Vụ quả đồi đổ ập: Nhận nuôi con của vợ chồng nghi bị vùi lấp

Ngày 17/11, Đồn Biên phòng Ga Ry, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã tổ chức lễ nhận “Con nuôi Đồn Biên phòng” đối với 2 cháu Z.R.H.D.(7 tuổi) và Z.R.V.H. (1 tuổi).

Hai cháu là con của vợ chồng anh Zơ Râm Nhô (28 tuổi) và chị Bríu Thị Tép (27 tuổi), nạn nhân nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi tại thôn Pứt xã Hùng Sơn vào ngày 14/11.

Bữa cơm đầu tiên của hai cháu với "những cha nuôi biên phòng" (Ảnh: Anh Trường).

Tại buổi lễ, Đồn Biên phòng Ga Ry hỗ trợ ban đầu cho các cháu 3 triệu đồng, 2 suất quà trị giá 1 triệu đồng, đồng thời cam kết hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng/tháng đến khi hoàn thành chương trình lớp 12.

Trước đó, ngay khi nắm thông tin vụ sạt lở làm 3 người dân ở thôn Pứt mất tích, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry đã đến thăm hỏi, hỗ trợ 3 suất quà 3 triệu đồng nhằm động viên gia đình vượt qua khó khăn ban đầu.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 9h30 ngày 14/11, một quả đồi tại thôn Pứt xã Hùng Sơn bất ngờ bị sạt lở, ước tính cả triệu mét khối đất đá trôi xa vài kilomet.

Vụ sạt lở khiến 3 người dân mất liên lạc, nghi bị vùi lấp. Nhiều tài sản, xe máy, nương rẫy cùng hoa màu của người dân cũng bị thiệt hại.

Đến ngày 17/11 vẫn chưa có thông tin về 3 người nêu trên.