ngày qua, gia đình đã nhận được sự thăm hỏi từ nhiều nhà hảo tâm và láng giềng, trong đó có cả những người ông chưa từng gặp mặt. Đây là nguồn động lực lớn giúp gia đình vượt qua nghịch cảnh.

Như Dân trí đã thông tin, Công an huyện Hòa Vang đã khởi tố bị can Trần Văn Minh Toàn, Nguyễn Thanh Tùng và Trần Hoàng Thiên để điều tra về tội Cố ý gây thương tích. Nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn liên quan đến việc giao nhận hàng giữa anh Thành và chị T..

Anh Thành đã bị Toàn, Tùng và Thiên đánh. Khi được can ngăn, cả ba đối tượng mới dừng lại. Anh Thành sau đó đã về nhà và lên giường nằm ngủ, nhưng không may, người nhà phát hiện anh đã tử vong.