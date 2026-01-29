Bố Đình Bắc nói gì về bữa tiệc đông nghịt người hâm mộ tại quê nhà?

Chiều 28/1, bữa tiệc chia vui với bà con làng xóm và người hâm mộ của gia đình cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, diễn ra tại xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung (Nghệ An), thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Từ khoảng 17h cùng ngày, hàng nghìn người dân địa phương và các vùng lân cận đã đổ về sân bóng xóm nhà tiền đạo sinh năm 2004 để chung vui cùng gia đình. Lượng người vượt xa dự tính khiến khu vực dựng rạp nhanh chóng chật kín, nhiều thời điểm xảy ra cảnh chen lấn.

Trong đêm tiệc tri ân tại quê nhà, Đình Bắc bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự đồng hành và cổ vũ của bà con, người hâm mộ trong suốt thời gian qua (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đáng chú ý, quãng đường từ nhà Đình Bắc ra sân bóng chỉ khoảng 300m nhưng luôn trong tình trạng người hâm mộ vây kín. Có thời điểm, dòng người dày đặc khiến nam cầu thủ gần như không có khoảng trống để di chuyển.

Trong phần giao lưu, khi Đình Bắc vừa bước lên sân khấu, hàng nghìn người đồng loạt đứng dậy, hò reo. Nhiều người hâm mộ bất chấp chạy sát sân khấu để chụp hình cùng thần tượng, buộc ban tổ chức phải nhờ đến sự hỗ trợ của đội an ninh xóm và người thân để ổn định trật tự.

Ngày 29/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đình Ấp, bố của cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, cho biết bữa tiệc được gia đình tổ chức với mục đích tri ân, cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của bà con và người hâm mộ trong thời gian qua. Ban đầu, gia đình chỉ dự kiến khoảng 100 mâm cỗ sau đó thêm 80 mâm, chủ yếu dành cho anh em, họ hàng và bà con làng xóm.

Ông Nguyễn Đình Ấp (áo sọc xanh), bố cầu thủ Đình Bắc, giao lưu với người hâm mộ trong buổi tiệc tri ân (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Tuy nhiên, người hâm mộ ở nhiều nơi biết tin nên tìm về rất đông. Gia đình rất trân trọng tình cảm đó, bởi mọi người yêu quý con tôi và gia đình thì mới đến, chứ không phải vì miếng ăn hay điều gì khác”, ông Ấp chia sẻ.

Theo ông Ấp, lượng khách thực tế vượt xa dự tính, có thể lên tới hơn 2.000 người, khiến công tác phục vụ và giữ gìn trật tự gặp nhiều áp lực.

Đặc biệt, Đình Bắc vừa trở về quê sau những ngày thi đấu căng thẳng, lịch trình dày đặc nên khó tránh khỏi mệt mỏi khi phải liên tục giao lưu, chụp ảnh với người hâm mộ.

Bữa tiệc gia đình Đình Bắc đông nghịt người hâm mộ (Video: Nguyễn Phê).

“Mấy ngày trước khi về, lịch của cháu khá kín nên đã rất mệt. Tối hôm đó, người hâm mộ đứng kín sân khấu, ai cũng mong được chụp hình, giao lưu, nên cháu cũng chịu áp lực lớn”, ông Ấp nói.

Đình Bắc đã trực tiếp lên tiếng mong mọi người thông cảm khi không thể chụp ảnh, giao lưu với tất cả. Bố của nam cầu thủ cũng nhiều lần đề nghị người hâm mộ giữ trật tự để con trai có thể đi từng bàn cảm ơn.

“Mọi người thông cảm, chia từng nhóm cho cháu dễ di chuyển. Nếu chen lấn quá thì gia đình buộc phải đưa cháu về nghỉ”, ông Ấp nói. Đến khoảng 19h, khi bữa tiệc kết thúc và dòng người thưa dần, gia đình Đình Bắc mới trở về nhà.

Thực đơn trong tiệc chiêu đãi của gia đình Đình Bắc (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chị Nguyễn Thị Hồng, chủ nhà hàng Yên Doan (xã Yên Trung), đơn vị đảm nhiệm nấu tiệc, cho biết gia đình Đình Bắc đặt tổng cộng 180 mâm cỗ, đủ phục vụ khoảng 1.800 khách. Tuy nhiên, lượng người đến thực tế vượt quá khả năng phục vụ, khiến bữa tiệc rơi vào tình trạng quá tải.

Theo chị Hồng, với tư cách là người con của Hưng Yên Bắc, chị cảm thấy rất tự hào về sự trưởng thành của Đình Bắc. Việc được gia đình nam cầu thủ tin tưởng giao tổ chức bữa tiệc là niềm vinh dự, đồng thời cũng là động lực để nhà hàng nỗ lực chuẩn bị chu đáo nhất có thể.

“Đây là một việc làm ý nghĩa, ê-kíp nhà hàng đã cố gắng mang đến bữa tiệc chỉn chu, thể hiện tình cảm của gia đình Đình Bắc dành cho bà con và người hâm mộ”, chị Hồng chia sẻ.

Tiệc chiêu đãi số lượng khách lên đến khoảng 2.000 người (Ảnh: Nguyễn Phê).

Thực đơn chiêu đãi khách gồm nhiều món ăn quen thuộc và đặc sản địa phương như cá mú hấp xì dầu, tôm chiên hoàng bào, bê tươi nhúng, mực hấp sả, bò sốt tiêu đen, sách luộc, rau nhúng, salad ngũ sắc, bánh mì, xôi đậu ruốc bông, bánh mướt và tráng miệng.