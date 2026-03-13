Vợ sắp cưới hôn mê, chàng trai mỗi ngày đến viện thì thầm một lời hứa

19h, sau một ngày làm việc vất vả, Lê Văn Tuấn (29 tuổi, sống tại Hà Nội) mở cửa phòng trọ. Trong căn bếp nhỏ, vợ anh - chị Lê Thị Ngọc (29 tuổi) - đang lúi húi nấu bữa tối, chờ chồng về ăn cơm. Nhìn cảnh quen thuộc ấy, Tuấn mỉm cười hạnh phúc, bước lại ôm vợ từ phía sau.

Ít ai biết rằng, chỉ ít lâu trước đó, chàng trai từng cảm giác cả thế giới sụp đổ khi hay tin vợ sắp cưới gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Tuấn vẫn nhớ như in những ngày đứng bên giường bệnh, nhìn người mình yêu nằm bất động trong hôn mê. Anh chỉ biết nắm tay cô, thì thầm mong cô tỉnh lại và hứa rằng nếu vượt qua được, hai người sẽ tổ chức đám cưới.

Sau 5 ngày hôn mê, cô gái bất ngờ mở mắt. Khi Tuấn hỏi khẽ: “Năm nay hay năm sau mình cưới?”, cô yếu ớt đáp: “Năm nay…”. Khoảnh khắc ấy khiến chàng trai vỡ òa, nước mắt lặng lẽ chảy dài.

“Nhìn lại mọi chuyện, tôi thấy cuộc đời như một giấc mơ. Tai nạn hôm đó là cơn ác mộng, và may mắn khi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn còn ở đó, kể cả người con gái mình yêu”, Tuấn chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Tuấn hạnh phúc khi cô bạn cấp 3 ngày đó đã trở thành vợ mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tiếng sét ái tình với cô bạn cấp 3

Tuấn và Ngọc học cùng khối thời cấp 3. Một buổi chiều mùa thu năm 2013, trong giờ ra chơi ở hành lang tầng 2, chàng trai lớp 11 vô tình nhìn thấy cô gái đang tựa lan can hóng gió. Gương mặt tròn, mái tóc dài và sống mũi cao của cô khiến Tuấn “trúng tiếng sét ái tình” ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Thế nhưng suốt những năm phổ thông, tình cảm ấy chỉ dừng lại ở những ánh nhìn lén. “Hai lớp cạnh nhau nên giờ ra chơi tôi hay đứng nhìn trộm cô ấy. Hồi đó nhát gái lắm, chẳng dám lại gần làm quen”, anh nhớ lại.

Phải đến cuối năm lớp 12, khi hai lớp học thêm chung buổi chiều, Tuấn mới có cơ hội trò chuyện với cô gái mình thầm thích. Ban đầu chỉ là hỏi bài, rồi những câu chuyện vu vơ của tuổi học trò, nhưng anh vẫn không đủ can đảm để tỏ tình.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là buổi tổng kết lớp 12, khi Tuấn lấy hết dũng khí xin chụp chung với Ngọc một bức ảnh, đó cũng là tấm hình đầu tiên của hai người.

Bức ảnh Tuấn xin chụp với Ngọc ngày còn học cấp 3, cũng là bức ảnh đầu tiên của hai bạn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Rời cổng trường, mỗi người theo một hướng: Tuấn học Đại học Công nghiệp Hà Nội, còn Ngọc thi vào Đại học Bách khoa. Những năm đại học, họ chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm qua mạng xã hội rồi dần ít liên lạc.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ cố gắng học cho tốt, lại tự nghĩ cô ấy xinh thế chắc có người yêu rồi”, Tuấn kể. Suốt thời gian ấy, hai người chỉ gặp lại một lần trước khi tốt nghiệp đại học, rồi lại tiếp tục cuộc sống riêng, gần như mất liên lạc.

Tháng 12/2024, sau gần 5 năm không gặp, chàng trai vô tình thấy cô gái đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội với nội dung “một mình cô đơn”. Lần này, Tuấn quyết định không bỏ lỡ cơ hội nữa. Anh nhắn tin hỏi thăm, ban đầu chỉ vài câu xã giao. Nhưng rồi những cuộc trò chuyện kéo dài hơn, nhiều hơn. Sau một tuần, họ quyết định gặp lại nhau. Tháng 12/2024, hai người chính thức gặp lại sau gần nửa thập kỷ xa cách.

“Gặp lại rồi nói chuyện, tôi mới biết hóa ra cô ấy vẫn chưa có người yêu. Lúc đó tôi nghĩ mình phải mạnh dạn lần này”, anh kể.

Không lâu sau, anh là người chủ động tỏ tình. Gần Tết Nguyên đán 2025, anh chở cô đi làm móng tay, rồi ngỏ lời chính thức.

Mùng 1 Tết năm ấy, anh sang nhà cô gái để ra mắt gia đình. Ngày hôm sau, anh đưa cô về ra mắt bố mẹ mình. Cả hai gia đình đều rất ủng hộ mối quan hệ này.

“Điều khiến tôi yêu cô ấy có lẽ chính là cảm giác từ lần đầu gặp. Sau này càng tiếp xúc càng thấy cô ấy là người rất tốt, hiền lành, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó”, anh nói.

Cái kết đẹp của cặp đôi sau khi thoát cửa tử

Cả hai bàn bạc, dự định sẽ cưới trong năm 2025, thì biến cố bất ngờ ập đến. Chiều ngày 20/4/2025, khi chàng trai vừa nấu cơm xong thì nhận được cuộc gọi từ mẹ của bạn gái. Ở đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy: “Tuấn ơi, Ngọc bị tai nạn rồi, nặng lắm con ơi…”.

Anh chết lặng, vội gọi cho đồng nghiệp của cô, biết bạn gái bị xe máy đâm khi đang đi bộ trên lề đường, chấn thương phần đầu, nửa tỉnh nửa mê, đang được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Không dám tự lái xe trong trạng thái hoảng loạn, anh bắt xe ôm đến thẳng bệnh viện, vừa đi vừa khóc, lo sợ mất đi người mình thương.

Ngọc bị xe máy đâm, dập não trái, phải trải qua ca phẫu thuật căng thẳng mới giữ được tính mạng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi vào phòng cấp cứu, Tuấn thấy Ngọc nằm trên cáng, mắt mở hé, miệng lẩm nhẩm vì đau. Chỉ vài tiếng trước đó, hai người còn nhắn tin cho nhau những bức ảnh cô gửi từ chuyến đi chơi cùng công ty. Cảnh tượng trước mắt khiến anh nghẹn lại.

Các bác sĩ chẩn đoán cô bị dập phần não bên trái và cần theo dõi để quyết định phẫu thuật. Đêm hôm đó, anh cùng mẹ và em trai của cô túc trực bên giường bệnh. Khi cơn kích động do tổn thương não xảy ra, cô liên tục vùng vẫy, phải buộc tay chân vào giường. Ba người vừa giữ cô vừa khóc suốt nhiều giờ. Sáng hôm sau, các bác sĩ quyết định phẫu thuật khẩn cấp.

“Nhìn cô ấy bị cạo trọc đầu chuẩn bị vào phòng mổ, tôi gần như gục xuống. Nhưng tôi vẫn tin bác sĩ sẽ cứu được cô ấy”, anh nói.

9h30, ca phẫu thuật kết thúc thành công. Cả gia đình thở phào nhẹ nhõm, dù chặng đường phía trước vẫn còn dài. Sau mổ, Ngọc được chuyển lên khoa hồi sức tích cực. Vì chỉ một người được ở lại chăm sóc nên mẹ cô túc trực tại bệnh viện.

Tối nào sau giờ làm, Tuấn cũng chạy thẳng từ công ty đến viện, đứng lặng nhìn bạn gái qua tấm kính và thì thầm: “Em tỉnh lại nhé, khi khỏe chúng mình sẽ làm đám cưới. Anh hứa em sẽ là cô dâu đẹp nhất”.

Tuấn đưa Ngọc đi thử váy cưới, thuê tóc giả, thực hiện lời hứa biến cô thành cô dâu xinh đẹp nhất (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau 5 ngày hôn mê, Ngọc cuối cùng cũng mở mắt. Hai ngày sau, khi được chuyển xuống phòng hồi phục, Tuấn mới có thể gặp lại người yêu. Dù đã tỉnh, cô vẫn chưa thể nói chuyện vì phải mở khí quản.

Nhớ lại những ngày tăm tối đó, Tuấn chia sẻ, tình yêu dành cho Ngọc chính là "liều thuốc" giúp anh vượt qua tất cả. Vài ngày sau tai nạn, anh mới dám gọi điện báo cho bố mẹ. Nghe con trai kể, mẹ anh chỉ nói: “Con cố chăm Ngọc nhé, bố mẹ vẫn coi Ngọc là con dâu tương lai”.

Mỗi lần vào thăm bạn gái, Tuấn khẽ hỏi: “Khi nào khỏe mình làm đám cưới nhé… năm nay hay năm sau?”. Sau nhiều ngày hôn mê, Ngọc thều thào đáp rất khẽ: “Năm nay…”. Chỉ hai chữ ấy cũng đủ khiến Tuấn bật khóc, bởi anh biết người con gái mình yêu đã vượt qua cửa tử.

Sau gần hai tháng điều trị, Ngọc xuất viện về Thanh Hóa để tiếp tục hồi phục. Từ Hà Nội, Tuấn thường xuyên đi lại thăm nom, động viên bạn gái. Khoảng cách không làm tình yêu phai nhạt mà càng khiến họ trân trọng nhau hơn.

Cặp đôi kết hôn vào ngày 29/12/2025 tại quê nhà Thanh Hoá (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi sức khỏe Ngọc ổn định, Tuấn xin phép hai bên gia đình tổ chức đám cưới. Anh đưa cô đi chọn váy cưới, chuẩn bị tóc giả để Ngọc có thể trở thành cô dâu xinh đẹp nhất như lời đã hứa.

“Khoảnh khắc trao nhẫn cưới cho em, tôi hạnh phúc không thể diễn tả. Sau tất cả những gì đã trải qua, cuối cùng chúng tôi vẫn nắm tay nhau đứng ở đó”, Tuấn nói.

Còn với Ngọc, sau biến cố sinh tử, cô càng trân trọng người đàn ông luôn ở bên mình. “Nếu nói điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi là gì, thì đó chính là gặp, yêu và lấy được Tuấn”, cô chia sẻ.

Mới đây, Tuấn chia sẻ lại hành trình từ lúc yêu đến khi về chung một nhà của anh và vợ trên trang cá nhân. Đoạn chia sẻ nhanh chóng thu hút gần 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn bình luận. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu bền bỉ mà chàng trai dành cho người bạn đời, đồng thời gửi lời chúc mong rằng sau tất cả những vất vả đã trải qua, họ sẽ nắm tay nhau đi trọn chặng đường phía trước.

Nhìn lại chặng đường yêu và đi đến hôn nhân của con gái và con rể, bà Lữ Thị Hiếu - mẹ vợ của Tuấn - cho biết ngay từ khi hai người bắt đầu yêu nhau, bà đã có thiện cảm với Tuấn vì sự chu đáo và chân thành.

Đặc biệt, khi con gái gặp nạn, phải đối mặt với nhiều khó khăn trong sinh hoạt, tinh thần tiều tụy và không còn được khỏe mạnh, xinh đẹp như trước, Tuấn vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc, động viên và sẻ chia. “Những lúc con gái tôi khó khăn nhất, Tuấn vẫn ở bên chăm sóc, không rời nửa bước. Tôi rất cảm động và biết ơn. Với tôi bây giờ Tuấn không còn là con rể, mà tôi coi nó như con ruột của mình”, bà Hiếu nói.