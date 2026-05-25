Gia đình ở Lào Cai bất ngờ với cây hoa khổng lồ, toả mùi thối trong đêm

Cây có hoa khổng lồ

Mới đây, vợ chồng chị Phạm Thị Phương Mai (sống ở xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai) tìm được cây hoa lạ màu nâu sẫm, kích thước lớn, tàn xoè rộng gần nhà.

"Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bông hoa khổng lồ như vậy", chị Mai chia sẻ.

Đoạn video ghi lại hình ảnh chị Mai đứng bên cây lạ được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt tương tác.

Cây nưa chuông được chị Mai đưa từ trên nương về (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo chị Mai, phần củ nằm dưới mặt đất có đường kính khoảng 70-80cm, phía trên là bông hoa khổng lồ với tán xòe rộng 30cm gần bằng cái mâm. Đài hoa có hình dáng giống loa kèn, phần nhụy dài màu vàng ở giữa.

"Lúc đào, cây không có dấu hiệu bất thường. Buổi tối, cả nhà ngửi thấy mùi hôi như xác động vật phân hủy, lan toả khắp không khí. Sau khi tìm kiếm, gia đình phát hiện mùi này phát ra từ bông hoa khổng lồ”, chị kể.

Bông hoa khổng lồ gắn với củ kích thước lớn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cây còn lại được vợ chồng đem lên nương, trồng cách xa khu vực sinh sống, tránh mùi hôi thối ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, GS.TS Hoàng Văn Sâm (Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Đại học Lâm Nghiệp), cho biết cây lạ mà gia đình chị Phương Mai tìm được là nưa chuông.

Nưa chuông tên khoa học là Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson, thuộc họ ráy. Loại cây này được công bố lần đầu tiên trên tạp chí Taxon năm 1977.

Lý do cây nưa chuông toả mùi hôi nhằm thu hút côn trùng đến giúp thụ phấn.

Kích thước bông hoa xòe ra lớn như cái mâm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo GS.TS Hoàng Văn Sâm, đây là cây thân thảo, có thân củ nằm trong đất. Vỏ củ màu nâu, thịt củ màu trắng vàng. Lá mọc sau khi đã ra hoa, thường chỉ một lá với cuống cao tới 1,5m.

Cụm hoa gồm một mo to màu đỏ xanh có đốm trắng, mặt trong màu đỏ thẫm, bao lấy bông. Trên một cây có hoa cái ở dưới, hoa đực ở trên.

Cây ra hoa vào tháng 4-5, ra quả tháng 10-11, thường mọc tự nhiên ở rừng thứ sinh, rừng bị tác động. Hiện nay, một số nơi đã trồng thành công.

Nưa chuông phân bố khá rộng ở các nước Đông Nam Á, Ấn Độ, Trung Quốc và miền bắc Australia. Tại Việt Nam, loài này phân bố rải rác trong khu rừng thứ sinh ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Củ nưa chuông là loại thức ăn tốt cho người bệnh tiểu đường và bệnh béo phì, có công dụng kích thích tiêu hóa, nhuận tràng nên được sử dụng làm thuốc chữa các bệnh tiêu viêm, đầy hơi, táo bón, thiếu máu và bệnh trĩ. Bột củ nưa được một số nơi dùng sản xuất bánh mỳ hoặc mỳ sợi.

"Dọc nưa chuông ăn được nhưng phải ngâm với nước gạo cho hết ngứa, có thể dùng nấu canh hoặc muối dưa.

Nưa chuông có độc nhẹ nên cần ngâm với nước vôi trong trước khi chế biến và nấu chín", ông Sâm khuyến cáo.

Một loại cây khác toả mùi khó chịu

Trên thế giới, có một loài thực vật khác là Titan Arum cũng toả ra mùi hôi thối khó chịu. Chúng có tên khoa học là Amorphophallus titanum, thường được gọi là "hoa xác chết".

Có du khách từng mô tả mùi hôi thối của loài hoa này như "xác động vật phân huỷ". Giống cây này nở hoa bất chợt, không thể dự đoán trước.

Cây "hoa xác chết" mọc ở Australia thu hút sự chú ý của khách tham quan (Ảnh: News).

Chúng có thể chỉ nở hoa một lần trong vòng 10 năm. Mỗi lần nở, hoa tồn tại 24 đến 48 tiếng. Đây là sự kiện được chờ đợi và thu hút rất đông khách tham quan tới chiêm ngưỡng tại các bảo tàng hay công viên.