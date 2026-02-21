Người phụ nữ Nhật 64 tuổi lấy chồng kém 32 tuổi được cưng "như công chúa"

Cuộc hôn nhân lệch tuổi và hành trình vượt qua định kiến

Cơ duyên của bà Ritsuko Kurata bắt đầu vào một ngày tháng 8/2020, trong một quán cà phê ở Shinjuku. Hôm đó, một chàng trai ghé vào quán rồi vội vã rời đi. Sau đó, anh phát hiện bỏ quên điện thoại nên quay lại tìm. Cuộc chạm mặt diễn ra chóng vánh, chỉ đủ để hai người kịp trao đổi số liên lạc.

Thế nhưng một tuần sau, họ lại gặp nhau trên chuyến tàu điện. Lần này, cả hai nhận ra đối phương và chủ động bắt chuyện. Từ vài câu hỏi thăm xã giao, họ nói chuyện ngày một nhiều hơn, cảm thấy hợp nhau lúc nào không hay.

Đêm Giáng sinh năm 2022, họ quyết định đăng ký kết hôn. Khi ấy bà Ritsuko Kurata 61 tuổi, còn chàng trai mới 29. Cặp đôi chênh lệch 32 tuổi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Không ít người xì xào, nghi ngờ tình cảm của chàng trai, thậm chí cho rằng anh có động cơ khác.

Bà Ritsuko Kurata bên chồng kém tuổi (Ảnh: Chanto).

Những lời ra tiếng vào khiến bà Kurata không khỏi chạnh lòng. Bà từng tự ti, lo lắng một ngày mình già yếu sẽ trở thành gánh nặng cho chồng, có lúc còn nghĩ đến chuyện chủ động rút lui. Nhưng người đàn ông chưa bao giờ lung lay.

Sự chắc chắn và cách anh luôn đứng về phía vợ giúp bà dần vững tâm hơn, không còn quá bận lòng trước ánh nhìn soi mói.

Gia đình hai bên đón nhận mối quan hệ này theo những cách khác nhau. Con trai riêng của bà năm nay 39 tuổi - thậm chí lớn hơn bố dượng 6 tuổi - lại là người ủng hộ mẹ hết mình. Với anh, chỉ cần mẹ hạnh phúc là đủ.

Trong khi đó, gia đình chồng bà Kurata ban đầu khá dè dặt. Bố và chị gái anh không thực sự thoải mái nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của con. Riêng mẹ anh phản đối gay gắt, lo con dâu còn lớn hơn mình vài tuổi và không thể sinh cháu nối dõi.

Bà được chồng yêu thương, bảo vệ trước sự phản đối của gia đình (Ảnh: Chanto).

Đối diện áp lực, người chồng trẻ thẳng thắn khẳng định anh vốn không có ý định sinh con, dù kết hôn với ai. Câu nói ấy như một lời bảo vệ rõ ràng dành cho vợ. Theo thời gian, cùng với những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc mà hai người chia sẻ, thái độ của mẹ chồng cũng dần dịu lại.

Giờ đây, mối quan hệ giữa hai bên đã cởi mở hơn. Ngày của Mẹ, bà Kurata gửi hoa tặng mẹ chồng. Đến sinh nhật bà, bố mẹ chồng cũng gửi quà kèm tấm thiệp gọi con dâu bằng một biệt danh thân mật, ấm áp.

Hôn nhân là sự sẻ chia

Sau bốn năm chung sống, điều khiến bà trân quý nhất không chỉ là tình yêu, mà là cảm giác được đối xử công bằng trong gia đình - điều bà từng thiếu suốt nhiều năm trước đó.

Bà kết hôn lần đầu năm 21 tuổi và ly hôn khi 48 tuổi. Thời của bà, phụ nữ làm nội trợ toàn thời gian gần như là chuyện hiển nhiên. Bà lo toan từng bữa ăn, quán xuyến mọi việc trong nhà, đến mức thường xuyên mệt mỏi và kiệt sức.

Vì thế, trước khi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, bà nói rõ quan điểm, sẽ không thể ôm hết việc nhà thêm lần nữa. Người chồng trẻ đồng ý ngay với suy nghĩ “ai rảnh thì làm”.

Hiện tại, bà nấu ăn, còn anh lo dọn dẹp và giặt giũ. Lúc đầu bà còn ngượng, vì từ nhỏ đã quen với quan niệm đàn ông không đụng tay việc nhà. Nhưng sống một thời gian, bà mới thấy khi trách nhiệm được san sẻ, cuộc sống nhẹ nhàng và dễ thở hơn rất nhiều.

Ở cuộc hôn nhân này, bà được chồng san sẻ công việc nhà (Ảnh: Chanto).

Dù đang hạnh phúc, được chồng cưng chiều "như công chúa", bà Kurata vẫn nhìn mọi thứ một cách thực tế. Bà biết mình chắc chắn sẽ yếu đi trước và không muốn trở thành gánh nặng cho chồng.

Vì vậy, bà tiếp tục điều hành công ty mai mối riêng để tích lũy tài chính, dự định sau này nếu sức khỏe suy giảm sẽ thuê người chăm sóc. Thậm chí, bà còn hài hước nói mình phải để lại một khoản tiền, lỡ sau này chồng muốn tái hôn thì còn có “vốn”, chứ không thì các cô gái sẽ chẳng buồn để ý.

Câu chuyện của bà phản ánh một xu hướng ngày càng rõ ở Nhật Bản, phụ nữ trung niên không còn âm thầm chịu đựng trong những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, mà chủ động tìm cho mình một cuộc sống khác khi con cái đã trưởng thành. Nhiều cặp đôi chọn sống riêng hoặc chia tay để bắt đầu lại, thay vì tiếp tục duy trì vì trách nhiệm.

Bên cạnh đó, quan niệm của đàn ông trẻ cũng thay đổi. Thay vì mặc định việc nhà là bổn phận của phụ nữ, họ sẵn sàng chia sẻ và đồng hành. Chính sự thay đổi ấy đã tạo nên nền tảng cho những cuộc hôn nhân “lệch tuổi” như của bà Kurata có thể bền vững và cân bằng hơn.