Vụ nhầm xe máy của nhau 7 ngày mới biết: Tình huống bi hài ở chợ hoa

Ngày 26/2, anh Tuấn Anh (SN 1990, sống ở phường Cao xanh, tỉnh Quảng Ninh) cùng bác ruột đến đồn Công an phường Hồng Gai nhận lại xe máy sau tình huống nhầm lẫn hi hữu gây xôn xao.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Tuấn Anh cho biết, chiếc xe máy Honda Wave RSX biển kiểm soát 14T4-11.xx từng thuộc sở hữu của anh rể. Sau khi người đàn ông này mất, chị gái của anh mang về nhà bố đẻ tại phường Cao Xanh.

Hai xe máy được bàn giao về cho chủ nhân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cận Tết, do nhà bác ruột ở đối diện có không gian rộng rãi hơn, anh gửi nhờ chiếc xe máy sang đó để tiện trông giữ.

"Do chiếc xe này được đưa đi gửi nhờ nên bác không nhớ được hình dáng, biển số xe", anh nói.

Đến ngày 29 Tết, người bác dùng xe máy đi lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để chăm người ốm. Sau đó, ông tiếp tục ra chợ hoa để mua chậu quất.

Thời điểm đó, một người đàn ông khác cũng đi xe máy màu trắng Wave RSX khác đời mang biển số 14B1 -684.XX tới chợ hoa.

"Sau khi mua xong, hai người vô tình đi nhầm xe của nhau về nhà. Điều hy hữu là khi cắm chìa khóa vào, hai phương tiện vẫn nổ máy bình thường”, anh T.A. kể lại.

Được biết, chiếc xe máy có biển kiểm soát 14B1 - 684.XX cũng được tài xế mượn của anh trai nên không nhớ hình dáng.

"Chuyện nhầm lẫn bắt đầu từ hôm 29 Tết nhưng không ai biết. Đến ngày mùng 4 Tết, chị gái sang nhà tôi, không nhìn thấy chiếc xe nên mới đi tìm", anh chia sẻ.

Khi phát hiện bác ruột đi nhầm xe máy về nhà, vợ anh Tuấn Anh đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội để tìm kiếm chủ nhân đồng thời đưa chiếc xe máy lên trình báo với công an.

"Khi phát hiện sự việc, tôi khuyên bác đưa xe máy lên công an, tránh mang tiếng ăn cắp xe của người khác", anh Tuấn Anh nhớ lại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được người sở hữu của từng chiếc xe. Thông qua bài đăng của vợ anh Tuấn Anh, chủ nhân chiếc xe 14B1 - 684.XX cũng liên hệ lại.

Với anh Tuấn Anh và gia đình, đây là câu chuyện hi hữu, hiếm gặp ngày đầu năm. May mắn 2 chiếc phương tiện đã được bàn giao lại đúng cho chủ nhân.

Từ sự việc này, người đàn ông cho rằng, mọi người nên quan sát kỹ biển số khi lấy xe đặc biệt trong những thời điểm vội vàng để tránh bị nhầm lẫn.