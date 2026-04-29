Tiết lộ về cô dâu ở TPHCM gây sốt với video hát đám cưới 5 triệu lượt xem

Nhân vật chính trong đoạn video là Tấn Khang (30 tuổi) và Bích Hằng (24 tuổi), hiện sinh sống và làm việc tại TPHCM.

Video ấn tượng được quay trong đám cưới tổ chức tại quê nhà Khánh Hòa hôm 26/4. Giữa không gian lung linh, cặp đôi đã mang đến một tiết mục đặc biệt khi cùng thể hiện ca khúc Nổi gió lên - bài hát gắn về tình yêu và sự đồng hành trong hôn nhân.

Trong video, cô dâu Bích Hằng gây ấn tượng với giọng hát nội lực, giàu cảm xúc, trong khi chú rể Tấn Khang lại khiến không khí trở nên sôi động khi xen vào những đoạn rap. Sự kết hợp bất ngờ nhưng ăn ý này nhanh chóng “đốn tim” người xem.

Video cô dâu xinh đẹp ở TPHCM hát hay như ca sĩ, hút 5 triệu lượt xem (Nguồn: Kim Anh).

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng hài hước nhận xét: “Hát thế này thì khỏi cần thuê ca sĩ”, “Cô dâu vừa xinh vừa hát hay thế này thì chú rể quá lời”, "Chú rể rap đỉnh, cô dâu hát hay, đúng là cặp đôi hoàn hảo"...

Kim Anh, thợ trang điểm cho cô dâu, đồng thời là người đăng tải video, cho hay, tiết mục nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khách mời. Cô đã làm nghề nhiều năm và từng tham dự không ít đám cưới, nhưng tiết mục của cặp đôi này để lại ấn tượng đặc biệt.

“Tôi đứng nghe mà như bị cuốn theo cảm xúc của họ. Giọng hát hay hòa quyện trong không gian tiệc cưới khiến người nghe càng thêm cảm xúc”, Kim Anh nhận xét.

Chia sẻ với phóng viên, chú rể Tấn Khang cho biết, bản thân khá bất ngờ trước sự quan tâm từ cộng đồng mạng. “Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là muốn có một tiết mục vui vẻ, ý nghĩa để dành tặng nhau và khách mời. Không ngờ lại được mọi người yêu thích đến vậy”, Khang nói.

Theo Khang, vợ của anh đang theo học tại khoa Sư phạm, Nhạc viện TPHCM, còn anh là một võ sư nhưng rất thích nhạc rap. Vợ anh vì vậy đã lên ý tưởng cho tiết mục này.

Cặp đôi Bích Hằng - Tấn Khang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phần rap được Khang tự viết lời, lồng ghép những kỷ niệm trong hành trình yêu nhau để tạo dấu ấn riêng. “Tôi muốn khi nghe lại, cả hai sẽ nhớ về chặng đường đã đi qua và lý do vì sao quyết định gắn bó bên nhau”, chú rể chia sẻ.

Về phía Bích Hằng, bài hát tuy có nhiều đoạn lên cao nhưng không làm khó được cô. Cô chia sẻ, mình hát được nhiều thể loại nhạc nhưng yêu thích nhất là nhạc cách mạng.

Cô cũng từng tham gia một số hoạt động văn nghệ ở trường và công ty, các sự kiện. Bởi vậy, trong ngày trọng đại, Hằng khá tự tin khi cầm mic. Tuy vậy, cô thừa nhận có chút hồi hộp khi đứng cạnh bạn đời trong khoảnh khắc trọng đại.

Nói về đoạn video gây sốt, chú rể cho biết, đó sẽ là một kỷ niệm đẹp mà cả hai trân trọng. “Sau này khi xem lại, chắc chắn chúng tôi sẽ rất xúc động. Đó không chỉ là một tiết mục trong đám cưới, mà là dấu mốc mở ra hành trình mới của hai đứa”, anh nói.

Cả hai bén duyên từ võ thuật (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ thêm, Tấn Khang cho biết, anh và vợ trải qua mối tình 7 năm trước khi về chung một nhà. Cha của anh là một võ sư và Bích Hằng là học trò lớp võ của ông.

Tấn Khang học tập và làm việc ở TPHCM nhưng thường xuyên về quê tổ chức các lớp học võ cùng cha. Từ đây, anh quen nữ sinh Bích Hằng, người sau này trở thành vợ anh.

Cặp đôi có nhiều điểm chung từ đam mê võ thuật đến âm nhạc. Từ những cuộc trò chuyện đơn giản, cả hai dần tìm thấy sự đồng điệu trong tính cách và sở thích.

Hiện tại, cặp đôi đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Khang mở một trung tâm năng khiếu dạy võ. Hằng ngoài học tập và nhận các dự án nhỏ, thời gian rảnh, cô trợ giảng cho chồng.

Trong cuộc sống thường ngày, cả hai vẫn giữ thói quen nghe nhạc, hát cùng nhau để thư giãn sau giờ làm việc. “Âm nhạc giống như một sợi dây kết nối, giúp cả hai luôn cảm thấy gần gũi và hiểu nhau hơn”, Khang chia sẻ.

Câu chuyện của Tấn Khang và Bích Hằng gây chú ý không chỉ vì yếu tố giải trí, mà còn bởi sự chân thành và năng lượng tích cực mà họ mang lại. Một đám cưới giản dị, một tiết mục ngẫu hứng, nhưng lại chạm đến cảm xúc của hàng triệu người xem.