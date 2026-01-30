Xôn xao đám cưới của cô dâu 65, chú rể 33 tuổi

Một đám cưới tại xã Ân Hảo, tỉnh Gia Lai, đang gây xôn xao dư luận khi video ghi lại buổi lễ được lan truyền trên mạng xã hội. Sự chênh lệch tuổi tác đáng kể giữa cô dâu và chú rể đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Trong video, cô dâu tự tin thể hiện ca khúc "Mãi là cô dâu của anh", trong khi chú rể trẻ tuổi ôm eo cô dâu đầy tình cảm. Cả hai sau đó đã song ca bài "Đính ước" trước sự chúc phúc của đông đảo quan khách.

Đám cưới cô dâu 65 tuổi và chú rể 33 tuổi gây xôn xao cộng đồng mạng ở Gia Lai (Ảnh: Chụp màn hình).

Video đã nhận được vô số bình luận. Nhiều người bày tỏ quan điểm rằng tuổi tác không phải là rào cản trong tình yêu, miễn là hai người đến với nhau bằng sự tự nguyện và hạnh phúc, đồng thời gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Tuy nhiên, không ít ý kiến hoài nghi, cho rằng chú rể có "gu mặn" hoặc đặt nghi vấn về động cơ tài chính đằng sau cuộc hôn nhân có sự chênh lệch tuổi tác lớn này.

Một số bình luận còn liên hệ đến trường hợp cặp đôi cô dâu 62 tuổi và chú rể 26 tuổi ở Cao Bằng, từng gây bão mạng xã hội nhưng gần đây đã thông báo chia tay sau gần 7 năm chung sống, lo ngại về tương lai của cặp đôi mới cưới.

Theo tìm hiểu, chú rể là H.M. (33 tuổi, trú tại xã Ân Hảo), còn cô dâu là M.O. (65 tuổi, đến từ TPHCM).

Nhiều người chúc phúc cho cô dâu, chú rể hạnh phúc (Ảnh: Chụp màn hình).

Ông T., một người dân địa phương cho biết nhiều người không khỏi bất ngờ trước sự chênh lệch tuổi tác lớn của cặp đôi.

"Mẹ chú rể năm nay chưa đến 60 tuổi, còn cô dâu nghe đâu đã 65 tuổi. Dù nói là yêu nhau không phân biệt tuổi tác, nhưng cũng khiến nhiều người khó hiểu", ông T. bày tỏ.

Lãnh đạo địa phương xác nhận đám cưới được tổ chức cách đây ít ngày và cô dâu, chú rể đã đăng ký kết hôn đầy đủ theo quy định pháp luật.