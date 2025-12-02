Tài xế kể chuyện nhà trai ở Quảng Ninh lên nhầm xe khi đón dâu ở Hưng Yên

Tài xế kịp phát hiện nhà trai lên nhầm xe của đoàn đón dâu khác

Chia sẻ với phóng viên, anh Bùi Huy Chí - tài xế lái xe dịch vụ cưới hỏi, du lịch, kể lại tình huống ít gặp suốt 10 năm kinh nghiệm trong nghề vận tải hợp đồng của mình. Được biết, sự việc vừa xảy ra hôm 30/11.

Hôm đó, anh Chí nhận đưa đoàn nhà trai ở phường Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) tới đón dâu ở nhà gái tại Thái Bình (cũ) nay thuộc tỉnh Hưng Yên. Đoàn xe gồm một xe hoa 4 chỗ và một xe 16 chỗ.

Với hơn chục năm làm nghề, anh Chí cho biết khách lên nhầm xe thường là các đoàn du lịch, còn việc đón dâu đi nhầm sang xe đoàn khác rất ít khi xảy ra (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Chí là người trực tiếp điều khiển chiếc xe 16 chỗ, chở các thành viên trong họ hàng nhà trai tới nhà gái. Chú rể đón dâu bằng xe hoa riêng. Chiếc xe này đi đầu đoàn.

Quãng đường di chuyển đều thuận lợi không xảy ra vụ việc gì. Tuy nhiên khi tới khu vực nhà cô dâu, thời điểm đó có nhiều đám cưới cùng tổ chức một lúc. Các xe đưa đón xếp thành hàng dài ven đường.

Xe hoa dừng trước cửa rạp cưới nhà cô dâu. Vì hết vị trí đậu xe, anh Chí buộc phải tìm chỗ đỗ xe khác, cách xe hoa khoảng 4-5 xe.

Sau khi làm lễ xong, họ hàng nhà trai quay ra, chuẩn bị lên xe để đi về. Các thành viên trong đoàn có nhiều bác lớn tuổi nên không nhớ rõ biển số xe, đã bước nhầm lên xe đi đón dâu của một đoàn khác. Biển số xe của anh Chí có đầu 29 (biển số Hà Nội) nên nhiều người trong đoàn không để ý.

"Các bác trong đoàn nhà trai chắc nghĩ thấy xe nào mở cửa thì lên. Còn tôi đậu xe phía sau, chờ mãi không thấy ai trong đoàn mình đi ra. Nghĩ có thể cả đoàn đã lên nhầm xe, tôi vội chạy lên kiểm tra thì thấy mọi người gần như lên nhầm hết chiếc xe của đoàn khác đỗ ở phía trước", anh Chí nói.

May mắn do lái xế kịp thời phát hiện ra sự nhầm lẫn trước khi lăn bánh nên không có tình huống oái oăm nào xảy ra. Về nguyên tắc, trước khi xe xuất phát, các tài xế luôn phải kiểm tra số lượng khách trong đoàn.

Cũng theo tài xế này, nếu không phát hiện sớm, đoàn có thể bị di chuyển nhầm tới vị trí khác gây phiền toái vì khoảng cách giữa 2 tỉnh thành đều xa xôi.

Tình huống này được anh Chí chia sẻ lên trang cá nhân với mục đích tạo tiếng cười, không ngờ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhiều người.

"Chuyện nhà trai lên nhầm xe cũng chỉ là chuyện vui chứ không phải sự cố lớn. Xe chưa lăn bánh nên mọi thứ đều xử lý rất nhẹ nhàng", anh nói.

Nghề lái xe hơn 10 năm và những sự cố lên nhầm xe khác

Với kinh nghiệm lái xe dịch vụ chuyên phục vụ đám cưới, du lịch suốt 12-13 năm nay, anh Chí tiết lộ chuyện khách lên nhầm xe là điều không hiếm. Đặc biệt là lúc phục vụ các đoàn khách ở điểm du lịch đông người, nhiều xe cùng đậu một lúc.

Để hạn chế sự cố này, thông thường anh luôn nhắc nhở khách nhớ biển số xe trước khi đi xuống. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên tạo tương tác trò chuyện với khách trên đường đi để dễ nhận diện ra nhau.

"Tôi hay nói chuyện với người ngồi ghế đầu tiên phía sau tài xế. Thông thường khách có thói quen đã ngồi vị trí nào, sau khi trở lại xe sẽ ngồi đúng vị trí đó. Nên chỉ cần quan sát người ngồi sau sẽ biết khách có bị nhầm hay không.

Ngoài ra việc đếm số lượng khách và nhờ khách kiểm tra lẫn nhau cũng rất quan trọng", anh chia sẻ kinh nghiệm.