Hy hữu vụ đi nhầm xe máy của 2 người phụ nữ có nhiều điểm trùng hợp

Tối 5/9, Trung tá Bùi Xuân Hùng, Trưởng Công an xã Cẩm Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đã giải quyết vụ đi nhầm lẫn xe máy hy hữu cho 2 người phụ nữ trên địa bàn.

Khoảng 7h cùng ngày, bà P.T.T. (SN 1981, trú tại thôn Thượng Sơn, xã Cẩm Lạc) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu nâu đỏ đi mua hàng hóa tại cửa hàng tạp hóa ở thôn Phúc Sơn.

Công an xã Cẩm Lạc mời 2 người phụ nữ lên để làm rõ (Ảnh: Xuân Hùng).

Khi quay ra, bà T. phát hiện chiếc xe không còn tại chỗ gửi, nghi bị kẻ gian lấy trộm nên trình báo Công an xã Cẩm Lạc.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Trong ngày, Công an xã Cẩm Lạc đã xác định nguyên nhân là cùng thời điểm đó, bà N.T.H. (SN 1981, trú cùng thôn Thượng Sơn) cũng đi xe máy hiệu Honda Vision màu nâu đỏ đến mua sắm tại cùng cửa hàng trên.

Do xe của hai người có đặc điểm gần giống nhau, trong lúc vội vã, bà H. vô tình dắt nhầm chiếc xe của bà T. rồi điều khiển về nhà.

Hai người phụ nữ vui vẻ ra về sau khi nhận lại xe (Ảnh: Xuân Hùng).

"Vụ việc khá hy hữu khi hai người phụ nữ cùng thôn, mặc áo khoác chống nắng màu khá giống nhau, đi xe giống nhau. Chìa khóa từ, bà T. để ở hộc xe nên bà H. không nhìn biển số và đi được về đến nhà", Trung tá Hùng thông tin.

Theo cảnh sát, hai người phụ nữ còn mặc áo giống nhau nên khi trích xuất camera để làm rõ, lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn để nhận diện.

Sau khi xác minh làm rõ, Công an xã Cẩm Lạc đã mời các bên đến làm việc, trao trả phương tiện cho đúng chủ sở hữu.