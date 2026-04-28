Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Vũ Văn Quang (SN 1976, trú xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình) cho biết, anh và những người thân bên ngoại (các cậu ruột em mẹ) đã chính thức đoàn tụ tại An Giang.

Mọi người đã gặp nhau sau 50 năm xa cách, cuộc đoàn tụ không ai ngờ tới.

Anh Vũ Văn Quang (thứ 2 từ phải sang) vượt quãng đường hơn 1.000km từ Ninh Bình vào An Giang để đoàn tụ với các cậu ruột của mẹ sau 50 năm mất liên lạc (Ảnh: Vũ Đạt).

Trước đó, sau khi xác nhận những người thân bên ngoại còn sống và khỏe mạnh, anh Quang lên đường vào miền Nam để đoàn tụ. Cả anh Quang và những người cậu đều rất háo hức trước cuộc gặp gỡ tưởng chừng như trong mơ.

"Từ khi tìm được các cậu, tôi mong ngóng từng ngày, mong sao sớm gặp mọi người. Cách đây 50 năm khi phải chia xa, tôi còn quá nhỏ tuổi. Khi bố mẹ còn sống luôn kể về những người em bị thất lạc nhưng không sao tìm được. Cuối cùng di nguyện của ông bà đã được thực hiện", anh Quang tâm sự.

Vượt quãng đường dài hơn 1.000 cây số, anh Quang đã gặp được 3 người cậu ruột của mình là ông Trịnh Hai Phó, Trịnh Ba Thiện và Trịnh Văn Quá. Mọi người vui mừng khôn xiết.

Cuộc đoàn tụ "không ai ngờ tới" sau 50 năm thất lạc (Video: Vũ Đạt - Thái Bá).

Ông Trịnh Hai Phó chia sẻ: "Tôi không nghĩ cậu cháu có ngày gặp lại nhau. Vì khi thất lạc, chúng tôi còn quá bé nên không nhớ được gì. Trong lòng chỉ biết là mình có chị gái lấy chồng ra Bắc. Những năm tháng sau đó thì không hề có tin tức gì. Vậy mà giờ cậu cháu gặp được nhau".

"Quá bất ngờ, không ai ngờ tới hôm nay cậu cháu lại có thể gặp lại. Đúng như một giấc mơ vì thời gian đã trôi xa đã 50 năm. Giờ ba mẹ, anh chị không còn nữa, may sao ông trời cho cháu tìm lại được chúng tôi. Hạnh phúc không thể nói bằng lời", ông Trịnh Văn Quá xúc động.

Anh Quang chia sẻ, được đoàn tụ sau 50 năm thất lạc, mọi người vui mừng chia sẻ lại những kỷ niệm mà bố mẹ anh khi còn sống luôn đau đáu trong lòng. Đến khi về bên kia thế giới để lại di nguyện tìm lại những người thân bên ngoại.

Anh Quang cùng các cậu thăm lại nơi ông bà ngoại từng sinh sống và phải đi lánh nạn do đạn pháo chiến tranh biên giới (Ảnh: Vũ Đạt).

"Cậu cháu tôi gặp nhau đúng vào ngày giỗ của ông ngoại. Tôi có cơ hội thắp cho ông nén nhang thay cho bố mẹ sau nửa thế kỷ đau đáu trong lòng. Giờ đây ông bà ngoại, bố mẹ tôi bên kia thế giới đã yên lòng", người đàn ông 50 tuổi bùi ngùi.

Anh Quang là nhân vật trong bài viết "Hạnh phúc vỡ òa của người đàn ông tìm được người thân sau 50 năm thất lạc" mà báo Dân trí đã đăng tải. Người đàn ông 50 tuổi có bố tham gia kháng chiến tại chiến trường miền Nam. Sau ngày giải phóng, bố anh được điều động về một miền quê của tỉnh An Giang để tiếp quản.

Tại đây, anh bộ đội quen và cưới chị Trịnh Thị Ngọc (người địa phương). Đến năm 1976, anh Quang được sinh ra. Khi anh tròn 4 tháng tuổi cũng là lúc bố mẹ và gia đình bên ngoại phải ly tán vì chiến tranh biên giới.

Cuộc đoàn tụ đầy xúc động giữa người ở miền Bắc và người thân ở miền Nam sau 50 năm xa cách (Ảnh: Vũ Đạt).

Thời điểm này, ông ngoại anh Quang mất vì căn nhà trúng đạn pháo của quân Pol Pot công kích từ Campuchia sang khu vực gia đình sinh sống. Sau khi chôn cất ông xong, bà ngoại phải bế các cậu đi lánh nạn. Bố anh Quang được ra quân, sau đó đưa vợ con về quê ở Ninh Bình sinh sống.

Chiến tranh biên giới loạn lạc, gia đình bên ngoại nhiều lần chuyển chỗ ở, vì thế bố mẹ anh Quang không thể tìm lại được người thân. Những năm sau đó, bố anh Quang cố gắng liên lạc lại với các em nhưng không có kết quả.

Khi ông qua đời để lại lời nhắn gửi cho người con trai, phải tìm lại được người thân bên ngoại đã thất lạc.