Cây mít mọc “xuyên” tầng 2, trái chen kín cả trăm quả từ gốc đến ngọn

Những ngày qua, hình ảnh một cây mít sai trĩu quả tại Đà Nẵng thu hút sự chú ý của nhiều người bởi số lượng trái dày đặc, chen chúc bám kín thân từ gốc đến ngọn.

Qua xác minh, cây mít này thuộc sở hữu của ông Đặng Quang Minh (71 tuổi, kỹ sư xây dựng nghỉ hưu), nằm trong khuôn viên ngôi nhà 2 tầng trên đường An Hòa 12, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Cây mít mọc "xuyên" qua tầng 2 của ngôi nhà (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ghi nhận, cây mít cao hơn 10m, thân to vừa vòng tay người lớn ôm. Điều đặc biệt là trái mọc dày đặc dọc thân cây, từ sát gốc cho đến những cành cao vượt tầng 2. Gia chủ ước tính cây có hơn 100 trái lớn nhỏ.

Nhiều cuống đậu cùng lúc 2 trái, trái nào cũng tròn đều, xanh mướt.

Trong những bức ảnh lan truyền, nhiều người đã để lại bình luận hài hước như “cây mít đẻ không kịp ăn”, “đúng nghĩa cây sai trái lúc lỉu”, hay “chưa từng thấy cây nào nhiều trái như vậy”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Minh cho biết cây mít được gia đình trồng từ năm 2010, thời điểm vừa xây căn nhà này. Khi đó cây chỉ cao khoảng 4m, ngang tầng một và rất ít trái.

Tuy nhiên đến khoảng năm 2015, cây bắt đầu phát triển mạnh và cho trái ngày càng nhiều.

Cây mít trĩu quả từ gốc cho đến ngọn (Ảnh: Hoài Sơn).

“Cây này là giống lai với mít tố nữ nên múi thơm, vị ngọt đậm và rất ngon. Hột mít khá lép, ăn chín mới ngon chứ không dùng làm mít non trộn gỏi được”, ông Minh chia sẻ.

Để cây có không gian phát triển, khi xây nhà ông Minh đã chủ động khoét một khoảng trống ở sàn tầng 2 để thân cây có thể xuyên qua và tiếp tục vươn cao. Sau hơn chục năm, cây mít giờ đã vượt mái nhà, tán phủ rộng, mùa nào cũng lủng lẳng trái.

Ông Đặng Quang Minh, chủ nhân của cây mít (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Minh khẳng định chưa bao giờ có ý định bán mít trái để lấy tiền. Mỗi khi mít chín, ông chủ yếu chia cho hàng xóm, bạn bè và người quen thưởng thức.

“Tự nhiên thấy nhiều người tới xem, hỏi thăm nên mới biết cây mít nổi tiếng”, ông Minh chia sẻ.