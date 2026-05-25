Hết thời lấn vỉa hè: Chủ quán ở Hà Nội làm vỉa hè "giả", đón khách ăn uống

Sau một thời gian kể từ khi lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã gọn gàng, sạch đẹp.

Hình ảnh các quán ăn hay quán cà phê cho khách ngồi tràn ra vỉa hè không còn. Khu vực vỉa hè rộng rãi được trả lại đúng chức năng phục vụ người đi bộ.

Lùi tường tạo vỉa hè "giả", chi tiền cải tạo không gian

Trước tình hình xử lý lấn chiếm vỉa hè được thực hiện nghiêm túc, nhiều quán cà phê lập tức linh hoạt xoay chuyển, thích ứng với tình hình mới. Có chủ quán chấp nhận sửa lại thiết kế để yên tâm kinh doanh lâu dài.

Khách ngồi trên bậc thềm của quán, không còn tràn ra ngoài vỉa hè (Ảnh: Mạnh Quân).

Mới khai trương được 15 ngày, quán cà phê Lofi Lab (số 30, Tô Hiệu nhỏ, Hà Nội) có tổng diện tích 150m2, bắt đầu đón lượng khách ổn định.

Bước vào quán, mọi người không đề nghị ngồi ngoài vỉa hè, có ý thức chấp hành quy định của cơ quan chức năng.

Anh Tiến Đạt (Thành viên đồng sáng lập quán cà phê), cho biết khi nhóm lên ý tưởng kinh doanh cũng là lúc cơ quan chức năng của Hà Nội tăng cường lập lại trật tự vỉa hè. Xác định không được tận dụng vỉa hè cho khách ngồi, cả nhóm quyết định điều chỉnh thiết kế nhằm thích ứng một cách lâu dài.

"Chiến lược của chúng tôi là lùi tường vào bên trong khoảng 2m, tạo ra không gian sát vỉa hè rộng gần 50m2. Đây có thể xem là khu vực vỉa hè "giả", nhằm đáp ứng nhu cầu của những khách thích ngồi bên ngoài. Trên thực tế, không gian này vẫn là phần đất thuộc sổ đỏ của chủ nhà", anh nói.

Tường lùi vào 2m tạo ra không gian như vỉa hè cho khách ngồi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không gian bên trong còn 100m2 được chia thành các khu vực gồm: Góc cho khách thích làm việc yên tĩnh, khu vực hỗn hợp giữa làm việc và thưởng thức cà phê...

Khách ngồi sát vỉa hè vẫn tận hưởng được không khí ngoài trời (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Đạt cho rằng, thay vì lo lắng việc không tận dụng được vỉa hè, cả nhóm sáng lập xem đây là cơ hội để thay đổi tư duy, tạo sự khác biệt.

Khi lùi tường vào trong 2m, quán tận dụng được tối đa ánh sáng tự nhiên. Vì vậy, không gian bên trong thoáng đãng, giảm thiểu các "góc chết".

Không gian sát vỉa hè chính là sự khác biệt so với những quán khác. Vào mùa xuân và mùa thu, thời tiết Hà Nội mát mẻ, khu vực này sẽ được nhiều khách ưu tiên lựa chọn.

"Nếu linh hoạt thích ứng với các chính sách mới, các chủ quán vẫn có thể kinh doanh ổn định, thậm chí là tốt hơn so với thời điểm ai cũng có vỉa hè như trước đây.

Việc lập lại trật tự vỉa hè được thực hiện nghiêm túc, khách sẽ yên tâm ngồi thưởng thức đồ uống", nam thanh niên đánh giá.

Thuê được mặt bằng đẹp ở khu vực trung tâm Hà Nội, vợ chồng anh Mạnh Hùng (chủ quán cà phê tại số 14, phố Hàng Chuối) vừa chi hơn 30 triệu đồng, cải tạo lại không gian khi cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra về trật tự vỉa hè.

Quầy bar được đặt ngang để tiết kiệm diện tích, mở rộng không gian đón khách (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

"Chúng tôi xác định là hộ kinh doanh phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định. Nếu cố tình vi phạm, ngoài việc bị phạt, chúng tôi có thể gây nên phiền hà cho khách hàng", anh Hùng nói.

Quán cà phê này đã được khai trương gần 1 năm. Năm ngoái, khách vẫn ngồi tràn ra vỉa hè để ngắm phố phường, tận hưởng gió trời. Thời điểm đó, không gian trong quán chỉ đủ chỗ cho 4-5 khách, quầy bar đặt theo chiều dọc chiếm phần lớn diện tích.

Với chi phí 30 triệu đồng, chủ quán tập trung thay đổi về nội thất. Theo đó, quầy bar được đặt nằm ngang, khoét tường làm cửa sổ giúp không gian bên trong thoáng hơn, thay hệ cửa kính mới tạo sự thuận tiện cho khách ra vào.

"Từ một không gian bí bách chỉ chứa được 5 người, tầng một có thể đón 11-12 khách cùng lúc. Không gian thoáng và hiện đại hơn", anh nói.

Nam chủ quán cho rằng, khi không còn được ngồi ở vỉa hè, quán có thể mất đi một lượng khách nhất định. Tuy nhiên, vợ chồng xác định phải chung tay, hướng tới lối sống tiến bộ, văn minh, dành vỉa hè cho người đi bộ.

Bậc thềm trước quán được tận dụng để khách ngồi, không còn cảnh tràn ra vỉa hè (Ảnh: Trần Thành Công).

Ngoài ra, khách ngồi trong nhà chính là cơ hội để nhân viên của quán có cơ hội giao tiếp, kết nối, quan tâm kỹ lưỡng hơn.

"Thói quen không ngồi trên vỉa hè đã được khách hàng từng bước đón nhận. Thời điểm này đang là mùa hè, mọi người thường chọn ngồi trong nhà nên việc kinh doanh không bị xáo trộn", anh nói.

Tận dụng thêm tầng 2 của gia đình để phục vụ khách

Chị Nguyễn Thị Tuyền, chủ một quán bún cá trên đường Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, trước đây, quán chủ yếu phục vụ khách ở tầng một và khu vực ngồi ngoài vỉa hè. Khi không còn được kê bàn ghế bên ngoài, gia đình cải tạo thêm tầng 2 rộng khoảng 15-20m2 để phục vụ khách.

Không gian mới được lắp điều hòa, quạt, bàn ghế và các trang thiết bị cần thiết. Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích trong nhà vẫn chưa thể bù lại lượng khách sụt giảm. Nhiều khách quen thích ngồi ngoài trời vì cảm giác thoáng đãng nên không còn ghé quán thường xuyên như trước.

"Sau một thời gian, nhiều người dần thích nghi với việc ngồi trong nhà hơn. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp khách ngại lên tầng 2 nên lựa chọn sang quán khác”, chị chia sẻ.

Tầng 2 vốn là nơi ở được chủ quán tận dụng cho khách ngồi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đánh giá về nguyên nhân doanh số giảm, chị Tuyền cho rằng, khách thắt chặt chi tiêu gây tác động tới hoạt động kinh doanh ăn uống. Bên cạnh đó, mùa hè thường là thời điểm lượng khách thấp hơn so với mùa đông.

"Thời gian này, tôi đẩy mạnh hình thức bán hàng qua mạng, miễn phí giao hàng để thu hút khách”, chị Tuyền cho hay.

Trước một số thông tin về việc đề xuất thí điểm thuê vỉa hè tại một số phường ở Hà Nội, chị Tuyền bày tỏ sự ủng hộ nếu có phương án phù hợp và minh bạch. Theo chị, trước đây nhiều hộ kinh doanh luôn trong tâm lý lo lắng vì có thể bị xử phạt khi kê bàn ghế ra ngoài.

"Nếu có chính sách cho thuê vỉa hè hợp lý thì các hộ kinh doanh sẽ yên tâm hơn và cũng thuận lợi cho việc quản lý”, chủ quán chia sẻ.

Trong khi đó, tại một quán phở gà ở phường Giảng Võ, trước đây quán chỉ rộng khoảng 20m2, bố trí được 4 bàn trong nhà và thêm một số bàn nhựa trên vỉa hè để phục vụ khách. Sau khi cơ quan chức năng triển khai chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè, chủ quán chủ động dẹp toàn bộ bàn ghế bên ngoài, chuyển khách vào ngồi trong nhà.

Do lượng khách vẫn đông, để đáp ứng nhu cầu, chủ quán đã thuê thêm một mặt bằng rộng hơn 30m2 cách quán chính khoảng vài chục mét để làm khu vực ngồi ăn cho khách.

Việc mở thêm điểm ngồi khiến hoạt động kinh doanh có phần bất tiện, nhất là thời gian đầu nhiều khách đến thấy quán chính kín chỗ nên chuyển sang quán khác vì không biết còn khu vực phục vụ bên trong.

Sau một thời gian, khi khách quen dần với cách bố trí mới, việc kinh doanh đã ổn định hơn.