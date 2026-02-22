Bị tông xe khi đi du xuân, hành động của vợ chồng ở Quảng Ninh gây sốt

Chiều 21/2 (tức mồng 5 Tết Bính Ngọ), trên đường du xuân từ Móng Cái (Quảng Ninh) vào khu vực động Phong Nha (tỉnh Quảng Trị), vợ chồng chị Tâm dừng ô tô bên đường để chụp ảnh vì thiên nhiên tươi đẹp, nắng vàng rực rỡ.

Đang đứng phía trước xe, chị nghe tiếng động mạnh vang lên. Mọi người đều giật mình, nghĩ có một chiếc ô tô vừa gây tai nạn nghiêm trọng. Vội vàng chạy ra phía sau, chị Tâm nhìn thấy chiếc xe máy tông vào đuôi ô tô dẫn tới hư hỏng.

Chị Tâm xoa dầu lên vết thương ở mặt cho cô gái (Ảnh: Chụp màn hình).

"Cô gái mải mê cầm điện thoại xem bản đồ, không làm chủ được tốc độ nên tông vào phía sau xe của chúng tôi", người phụ nữ cho biết.

Đoạn video về sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội nhận về nhiều lượt tương tác. Đa số ý kiến bình luận dành lời khen cho vợ chồng chị Tâm, vì không bắt đền cô gái mang đến niềm vui ngày đầu năm.

Theo nữ du khách, thời điểm xảy ra sự việc, nghe tiếng động mạnh, vợ chồng chị Tâm nghĩ cú va chạm để lại hậu quả nghiêm trọng. May mắn cô gái đi xe máy không bị thương.

"Đầu xe máy cắm vào đuôi ô tô, mọi người cùng hợp sức mới kéo ra được", chị Tâm nhớ lại.

Thay vì trách móc hay bắt đền tiền, chị Tâm lập tức hỏi han tình hình sức khoẻ của người đi xe máy. Biết cô gái bị đau ở mặt, chị vội vàng mở vali lấy dầu xoa lên vết thương giúp trấn an tinh thần cho nạn nhân.

Nhìn đuôi ô tô bị hỏng và dự đoán chi phí sửa chữa lớn, cô gái tỏ ra khá lo lắng, liên tục nói lời xin lỗi.

"Cô gái sợ không có đủ tiền nếu chúng tôi bắt đền. Đây là điều không ai mong muốn nên hoàn toàn có thể thông cảm được", chị cho hay.

Nói về việc không bắt đền dù phải chi tiền triệu để sửa xe, người phụ nữ cho rằng, việc cả hai bên không bị thiệt hại về người trong ngày đầu xuân là niềm vui lớn nhất. Trong trường hợp cô gái bị chấn thương dẫn đến nguy hiểm tính mạng, chuyến đi của cả nhóm chắc chắn bị ảnh hưởng.

"Khi đi đường, việc va quệt là điều khó tránh. Chúng tôi sở hữu ô tô, chi vài triệu đồng sửa phương tiện là chuyện bình thường", chị nói.

Được biết, hàng năm, sau khi đón Tết bên gia đình, vợ chồng chị Tâm lại bắt đầu hành trình du xuân. Năm ngoái, họ chọn Lào làm điểm đến để khám phá cảnh sắc, vẻ yên bình ở đất nước Triệu Voi.

Năm nay, với mong muốn đến vùng đất có nhiệt độ ấm áp, chị Tâm chọn cung đường xuyên miền Trung. Trong đó, Phong Nha ở Quảng Trị là điểm dừng chân đầu tiên, sau đó sẽ tới Huế, Đà Nẵng.