Nắng hơn 40 độ C, chị em ở Hà Nội đua nhau làm thịt một nắng ngoài ban công

Những ngày qua, miền Bắc và miền Trung trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Tại Hà Nội, cơ quan khí tượng ghi nhận mức nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C, cao nhất cả nước.

Tranh thủ những ngày nắng như đổ lửa, nhiều bà nội trợ tận dụng ánh sáng tự nhiên để làm món thịt lợn một nắng.

Những miếng thịt được treo ngoài ban công từ sáng đến chiều, hong khô dưới cái nắng gay gắt suốt 8 đến 10 tiếng.

Chị Hương Giang phơi thịt trên ban công tầng 26 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Hương Giang (sống ở Hà Nội) cho biết, cách đây khoảng 10 năm, chị bắt đầu tự mày mò làm món ba chỉ một nắng cho gia đình. Ngay từ mẻ đầu tiên, món ăn đã thành công ngoài mong đợi.

"Thịt phơi ngoài nắng sẽ giúp se thớ thịt, hương vị ăn đậm đà và ngon ngọt hơn rất nhiều so với thịt nướng hoặc rán trực tiếp. Trước đây, thấy bà con vùng biển làm mực, tôm một nắng rất ngon, tôi quyết định áp dụng thử với món thịt lợn. Không ngờ thành quả thu lại được ngoài mong đợi”, chị chia sẻ.

Cách đây vài ngày, nghe bản tin thời tiết cảnh báo nhiệt độ Hà Nội có thể chạm ngưỡng 39-40 độ C, chị mua khoảng 2kg thịt ba chỉ tươi về sơ chế, ướp cùng tiêu, chanh, hành, tỏi và sả xay. Để thịt ngấm gia vị khoảng 1-2 tiếng, chị treo lên móc ở ban công tại căn hộ trên tầng 26.

Theo chị Giang, để làm được món thịt một nắng ngon, điều kiện thời tiết đóng vai trò rất quan trọng.

"Nhiệt độ ngoài trời cần ở ngưỡng 40 độ C trở lên và độ ẩm phải thấp. Với mức nhiệt dự báo lên đến 39-40 độ C, ánh nắng chiếu ở ban công hướng Tây có thể nóng tới gần 50 độ C", chị nói.

Ngoài yếu tố nhiệt độ, độ ẩm dưới 50% là điều kiện lý tưởng để thịt khô săn tự nhiên. Nếu không khí quá ẩm, thịt dễ chảy nước hoặc nhanh ôi thiu.

Thịt phơi nắng sau khi chiên bằng nồi chiên không dầu có vị thơm, ngon hấp dẫn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi chọn nguyên liệu, bà nội trợ ưu tiên những miếng thịt tươi, có cả nạc lẫn mỡ để thành phẩm không bị khô mà vẫn giữ được độ mềm, béo vừa phải.

Sau khoảng nửa ngày phơi nắng, thịt được cho vào ngăn đá để bảo quản. Trước khi ăn, đem thịt quay qua lò vi sóng hoặc chao qua dầu sôi trên chảo.

Trong khi đó, gia đình chị Thuỳ Dung (ở Hà Nội) vừa thu được 2kg thịt lợn một nắng sau gần 1 ngày phơi ở ban công chung cư.

"Sau khi phơi, miếng thịt phải khô trên bề mặt, sờ vào không dính tay hoặc có nhớt. Phần bì khô và có độ trong", chị nói.

Đây là năm thứ ba, gia đình chị Thuỳ Dung làm món này để tích trữ ăn dần. Năm nay, ngoài công thức ướp thông thường có sả, dầu hào, hành, tỏi xay nhỏ... chị biến tấu thêm 2 loại hỗn hợp ướp là chẩm chéo, muối, dầu hào và sốt kiểu Hàn Quốc mua ở siêu thị.

"Chị em có thể chọn ba chỉ hoặc vai giòn sẽ đỡ bị khô khi chiên hoặc nướng bằng nồi chiên không dầu. Tôi ưu tiên mua thịt ba chỉ có nạc và mỡ đan xen để làm món này", bà nội trợ cho biết.

Để có được miếng thịt một nắng ngon, nguyên liệu phải rửa sạch bằng nước muối, được thấm khô toàn bộ nước trên bề mặt.

Thành phẩm chị Dung thu được sau 1 ngày phơi thịt dưới nắng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thành phẩm được chị Dung cắt thành từng miếng nhỏ, bọc trong nilon cho vào ngăn đá hoặc đựng trong hộp thực phẩm trữ đông để ăn dần.

"Nếu bọc kín, chị em sẽ giữ được thịt lâu. Tuy nhiên, các gia đình nên sử dụng trong 1 tháng, không lưu trữ từ năm này qua năm khác", chị chia sẻ.

Một số bà nội trợ cho biết, thịt được phơi dưới nắng gắt giúp lớp nước bên ngoài thịt bốc hơi bớt nhưng phần bên trong vẫn giữ độ mềm, ngọt tự nhiên. Vì vậy thịt vừa săn chắc lại không bị quá khô.

*Công thức thịt một nắng

Nguyên liệu:

- 300gr thịt ba chỉ

- 1/2 gói ngũ vị hương

- Hành, tỏi, sả, ớt băm nhỏ

- Hạt tiêu (hoặc hạt dổi)

- Đường, mắm, muối, mì chính

Cách làm:

- Ướp thịt với hành, tỏi, sả ớt, hạt tiêu và gia vị. Sau đó, trộn đều hỗn hợp gia vị lên bề mặt thịt.

- Để thịt ngấm gia vị trong khoảng 10-20 phút sau đó đem treo ngoài nắng khoảng 5 tiếng cho thịt se lại.

- Trước khi ăn, quay nóng thịt với lò vi sóng hoặc chao qua chảo mỡ.