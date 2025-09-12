Nhân chứng kể phút tôn bay như "máy chém", vút qua cô gái trong dông lốc

Chiều 11/9, trận mưa lớn kèm dông gió kéo đến bất ngờ tại TPHCM khiến nhiều người không kịp trở tay.

Một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhiều tấm tôn bay loạn xạ trong gió lớn. Có khoảnh khắc tấm tôn sắc bén bay sát hai người đi xe máy đang dừng bên lề đường. Nhiều người thét to: "Bỏ xe chạy vô nhà trú đi!". Một số người vội vàng kéo xe vào nơi trú ẩn.

Mọi việc diễn ra rất nhanh, chỉ vài chục giây nhưng khiến ai chứng kiến cũng thót tim trước cảnh tượng "thoát chết trong gang tấc" này.

Khoảnh khắc tấm tôn bay xẹt qua người phụ nữ khiến ai xem cũng thót tim (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, sự việc xảy ra ở khu vực chân cầu vượt Cây Gõ (đường Hồng Bàng, phường Minh Phụng). Trao đổi với phóng viên, anh Võ Thanh Tân (SN 1992), chủ cửa hàng xe máy ngay cạnh hiện trường, cũng là người trực tiếp ghi lại đoạn clip, cho biết sự việc xảy ra khoảng 16h10 ngày 11/9.

"Ban đầu chỉ có gió lớn, nhiều người vẫn cố chạy xe vì đây là tuyến đường một chiều, muốn quay đầu cũng khó. Bất ngờ, gió xoáy nổi lên, mưa xối xả, những tấm tôn từ phía bên kia cầu vút qua, bay bổng trên không trung, chực lao xuống dòng người", anh Tân kể.

Tôn bay loạn xạ, người đi đường thoát chết trong gang tấc (Video: Người dân cung cấp).

Thời điểm đó, dưới lòng đường có 3 xe máy đang đậu, trong đó có một phụ nữ đi xe Vespa. Khi tấm tôn vút qua sát người này, những người trong cửa hàng hét lên hoảng loạn. Rất may, tất cả đều an toàn và nhanh chóng lao vào trú bên trong.

"Có người hốt hoảng bỏ xe, có người ngã quỵ vì chở hàng cồng kềnh, tôi và nhân viên phải chạy ra phụ kéo xe, vác đồ giúp. Có chị chở con nhỏ sợ quá dừng ngay trước cửa hàng, tôi lập tức kéo vào trú. Mặt chị lúc đó tái xanh, như muốn khóc. Tổng cộng khoảng 5-6 người đã trú tạm trong cửa hàng tôi và nhà dân bên cạnh", anh Tân nói.

Người dân dọn dẹp tấm tôn (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau khoảng 10 phút, khi mưa gió dịu bớt, anh Tân cùng một nhân viên chủ động kéo các tấm tôn vào trong để xe cộ lưu thông.

"Ngày trước tôi từng tham gia đội tình nguyện, nên gặp tình huống này không thể ngồi yên. Đến giờ xem lại clip, chính tôi cũng thấy rùng mình, vì khoảng cách sinh tử chỉ là vài giây. Mùa mưa gió, tôi mong mọi người cẩn thận, hạn chế ra đường lúc dông lốc, vì rất nguy hiểm", anh Tân chia sẻ.

Đoạn clip sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận về hàng nghìn bình luận. Nhiều người thở phào vì không có thương vong nhưng cũng bày tỏ lo ngại khi tình trạng cây ngã, tôn bay thường xảy ra vào mùa mưa.