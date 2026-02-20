Tranh cãi chuyện cô gái mặc váy xuyên thấu đi chúc Tết

Như thường lệ vào ngày đầu năm, gia đình của T.T (tên thường gọi là Ri) sống tại Kon Tum cũ (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi) lại lựa chọn những bộ trang phục đẹp để cùng nhau lưu lại khoảnh khắc đón chào năm mới và đi chúc Tết họ hàng xung quanh.

Khác với nhiều người thích mặc áo dài truyền thống, T. lại chọn một chiếc váy dài ôm sát người vì thấy bản thân tự tin với trang phục này. Đó là chiếc váy màu nâu có lớp vải mỏng xuyên thấu ở phần eo.

Bức ảnh của T. chụp cùng một số thành viên trong nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau đó, cô gái 24 tuổi đã chụp ảnh cùng người thân trong nhà. Cô đăng tải bức hình lên trang cá nhân như một cách lưu giữ kỷ niệm. Nhưng không ngờ, chỉ sau một ngày, bức ảnh nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội.

Không ít ý kiến thẳng thắn cho rằng, cô gái mặc chiếc váy rất đẹp, nhưng chỉ nên đi dự tiệc, hoàn toàn không phù hợp khi đi chúc Tết gia đình họ hàng vào ngày đầu năm.

"Khi chúc Tết họ hàng sẽ gặp rất nhiều người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Không hiểu cô ấy nghĩ gì khi mặc chiếc váy này", tài khoản Bình Nguyên lên tiếng.

"Nên lựa chọn những trang phục truyền thống bởi ngày Tết là lễ lớn nhất dân tộc. Bộ đồ đẹp nhưng gây phản cảm vì cô gái mặc không phù hợp với hoàn cảnh", tài khoản Đức Hoa góp ý.

Cô gái trẻ cho biết sẽ rút kinh nghiệm trong những lần chọn trang phục sau này (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, T. cho biết cô rất bất ngờ khi bức ảnh kỷ niệm của gia đình vào mồng 1 Tết (17/2) lại nhận được nhiều sự chú ý như vậy.

Chiếc váy được cô thử trước đó và thấy phù hợp với bản thân. Khi mặc lên người, T. không thấy váy bị lộ phần xuyên thấu quá nhiều. Nhưng lúc chụp hình, phần ren mỏng may cách điệu ở eo khiến người mặc trông khá phản cảm.

"Tôi cũng không nghĩ hình ảnh bị táo bạo như vậy. Sau khi nhận nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn của mọi người, tôi cũng nhìn nhận lại bản thân, tự rút kinh nghiệm để chọn trang phục phù hợp hơn trong các dịp sau", T. giãi bày.

Trong những ngày qua, nhiều bình luận công kích nhắm vào gia đình và bố mẹ khiến cô gái trẻ thấy phiền lòng. Cô không ngờ chỉ vì một trang phục lựa chọn chưa hợp lý lại đẩy sự việc đi xa.

"Những người từng tiếp xúc đều biết tôi là người sống nghiêm túc, đàng hoàng. Rất mong mọi người đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài để đánh giá, gán ghép những điều không chuẩn mực. Tôi tôn trọng mọi ý kiến đóng góp tích cực và mong nhận lại điều tương tự từ cộng đồng", T. nói.

Được biết, hiện T. sống và làm việc tại TPHCM. Công việc chính của cô là làm việc trong lĩnh vực làm đẹp. Sau khi đăng tải hình ảnh bản thân lên trang cá nhân, T. hiểu rõ chuyện nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận là điều khó tránh. Cô cho rằng, đây là bài học để bản thân rút kinh nghiệm, tránh va vấp những lần tiếp theo.

Tết Nguyên đán không chỉ là dịp sum họp gia đình, tưởng nhớ tổ tiên mà còn là thời điểm mỗi người thể hiện sự tôn trọng truyền thống thông qua trang phục. Ăn mặc thế nào để vừa đẹp, lịch sự, vừa phù hợp phong tục người Việt trong những ngày đầu năm là điều nhiều người quan tâm.

Lựa chọn những trang phục nền nã lịch sự khi đi chúc Tết chơi Xuân là điều rất quan trọng (Ảnh minh họa: Trần Đức Hạnh).

Theo quan niệm dân gian, những ngày đầu năm mới mang ý nghĩa khởi đầu, do đó cách ăn mặc cũng cần chỉn chu, tươi sáng và trang nhã.

Các gam màu được ưa chuộng dịp Tết thường là đỏ, vàng, hồng, xanh dương tượng trưng cho may mắn, tài lộc và khởi sắc. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự gọn gàng, lịch sự và phù hợp hoàn cảnh.

Khi đi chúc Tết anh em họ hàng, trang phục cần ưu tiên sự nhã nhặn, kín đáo, không quá mỏng hay hở hang. Áo dài vẫn là lựa chọn được nhiều gia đình ưu tiên trong mồng 1 bởi vừa tôn nét đẹp truyền thống, vừa tạo không khí trang trọng. Những năm gần đây, xu hướng mặc áo dài đồng bộ cho cả gia đình cũng trở nên phổ biến, thể hiện sự gắn kết.

Ngoài ra, những bộ trang phục để du xuân hay tới các điểm đến nổi tiếng vào dịp Tết nên chọn đồ trẻ trung, rực rỡ nhưng vẫn cần tiết chế, tránh sự phản cảm nơi công cộng.

Các chuyên gia văn hóa nhận định, trang phục ngày Tết không cần quá cầu kỳ hay đắt tiền. Điều quan trọng là sự phù hợp với thuần phong mỹ tục và hoàn cảnh giao tiếp.

Tết là dịp mỗi người mang theo hình ảnh của bản thân và gia đình khi gặp gỡ họ hàng, bạn bè. Một bộ trang phục lịch sự, nhã nhặn không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ mà còn là cách tôn trọng người đối diện.