Ông bố ở Hà Nội lo chi tiêu Tết: Không có 50 triệu là không dám về quê

Thu nhập 60 triệu đồng vẫn lo

Anh Trần Thành Phố (36 tuổi, quê ở Nghệ An, trú tại Định Công, Hà Nội) thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội những nội dung xoay quanh chủ đề chi tiêu, sinh hoạt đời thường của các gia đình trẻ ở Hà Nội.

Các bài viết, video của anh thu hút sự chú ý bởi cách nhìn thực tế, không tô hồng, cũng không né tránh những áp lực rất thật của cuộc sống đô thị.

Theo anh Phố, những ngày này, khi nhiều người háo hức chuẩn bị cho hành trình về quê đón Tết, không ít gia đình trẻ ở các đô thị lớn lại đối diện với một bài toán quen thuộc nhưng ngày càng nặng nề: Chi tiêu Tết.

Gia đình anh Phố lên kế hoạch về quê đón Tết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với gia đình anh Phố, dịp Tết này, anh dự trù các khoản chi tiêu Tết lên đến trên 50 triệu đồng.

“Nhiều người nghĩ cầm 50 triệu đồng về quê là to, nhưng thực tế chi tiêu mới thấy “bốc hơi” nhanh lắm. Vậy nên với tôi 50 triệu đồng có thể là không đủ”, anh Phố tâm sự.

Anh Phố và vợ đang cùng nhau vận hành một cơ sở kinh doanh mặt hàng cốm và các sản phẩm làm từ cốm. Gia đình anh có một con trai 8 tuổi và đang chuẩn bị chào đón thêm thành viên mới. Theo anh Phố, tổng thu nhập trung bình của hai vợ chồng khoảng 60 triệu đồng/tháng.

Anh Phố kinh doanh đồ ăn uống ở Hà Nội, có mức thu nhập khá (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên, mức chi tiêu cố định hàng tháng tại Hà Nội đã chiếm gần một nửa thu nhập, chưa kể các khoản phát sinh.

Trong bối cảnh đó, việc chuẩn bị chi tiêu cho Tết - đặc biệt là hành trình về quê - khiến anh trăn trở, ngay cả khi trong tay có số tiền không nhỏ.

Các khoản chi tiêu Tết Nguyên đán được anh Phố liệt kê gồm: Thuê ô tô, mua sắm quần áo cho gia đình, tiền biếu bố mẹ hai bên, tiền gửi bố mẹ đẻ mua thực phẩm cho cả nhà ăn Tết, quà bánh cho hàng xóm, sắm sửa trang trí Tết và tiền lì xì cho các cụ lớn tuổi, cháu nhỏ trong xóm…

Bảng chi tiêu Tết 2026 của gia đình anh Phố (Ảnh: Hồng Anh).

Theo người đàn ông này, vì vợ anh đang mang bầu nên khoản tiền chi cho việc di chuyển trở nên tốn kém. Thay vì đi xe khách như mọi năm, anh quyết định thuê ô tô riêng để đảm bảo sức khỏe cho vợ và thuận tiện chở đồ đạc, thăm hỏi họ hàng xa. Tiền thuê 10 ngày là 12 triệu đồng, tiền đổ xăng 2 triệu đồng. Đây chính là khoản nặng nhất trong bảng chi tiêu tết.

Anh dự định biếu bố mẹ đẻ 5 triệu đồng và bố mẹ vợ 5 triệu đồng, tiền gửi bố mẹ đẻ mua đồ ăn Tết 5 triệu đồng.

Theo anh, khoản biếu bố mẹ hay tiền lì xì và mua thực phẩm ngày Tết là những khoản bắt buộc, không thể cắt giảm, vì đó là tấm lòng của người con xa quê sau một năm vất vả.

Anh Phố cảm thấy mình vẫn còn may mắn bởi việc di chuyển quãng đường từ Hà Nội về Nghệ An tốn kém nhưng vẫn chưa thấm tháp gì so với những người bạn của anh ở TPHCM.

“Bạn bè tôi ở trong Nam về quê, riêng tiền vé máy bay khứ hồi cho một người đã 7-10 triệu đồng. Nhân lên cho gia đình 3-4 người thì đúng là một con số khổng lồ.

Giá cả mua sắm, dịch vụ, đi lại đều tăng cao vào dịp cận Tết, khiến chi phí đội lên gấp nhiều lần so với ngày thường. Với những gia đình thu nhập thấp hơn, Tết vì thế có nhiều áp lực bên cạnh niềm vui đoàn tụ”, người đàn ông 36 tuổi chia sẻ.

Niềm vui đoàn viên vẫn là trên hết

Theo anh Phố, rất khó để đưa ra một con số chuẩn cho chi tiêu Tết, bởi mỗi gia đình có hoàn cảnh và nhu cầu khác nhau. Con số 50 triệu đồng mà anh đề cập chỉ mang tính tham khảo, dựa trên các khoản chi cơ bản. Nhiều gia đình còn phải lo các khoản biếu Tết đối tác, cấp trên... thì số tiền còn nhiều hơn.

“Có thể tôi sẽ phải cân đối, thắt chặt ở những khoản khác để chi dưới mức 50 triệu đồng. Song thực tế, Tết luôn có những phát sinh không thể lường trước”, anh nói.

Theo anh Phố, ngày Tết ai cũng mong muốn về bên gia đình để gặp gỡ những người thân yêu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi chia sẻ câu chuyện chi tiêu Tết của gia đình, anh Phố nhận được nhiều bình luận đồng cảm. Nhiều người cho biết, đã có kế hoạch tiết kiệm nhiều tháng liền để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.

Từ những chia sẻ ấy, anh Phố nhận thấy, mỗi dịp Tết, áp lực tài chính với mỗi gia đình là có thật, nhưng sau tất cả, giá trị của sự đoàn tụ và niềm vui khi được chăm lo cho cha mẹ, họ hàng, gặp gỡ bạn bè vẫn là động lực lớn nhất để những người con xa quê luôn muốn trở về và mong chờ Tết đến.