Chủ nhà ở TPHCM bất ngờ được giúp việc mừng tuổi tiền triệu

Chị Phạm Như (ở phường Bình Dương, TPHCM) cho biết, do vợ chồng chị có 2 con nhỏ, lại luôn bận rộn với công việc nên nhiều năm qua, chị thường phải thuê giúp việc.

Mỗi dịp Tết đến, người mẹ trẻ luôn lì xì cho giúp việc của gia đình như một lời cảm ơn. Tết năm nay, chị cũng vẫn giữ thói quen ấy, gửi phong bao đỏ may mắn tới nữ giúp việc 58 tuổi của gia đình. Số tiền mang tính tượng trưng để lấy may đầu năm.Tuy nhiên, hành động của nữ giúp việc khiến chị không khỏi xúc động.

Trở lại gia đình làm việc sau những ngày nghỉ Tết, bà Hoa - giúp việc của gia đình chị Như - rút ra 2 phong bao đỏ trao tận tay ba mẹ con chị và nói lời chúc năm mới.

Bà nói 1 phong bao lì xì vợ chồng chị Như, 1 phong bao lì xì cháu nhỏ. Mở ra, chị Như bất ngờ khi thấy bên trong là 1,5 triệu đồng.

“Thường thì chủ nhà lì xì cho giúp việc, chứ hiếm có ai mừng tuổi ngược lại mà còn mừng tới tiền triệu như vậy”, chị Như chia sẻ.

Theo chị Như, không chỉ lì xì cho 3 mẹ con chị, bà Hoa còn mừng tuổi cho em gái của chị khi người em đến chơi nhà. Điều khiến chị Như xúc động không phải là số tiền trong bao lì xì, mà là tấm lòng chân thành của người phụ nữ lớn tuổi.

Tiền lì xì bà Hoa mừng tuổi mẹ con chị Như (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bà mẹ trẻ cho hay, trước đây, chị từng gắn bó với một nữ giúp việc suốt 16 năm, từ khi còn nhỏ, chưa lập gia đình tới khi sinh con nhỏ. Do tuổi cao nên hơn 1 năm trước, người này đã nghỉ việc. Kể từ đó, gia đình chị chật vật tìm người thay thế.

Họ chủ yếu tìm qua các trung tâm môi giới nhưng không thể tìm được người phù hợp. Có tháng, chị thay tới 3-4 người giúp việc, đời sống sinh hoạt gia đình đảo lộn. Những tình huống dở khóc dở cười cũng từ đó mà ra. Có người vừa vào nhà đã than phiền đủ chuyện, trách cứ chồng chị không làm việc nhà, không dọn bàn sau khi ăn…

Hơn 3 tháng trước, chị Như được người quen giới thiệu bà Hoa. Bà sống một mình do hai con đều làm việc và du học ở nước ngoài. Gia đình chị Như thuê bà Hoa với mức lương 8 triệu đồng/tháng để phụ chị Như việc nhà, chăm 2 con nhỏ khi các con đi học về.

Khoảng thời gian ban đầu, chị Như cũng có chút băn khoăn vì bà Hoa làm mọi việc khá chậm rãi. Nhưng lâu dần, chị nhận ra sự cẩn thận, tỉ mỉ nơi nữ giúp việc. Điều quan trọng hơn, chị cảm nhận được sự quan tâm chân thành của bà dành cho 2 con chị nên quyết định gắn bó lâu dài.

Bà Hoa phụ chị Như chăm con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bà Hoa còn là người sống rất tình cảm. Chị Như kể: "Tôi đi làm trưa không về ăn bà cũng gọi hỏi ăn gì chưa, tới nơi chưa, công việc có ổn không, có vất vả không. Lần nào về quê, bà cũng mua quà lên cho cả nhà. Hàng ngày, bà còn tự tay làm đồ chơi cho con tôi".

Từ ngày có bà Hoa giúp việc, chị Như và chồng an tâm lo công việc. Bà Hoa ban ngày phụ chị buôn bán, buổi trưa nấu cơm đưa tới trường cho con trai học lớp 1 của chị, buổi tối khi 2 con chị đi học về bà lại phụ chăm 2 cháu.

Với chị Như, phong bao lì xì 1,5 triệu đồng không chỉ là món quà bất ngờ đầu năm, mà còn là lời nhắc nhở về sự tử tế vẫn hiện hữu trong những mối quan hệ tưởng chừng rất đời thường.

Khi nhận được món quà may mắn đầu năm từ nữ giúp việc, chị Như đã chia sẻ câu chuyện lên trang cá nhân. Nhiều người không tin cho rằng, chị đang xây dựng nội dung không có thật để thu hút sự chú ý.

Chị Như cảm nhận được sự chân thành của nữ giúp việc dành cho gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước những tranh cãi trên, chị Như nói: “Trong xã hội hiện đại, không ít câu chuyện xoay quanh giúp việc khiến nhiều gia đình mệt mỏi. Người đòi thưởng, người so đo việc nặng nhẹ, người thiếu trách nhiệm. Vì vậy, chuyện bà Hoa mừng tuổi chủ nhà có thể bị xem là ngược đời”.

Chị Như cho hay, chị cảm thấy may mắn khi gặp được một người làm có tâm, biết nghĩ cho chủ nhà. Điều quan trọng sau chiếc phong bao lì xì chính là sự trân trọng, là tình cảm chân thành trong một mối quan hệ vốn thường được nhìn qua lăng kính tiền công và trách nhiệm.